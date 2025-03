Denne vejledning viser dig, hvordan du afinstallerer eller fjerner ExpressVPN-appen på forskellige enheder. Klik på din enhed på listen nedenfor for at gå til de trin, du skal bruge.

Windows

Den nedenstående vejledning er til Windows 11 og Windows 10.



Windows 11



Afinstaller fra Start-menuen Klik > Alle apps, og søg efter ExpressVPN-appen på listen. Højreklik på ExpressVPN-appen, og vælg Afinstaller. Du vil derefter blive ført til Kontrolpanel. Under Kontrolpanel skal du højreklikke på ExpressVPN-appen og vælge Afinstaller. Der er flere måder at afinstallere ExpressVPN-appen på, når du bruger Windows 11. Afinstaller fra Indstillinger Klik > Indstillinger > Apps > Apps og funktioner. Find ExpressVPN-appen, og klik > Afinstaller. Afinstaller fra Kontrolpanel I søgefeltet i proceslinjen skal du skrive Kontrolpanel og vælge det fra resultaterne. Klik Programmer > Programmer og funktioner . Find ExpressVPN-appen, og højreklik. Vælg Afinstaller eller Afinstaller/ændr, og følg vejledningen.

Windows 10

Indstillinger > Apps.

Rul gennem listen af programmer, indtil du finder ExpressVPN. Vælg ExpressVPN, og klik derefter på Afinstaller.



Hvis du ser, at ExpressVPN stadig er opført som en tilgængelig forbindelse efter afinstallation: Klik , og tryk derefter på Windows-tasten + R for at starte kommandoen Kør. Skriv ncpa.cpl i Kør-kommandoen, og tryk på Enter for at gå til dit netværksforbindelsesvindue. I dit netværksforbindelsesvindue skal du højreklikke på WAN-miniport, der er mærket ExpressVPN. Klik Slet. Fra dit Windows-skrivebord skal du gå til Indstillinger > Netværk og internet > VPN. Hvis du ser ExpressVPN som en tilgængelig forbindelse, skal du slette den. Fra dit Windows-skrivebord skal du gå tilRul gennem listen af programmer, indtil du finder ExpressVPN. Vælg ExpressVPN, og klik derefter påHvis du ser, at ExpressVPN stadig er opført som en tilgængelig forbindelse efter afinstallation:

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Mac

For at fjerne ExpressVPN-appen fra din Mac-computer:

Luk ExpressVPN-appen. Klik på Finder i din Macs Dock. Finder-ikonet ligner et blåt smilende ansigt. Klik på Applikationer. Klik på Redskaber. Du skal muligvis rulle ned for at finde det. Klik på Terminal.

Kopiér og indsæt denne kommando direkte i Terminal: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool . Tryk på Return-tasten for at køre kommandoen, du lige har indsat.

Skriv “yes”, når du bliver spurgt, og angiv din adgangskode for at bekræfte, at du vil fjerne appen fra din computer.

Luk Terminal. ExpressVPN er nu fjernet fra din computer.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Android

For at afinstallere ExpressVPN på din Android-enhed:

Tryk og hold på ExpressVPN-ikonet på startskærmen. Tryk derefter på . Tryk på Afinstaller, og tryk derefter på OK.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

iOS

For at fjerne ExpressVPN på din iPhone, iPad eller iPod:

Tryk og hold på ExpressVPN-ikonet, indtil app-ikonerne vibrerer. Tryk på Slet app. Tryk på Slet for at fjerne appen. Appen er nu slettet fra din enhed.



Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Apple TV

For at fjerne ExpressVPN på dit Apple TV:

Find ExpressVPN-appen på dit Apple TV’s startskærm. Hold derefter på midten af klikfeltet (Siri Remote 2. generation eller senere) eller på berøringsfladen (Siri Remote 1. generation). Vælg Slet App.

Vælg Slet eller Fjern.



Fjern fjerner appen fra startskærmen for at frigøre lagerplads. Dit Apple TV beholder dog data fra ExpressVPN-appen i tilfælde af, at du installerer den igen.

Slet sletter også data fra ExpressVPN-appen. Du kan downloade appen igen, men de gemte data genoprettes muligvis ikke.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Android TV

For at afinstallere ExpressVPN på dit Android TV:

Gå til Apps, og find ExpressVPN. Vælg og hold på ExpressVPN-appen, og vælg derefter Afinstaller. Vælg OK. Appen er nu slettet fra dit Android TV.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Fire TV

For at afinstallere ExpressVPN på dit Fire TV:

På din Fire-enhed skal du gå til Indstillinger > Applikationer > Administrer installerede applikationer. Rul ned ad listen for at finde ExpressVPN. Vælg Afinstaller > Afinstaller. Appen er nu fjernet fra din Fire-enhed.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Linux

ExpressVPN GUI-app til Linux

Sådan afinstallerer du ExpressVPN GUI-appen til Linux:

Klik på > Indstillinger. Klik på Hjælp. Klik på Afinstaller ExpressVPN. Terminalen åbnes. Skriv y for at fortsætte med afinstallationen. Indtast adgangskoden til din Linux-enhed. Når afinstallationen er fuldført, tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte.

ExpressVPN CLI til Linux

Sådan afinstallerer du ExpressVPN-appen til Linux via CLI:

Find appens installationsfil, og kør denne kommando:

expressvpn-uninstall.sh

Ældre Linux-app

Sådan afinstallerer du ExpressVPN på Linux, afhængigt af din Linux-distro:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Chromebook

For at afinstallere ExpressVPN på Chromebook:

Vælg på dit skrivebord. I Play Butik-søgefeltet skal du søge efter ExpressVPN. Vælg ExpressVPN. Klik på Afinstaller. Klik på OK for at afinstallere. Appen er nu fjernet fra din enhed.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

Routere

Du kan finde vejledningen til at geninstallere den oprindelige firmware på en router, der kører ExpressVPN, her.

Har du brug for hjælp? .

Tilbage til toppen