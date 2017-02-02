Это руководство покажет вам, как удалить или убрать приложение ExpressVPN на различных устройствах. Нажмите на ваше устройство в списке ниже, чтобы перейти к необходимым шагам.

Windows

Инструкции ниже приведены для ОС Windows 11 и Windows 10.



Windows 11



Удаление из меню «Пуск» Нажмите > Все приложения и найдите приложение ExpressVPN в показанном списке. Нажмите правой кнопкой мыши на приложение ExpressVPN и выберите Удалить. Откроется Панель управления. В Панели управления нажмите правой кнопкой мыши на приложение ExpressVPN и выберите Удалить. Есть несколько способов удалить приложение ExpressVPN на Windows 11. Удаление через Параметры Нажмите > (Параметры) > Приложения > Приложения и возможности. Найдите приложение ExpressVPN, затем нажмите > Удалить. Удаление из Панели управления В форме поиска на панели задач введите Панель управления и выберите её из результатов. Далее Программы > Программы и компоненты . Найдите приложение ExpressVPN и нажмите правой кнопкой. Выберите Удалить или Изменить/Удалить, затем следуйте инструкциям.

Windows 10

Настройки > Приложения.

Прокрутите список программ, пока не найдёте ExpressVPN. Выберите ExpressVPN, затем нажмите Удалить.



Если вы видите, что ExpressVPN всё ещё указан как доступное соединение после удаления: Нажмите , а затем нажмите клавишу Windows + R для запуска команды «Выполнить». Введите команду ncpa.cpl в текстовое поле и нажмите Enter, чтобы перейти к разделу «Сетевые подключения». В разделе «Сетевые подключения» нажмите правой кнопкой мыши на значок WAN Miniport, помеченный как ExpressVPN. Нажмите Удалить. На рабочем столе Windows перейдите в Настройки > Сеть и интернет > VPN. Если вы видите ExpressVPN как доступное соединение, удалите его. На рабочем столе Windows перейдите вПрокрутите список программ, пока не найдёте ExpressVPN. Выберите ExpressVPN, затем нажмитеЕсли вы видите, что ExpressVPN всё ещё указан как доступное соединение после удаления:

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Mac

Для удаления приложения ExpressVPN с вашего компьютера Mac:

Закройте приложение ExpressVPN. Нажмите на Finder в вашем доке Mac. Значок Finder выглядит как голубое улыбающееся лицо. Далее Приложения. Далее Утилиты. Возможно, вам придется прокрутить список доступных приложений, чтобы найти нужное. Далее Терминал. Скопируйте и вставьте эту команду напрямую в Терминал: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool Нажмите клавишу return для выполнения только что вставленной команды. Введите Yes, когда вас спросят, затем введите свой пароль, чтобы подтвердить удаление приложения с компьютера. Закройте Терминал. ExpressVPN удалён с вашего компьютера.

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Android

Чтобы удалить ExpressVPN с вашего устройства Android:

Нажмите и удерживайте значок ExpressVPN на главном экране. Затем коснитесь . Коснитесь Удалить, далее OK.



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iOS

Чтобы удалить ExpressVPN с вашего iPhone, iPad или iPod:

Нажмите и удерживайте значок ExpressVPN, пока значки приложений не начнут вибрировать. Нажмите Удалить приложение. Коснитесь Удалить, чтобы убрать приложение. Так вы удалите приложение с вашего устройства.

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Apple TV

Чтобы удалить ExpressVPN с вашего Apple TV:

Найдите приложение ExpressVPN на главном экране вашего Apple TV, затем нажмите и удерживайте центр кликпада (Siri Remote 2-го или более позднего поколения) или сенсорную поверхность (Siri Remote 1-го поколения). Выберите Удалить приложение. Выберите Удалить или Переместить.

Если вы переместите приложение, оно будет удалено с главного экрана, что освободит место на диске. Однако данные приложения ExpressVPN останутся — на случай, если вы решите установить его снова.

Если вы удалите приложение, то вместе с ним удалятся и данные приложения ExpressVPN. Вы можете снова скачать приложение, но ранее сохраненные данные не восстановятся.

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Android TV

Чтобы удалить ExpressVPN с вашего Android TV:

Перейдите в Приложения и найдите ExpressVPN. Выберите и удерживайте приложение ExpressVPN, затем выберите Удалить. Далее OK. Приложение теперь удалено с вашего Android TV.

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Fire TV

Чтобы удалить ExpressVPN с вашего Fire TV:

На вашем устройстве Fire перейдите в Настройки > Приложения > Управление установленными приложениями. Прокрутите список, чтобы найти ExpressVPN. Выберите Удалить > Удалить. Теперь приложение удалено с вашего устройства Fire.

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Linux

Чтобы удалить ExpressVPN на Linux, выполните следующие команды — в зависимости от вашего дистрибутива Linux:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn



Arch:

pacman -R expressvpn

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Chromebook

Чтобы удалить ExpressVPN на Chromebook:

На вашем рабочем столе выберите . В поисковой строке Play Store найдите ExpressVPN. Выберите ExpressVPN. Нажмите Удалить. Нажмите OK для удаления. Приложение теперь удалено с вашего устройства.

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Роутеры

Вы можете найти руководство по восстановлению оригинальной прошивки роутера с ExpressVPN здесь.

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