Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken Max (eski adıyla HBO Max) izlerken sorun yaşayan kullanıcılar içindir.
Max Kullanım Koşulları ve ExpressVPN Hizmet Koşulları’na uymak için, bulunduğunuz ülkeyle eşleşen bir sunucu konumuna bağlanmalısınız.
Bölüme atla…
1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna geçin
2. Max uygulamasından çıkış yapın ve tekrar giriş yapın
3. Max’i tarayıcınızda izleyin
4. ExpressVPN Destek ile iletişime geçin
1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna geçin
Eğer bir ABD kullanıcısı olarak Max izlemekte sorun yaşıyorsanız sırasıyla aşağıdaki VPN sunucusu konumlarını deneyin:
- ABD – San Francisco
- ABD – Washington DC
- ABD – New York
- ABD – Los Angeles – 1
Aşağıda, VPN sunucusu konumunuzu değiştirmenin talimatları bulunmaktadır:
- Cihazınızın ekranının altında üç simge varsa ya üç dikey çizgi simgesine ya da kare simgesine dokunun.
- Cihazınızda ekranın altında tek bir yatay çizgi varsa ekranın altından ortasına doğru kaydırın, bir saniye bekleyin, sonra bırakın.
Sonra, Max uygulama önizlemesini bulun ve zorla kapatmak için kaydırın. Kaydırmanız gereken yön cihazınıza bağlı olarak değişir.
Android TV: Ayarlara gidin, Uygulamalar’ı seçin ve Max uygulamasını bulun. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin.
Fire TV/Fire Stick: Ayarlara gidin, Uygulamalar’ı seçin, Yüklü Uygulamaları Yönet’i seçin. Max uygulamasını bulun. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin.
Apple TV: Kumandanızdaki TV simgesine iki kez tıklayarak şu anda çalışan uygulamaları görün. Max uygulama önizlemesini bulun ve yukarı kaydırarak uygulamayı kapatın.
ABD dışından bir kullanıcı olarak Max izlemekte sorun yaşıyorsanız bir sonraki adıma geçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. Max uygulamasından çıkış yapın ve tekrar giriş yapın
Max uygulamasını kullanıyorsanız; çıkış yapın, cihazınızı yeniden başlatın ve ardından tekrar giriş yapın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
3. Max’i tarayıcınızda izleyin
Tarayıcınız üzerinden Max izlemeyi deneyin. https://www.max.com/login adresine giderek Max hesap bilgilerinizle giriş yapın.
VPN’e bağlıyken tarayıcınızdan Max izlemekte sorun yaşıyorsanız:
- ExpressVPN tarayıcı uzantısını edinin (Windows, Mac ve Linux için mevcuttur). Tarayıcı uzantısını kullanmak için bilgisayarınızda ExpressVPN uygulamasının da yüklü olması gerekir.
- ABDli kullanıcılar, sırasıyla aşağıdaki sunucu konumlarına bağlanmayı denemelidir:
- ABD – San Francisco
- ABD – Washington DC
- ABD – New York
- ABD – Los Angeles – 1
ABD dışındaki kullanıcılar bir sonraki adıma geçmelidir.
- Farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. ExpressVPN tarayıcı uzantısı Windows, Mac ve Linux üzerinde Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave ve Microsoft Edge ile çalışır. ExpressVPN uygulamasının da yüklü olması gerekmektedir.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
4. Destek ile İletişime Geçin
VPN’e bağlıyken hâlâ Max izleyemiyorsanız ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Ayrıca support@expressvpn.zendesk.com adresinden ekibe doğrudan e-posta gönderebilirsiniz.