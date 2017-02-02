Последнее обновление:

Это руководство покажет вам, как удалить или убрать приложение ExpressVPN на различных устройствах. Нажмите на ваше устройство в списке ниже, чтобы перейти к необходимым шагам.

Содержание

Windows
Mac
Android
iOS
Apple TV
Android TV
Fire TV
Linux
Chromebook
Роутеры

Windows

Инструкции ниже приведены для ОС Windows 11 и Windows 10.

Windows 11
Есть несколько способов удалить приложение ExpressVPN на Windows 11.
Удаление из меню «Пуск»

  1. Нажмите Кнопка «Пуск» Windows. > Все приложения и найдите приложение ExpressVPN в показанном списке.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на приложение ExpressVPN и выберите Удалить. Откроется Панель управления.
  3. В Панели управления нажмите правой кнопкой мыши на приложение ExpressVPN и выберите Удалить.

Удаление через Параметры

  1. Нажмите Кнопка «Пуск» Windows. > Иконка настроек. (Параметры) > Приложения > Приложения и возможности.
  2. Найдите приложение ExpressVPN, затем нажмитеВертикальные многоточие.> Удалить.

Удаление из Панели управления

  1. В форме поиска на панели задач введите Панель управления и выберите её из результатов.
  2. Далее Программы > Программы и компоненты.
  3. Найдите приложение ExpressVPN и нажмите правой кнопкой.
  4. Выберите Удалить или Изменить/Удалить, затем следуйте инструкциям.
Windows 10
На рабочем столе Windows перейдите в Настройки > Приложения.
Прокрутите список программ, пока не найдёте ExpressVPN. Выберите ExpressVPN, затем нажмите Удалить.
Нажмите «Удалить».
Если вы видите, что ExpressVPN всё ещё указан как доступное соединение после удаления:

  1. Нажмите Кнопка «Пуск» Windows. , а затем нажмите клавишу Windows + R для запуска команды «Выполнить».
  2. Введите команду ncpa.cpl в текстовое поле и нажмите Enter, чтобы перейти к разделу «Сетевые подключения».
  3. В разделе «Сетевые подключения» нажмите правой кнопкой мыши на значок WAN Miniport, помеченный как ExpressVPN.
  4. Нажмите Удалить.
  5. На рабочем столе Windows перейдите в Настройки > Сеть и интернет > VPN.
  6. Если вы видите ExpressVPN как доступное соединение, удалите его.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх

Mac

Для удаления приложения ExpressVPN с вашего компьютера Mac:

  1. Закройте приложение ExpressVPN.
  2. Нажмите на Finder в вашем доке Mac. Значок Finder выглядит как голубое улыбающееся лицо.
  3. Далее Приложения.
  4. Далее Утилиты. Возможно, вам придется прокрутить список доступных приложений, чтобы найти нужное.
  5. Далее Терминал.
  6. Скопируйте и вставьте эту команду напрямую в Терминал: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool Нажмите клавишу return для выполнения только что вставленной команды.
  7. Введите Yes, когда вас спросят, затем введите свой пароль, чтобы подтвердить удаление приложения с компьютера. Введите ваше имя пользователя и пароль для удаления приложения ExpressVPN.
  8. Закройте Терминал. ExpressVPN удалён с вашего компьютера.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх

Android

Чтобы удалить ExpressVPN с вашего устройства Android:

  1. Нажмите и удерживайте значок ExpressVPN на главном экране. Затем коснитесь Иконка информации. .
  2. Коснитесь Удалить, далее OK.

Нажмите «OK», чтобы удалить ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх

iOS

Чтобы удалить ExpressVPN с вашего iPhone, iPad или iPod:

  1. Нажмите и удерживайте значок ExpressVPN, пока значки приложений не начнут вибрировать. Нажмите Удалить приложение.Коснитесь «Удалить приложение».
  2. Коснитесь Удалить, чтобы убрать приложение. Так вы удалите приложение с вашего устройства. Коснитесь «Удалить», чтобы убрать приложение.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх

Apple TV

Чтобы удалить ExpressVPN с вашего Apple TV:

  1. Найдите приложение ExpressVPN на главном экране вашего Apple TV, затем нажмите и удерживайте центр кликпада (Siri Remote 2-го или более позднего поколения) или сенсорную поверхность (Siri Remote 1-го поколения).
  2. Выберите Удалить приложение.
  3. Выберите Удалить или Переместить.

Если вы переместите приложение, оно будет удалено с главного экрана, что освободит место на диске. Однако данные приложения ExpressVPN останутся — на случай, если вы решите установить его снова.
Если вы удалите приложение, то вместе с ним удалятся и данные приложения ExpressVPN. Вы можете снова скачать приложение, но ранее сохраненные данные не восстановятся.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх

Android TV

Чтобы удалить ExpressVPN с вашего Android TV:

  1. Перейдите в Приложения и найдите ExpressVPN.
  2. Выберите и удерживайте приложение ExpressVPN, затем выберите Удалить.Выберите «Удалить».
  3. Далее OK. Приложение теперь удалено с вашего Android TV.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх

Fire TV

Чтобы удалить ExpressVPN с вашего Fire TV:

  1. На вашем устройстве Fire перейдите в Настройки > Приложения > Управление установленными приложениями.
  2. Прокрутите список, чтобы найти ExpressVPN.
  3. Выберите Удалить > Удалить. Теперь приложение удалено с вашего устройства Fire.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх

Linux

Чтобы удалить ExpressVPN на Linux, выполните следующие команды — в зависимости от вашего дистрибутива Linux:
Ubuntu / Debian / Mint:
sudo dpkg -r expressvpn
Fedora:
sudo dnf remove expressvpn
Выполните команду для удаления ExpressVPN.
Arch:
pacman -R expressvpn
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх

Chromebook

Чтобы удалить ExpressVPN на Chromebook:

  1. На вашем рабочем столе выберите Иконка «Google Play».. Выберите иконку Play Store.
  2. В поисковой строке Play Store найдите ExpressVPN. Выберите ExpressVPN. Нажмите Удалить.Нажмите «Удалить».
  3. Нажмите OK для удаления. Приложение теперь удалено с вашего устройства.Нажмите «OK» для удаления.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх

Роутеры

Вы можете найти руководство по восстановлению оригинальной прошивки роутера с ExpressVPN здесь.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

What device do you need help with?

Examples: Android, Windows, Linksys router

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.