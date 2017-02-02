Это руководство покажет вам, как удалить или убрать приложение ExpressVPN на различных устройствах. Нажмите на ваше устройство в списке ниже, чтобы перейти к необходимым шагам.
Содержание
Windows
Mac
Android
iOS
Apple TV
Android TV
Fire TV
Linux
Chromebook
Роутеры
Windows
Инструкции ниже приведены для ОС Windows 11 и Windows 10.
Удаление из меню «Пуск»
- Нажмите > Все приложения и найдите приложение ExpressVPN в показанном списке.
- Нажмите правой кнопкой мыши на приложение ExpressVPN и выберите Удалить. Откроется Панель управления.
- В Панели управления нажмите правой кнопкой мыши на приложение ExpressVPN и выберите Удалить.
Удаление через Параметры
- Нажмите > (Параметры) > Приложения > Приложения и возможности.
- Найдите приложение ExpressVPN, затем нажмите> Удалить.
Удаление из Панели управления
- В форме поиска на панели задач введите Панель управления и выберите её из результатов.
- Далее Программы > Программы и компоненты.
- Найдите приложение ExpressVPN и нажмите правой кнопкой.
- Выберите Удалить или Изменить/Удалить, затем следуйте инструкциям.
Прокрутите список программ, пока не найдёте ExpressVPN. Выберите ExpressVPN, затем нажмите Удалить.
Если вы видите, что ExpressVPN всё ещё указан как доступное соединение после удаления:
- Нажмите , а затем нажмите клавишу Windows + R для запуска команды «Выполнить».
- Введите команду ncpa.cpl в текстовое поле и нажмите Enter, чтобы перейти к разделу «Сетевые подключения».
- В разделе «Сетевые подключения» нажмите правой кнопкой мыши на значок WAN Miniport, помеченный как ExpressVPN.
- Нажмите Удалить.
- На рабочем столе Windows перейдите в Настройки > Сеть и интернет > VPN.
- Если вы видите ExpressVPN как доступное соединение, удалите его.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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Mac
Для удаления приложения ExpressVPN с вашего компьютера Mac:
- Закройте приложение ExpressVPN.
- Нажмите на Finder в вашем доке Mac. Значок Finder выглядит как голубое улыбающееся лицо.
- Далее Приложения.
- Далее Утилиты. Возможно, вам придется прокрутить список доступных приложений, чтобы найти нужное.
- Далее Терминал.
- Скопируйте и вставьте эту команду напрямую в Терминал:
/Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.toolНажмите клавишу return для выполнения только что вставленной команды.
- Введите Yes, когда вас спросят, затем введите свой пароль, чтобы подтвердить удаление приложения с компьютера.
- Закройте Терминал. ExpressVPN удалён с вашего компьютера.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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Android
Чтобы удалить ExpressVPN с вашего устройства Android:
- Нажмите и удерживайте значок ExpressVPN на главном экране. Затем коснитесь .
- Коснитесь Удалить, далее OK.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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iOS
Чтобы удалить ExpressVPN с вашего iPhone, iPad или iPod:
- Нажмите и удерживайте значок ExpressVPN, пока значки приложений не начнут вибрировать. Нажмите Удалить приложение.
- Коснитесь Удалить, чтобы убрать приложение. Так вы удалите приложение с вашего устройства.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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Apple TV
Чтобы удалить ExpressVPN с вашего Apple TV:
- Найдите приложение ExpressVPN на главном экране вашего Apple TV, затем нажмите и удерживайте центр кликпада (Siri Remote 2-го или более позднего поколения) или сенсорную поверхность (Siri Remote 1-го поколения).
- Выберите Удалить приложение.
- Выберите Удалить или Переместить.
Если вы переместите приложение, оно будет удалено с главного экрана, что освободит место на диске. Однако данные приложения ExpressVPN останутся — на случай, если вы решите установить его снова.
Если вы удалите приложение, то вместе с ним удалятся и данные приложения ExpressVPN. Вы можете снова скачать приложение, но ранее сохраненные данные не восстановятся.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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Android TV
Чтобы удалить ExpressVPN с вашего Android TV:
- Перейдите в Приложения и найдите ExpressVPN.
- Выберите и удерживайте приложение ExpressVPN, затем выберите Удалить.
- Далее OK. Приложение теперь удалено с вашего Android TV.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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Fire TV
Чтобы удалить ExpressVPN с вашего Fire TV:
- На вашем устройстве Fire перейдите в Настройки > Приложения > Управление установленными приложениями.
- Прокрутите список, чтобы найти ExpressVPN.
- Выберите Удалить > Удалить. Теперь приложение удалено с вашего устройства Fire.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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Linux
Чтобы удалить ExpressVPN на Linux, выполните следующие команды — в зависимости от вашего дистрибутива Linux:
Ubuntu / Debian / Mint:
sudo dpkg -r expressvpn
Fedora:
sudo dnf remove expressvpn
Arch:
pacman -R expressvpn
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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Chromebook
Чтобы удалить ExpressVPN на Chromebook:
- На вашем рабочем столе выберите .
- В поисковой строке Play Store найдите ExpressVPN. Выберите ExpressVPN. Нажмите Удалить.
- Нажмите OK для удаления. Приложение теперь удалено с вашего устройства.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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Роутеры
Вы можете найти руководство по восстановлению оригинальной прошивки роутера с ExpressVPN здесь.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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