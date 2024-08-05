Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken Max (eski adıyla HBO Max) izlerken sorun yaşayan kullanıcılar içindir.

Max Kullanım Koşulları ve ExpressVPN Hizmet Koşulları’na uymak için, bulunduğunuz ülkeyle eşleşen bir sunucu konumuna bağlanmalısınız.

1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna geçin

Eğer bir ABD kullanıcısı olarak Max izlemekte sorun yaşıyorsanız sırasıyla aşağıdaki VPN sunucusu konumlarını deneyin:

ABD – San Francisco ABD – Washington DC ABD – New York ABD – Los Angeles – 1

Aşağıda, VPN sunucusu konumunuzu değiştirmenin talimatları bulunmaktadır:

Eğer Max uygulaması üzerinden izliyorsanız, her konum değiştirdiğinizde uygulamayı zorla kapatıp yeniden açmalısınız. Aşağıda, bir uygulamanın nasıl zorla kapatılacağına dair talimatlar verilmiştir:

iOS: Ana ekrandan yukarı kaydırın, uygulama önizlemeleri görünene kadar parmağınızı basılı tutun. Max uygulama önizlemesini bulun ve yukarı kaydırarak uygulamayı kapatın.

Android: Android cihazınızda çoklu görev arayüzünü açın. Bunun nasıl yapılacağı, cihazınıza bağlı olarak değişir: Cihazınızın ekranının altında üç simge varsa ya üç dikey çizgi simgesine ya da kare simgesine dokunun.

Cihazınızda ekranın altında tek bir yatay çizgi varsa ekranın altından ortasına doğru kaydırın, bir saniye bekleyin, sonra bırakın. : Android cihazınızda çoklu görev arayüzünü açın. Bunun nasıl yapılacağı, cihazınıza bağlı olarak değişir: Sonra, Max uygulama önizlemesini bulun ve zorla kapatmak için kaydırın. Kaydırmanız gereken yön cihazınıza bağlı olarak değişir. Android TV: Ayarlara gidin, Uygulamalar’ı seçin ve Max uygulamasını bulun. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin. Fire TV/Fire Stick: Ayarlara gidin, Uygulamalar’ı seçin, Yüklü Uygulamaları Yönet’i seçin. Max uygulamasını bulun. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin. Apple TV: Kumandanızdaki TV simgesine iki kez tıklayarak şu anda çalışan uygulamaları görün. Max uygulama önizlemesini bulun ve yukarı kaydırarak uygulamayı kapatın.

ABD dışından bir kullanıcı olarak Max izlemekte sorun yaşıyorsanız bir sonraki adıma geçin.

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2. Max uygulamasından çıkış yapın ve tekrar giriş yapın

Max uygulamasını kullanıyorsanız; çıkış yapın, cihazınızı yeniden başlatın ve ardından tekrar giriş yapın.

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3. Max’i tarayıcınızda izleyin

Tarayıcınız üzerinden Max izlemeyi deneyin. https://www.max.com/login adresine giderek Max hesap bilgilerinizle giriş yapın.

VPN’e bağlıyken tarayıcınızdan Max izlemekte sorun yaşıyorsanız:

ExpressVPN tarayıcı uzantısını edinin (Windows, Mac ve Linux için mevcuttur). Tarayıcı uzantısını kullanmak için bilgisayarınızda ExpressVPN uygulamasının da yüklü olması gerekir. ABDli kullanıcılar, sırasıyla aşağıdaki sunucu konumlarına bağlanmayı denemelidir: ABD – San Francisco ABD – Washington DC ABD – New York ABD – Los Angeles – 1 ABD dışındaki kullanıcılar bir sonraki adıma geçmelidir. Farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. ExpressVPN tarayıcı uzantısı Windows, Mac ve Linux üzerinde Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave ve Microsoft Edge ile çalışır. ExpressVPN uygulamasının da yüklü olması gerekmektedir.

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4. Destek ile İletişime Geçin

VPN’e bağlıyken hâlâ Max izleyemiyorsanız

Ayrıca support@expressvpn.zendesk.com adresinden ekibe doğrudan e-posta gönderebilirsiniz.

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ExpressVPN, VPN’in müdahalesi olmadan her zaman çevrimiçi gizlilik ve güvenlikten faydalanmanız için Max ile çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Hizmet Koşullarımız’a kesinlikle aykırı olan telif hakkı ihlalleri amacıyla asla kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremediğimiz veya kontrol edemediğimiz için, hizmet koşullarımıza, Max Kullanım Koşulları’na ve yürürlükteki yasalara her zaman uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu uyumluluk, ExpressVPN ile Max izlerken ABD’de bulunmanızı gerektirmektedir.