Este guia é para usuários que estão tendo problemas ao assistir no Max (anteriormente HBO Max) enquanto conectados à VPN.

Para cumprir com os Termos de Uso do Max e os Termos de Serviço da ExpressVPN, você deve se conectar a uma localização de servidor que corresponda ao país onde você está atualmente localizado.

1. Mudar para uma localização de servidor VPN diferente

Se você é um usuário dos EUA com problemas para assistir no Max, tente mudar para estas localizações de servidor VPN na seguinte ordem:

EUA – São Francisco EUA – Washington DC EUA – Nova York EUA – Los Angeles – 1

Abaixo estão as instruções para mudar a sua localização de servidor VPN em:

Se você está assistindo pelo aplicativo Max, deve forçar o fechamento do aplicativo e reabri-lo cada vez que mudar de localização. Abaixo estão as instruções para forçar o fechamento de um aplicativo em: iOS: Deslize para cima a partir da parte inferior da tela inicial, mantendo o dedo pressionado até que as pré-visualizações dos aplicativos apareçam à esquerda. Deslize para encontrar a pré-visualização do aplicativo Max, depois deslize para cima para fechar o aplicativo. Android: No seu dispositivo Android, abra a interface de multitarefa. A maneira de fazer isso varia dependendo do seu dispositivo: Se o seu dispositivo tiver três ícones na parte inferior da tela, toque no ícone de três linhas verticais ou no ícone quadrado.

Se o seu dispositivo tiver uma única linha horizontal na parte inferior da tela, deslize de baixo para o meio da tela, segure por um segundo e depois solte. Em seguida, deslize para encontrar a pré-visualização do aplicativo Max, depois deslize para forçar o fechamento do aplicativo. A direção que você precisa deslizar varia dependendo do seu dispositivo. Android TV: Vá para Configurações, selecione Aplicativos e role para encontrar o aplicativo Max. Selecione o aplicativo, depois selecione Forçar Parada. Fire TV/Fire Stick: Vá para Configurações, selecione Aplicativos, selecione Gerenciar Aplicativos Instalados. Role para encontrar o aplicativo Max. Selecione o aplicativo, depois selecione Forçar Parada. Apple TV: Clique duas vezes no ícone da TV no seu controle remoto para ver os aplicativos que estão rodando. Deslize para encontrar a pré-visualização do aplicativo Max, depois deslize para cima para fechar o aplicativo.

Se você é um usuário fora dos EUA com problemas para assistir no Max, prossiga para a próxima etapa.

2. Sair do aplicativo Max e entrar novamente

Se você está usando o aplicativo Max, saia dele, reinicie o seu dispositivo e depois entre novamente.

3. Assistir no Max usando o seu navegador

Tente assistir no Max pelo seu navegador acessando https://www.max.com/login e entrando com os detalhes da sua conta Max.

Se você estiver tendo problemas para assistir no Max pelo navegador enquanto conectado à VPN:

Obtenha a extensão do navegador ExpressVPN (disponível para Windows, Mac e Linux). Para usar a extensão do navegador, você também deve ter o aplicativo ExpressVPN instalado no seu computador. Usuários dos EUA devem tentar se conectar a estas localizações de servidor na seguinte ordem: EUA – São Francisco EUA – Washington DC EUA – Nova York EUA – Los Angeles – 1 Usuários fora dos EUA devem seguir para a próxima etapa. Tente usar um navegador diferente. A extensão do navegador ExpressVPN está disponível no Windows, Mac e Linux, e funciona com Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave e Microsoft Edge. O aplicativo ExpressVPN também deve estar instalado.

4. Contatar o suporte da ExpressVPN

Se você ainda não conseguir assistir no Max enquanto estiver conectado à VPN,

Você também pode enviar um email diretamente para a equipe em: support@expressvpn.zendesk.com

