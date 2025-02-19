Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken Disney+ akışında sorun yaşayan kullanıcılar içindir.
Her adımdan sonra problemi kontrol edin ve sonraki bölüme geçmeden önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Git…
1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
2. Disney+ uygulamasından çıkış yapın, ardından tekrar giriş yapın
3. Tarayıcınızdan Disney+ izleyin
4. ExpressVPN Destek ile iletişime geçin
1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Amerika Birleşik Devletleri kullanıcısıysanız ve Disney+ akışında sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki sırayla bu VPN sunucusu konumlarına geçiş yapmayı deneyin:
- ABD – San Francisco
- ABD – Washington DC
- ABD – New York
- ABD – Los Angeles – 1
VPN sunucusu konumunuzu nasıl değiştireceğinizden emin değilseniz, aşağıda tüm cihazlarımız için talimatları bulabilirsiniz:
Android: Android cihazınızda çoklu görev arayüzünü açın. Bunu yapma yöntemi cihazınıza göre değişiklik gösterebilir:
- Cihazınızın ekranının altında üç simge varsa, üç dikey çizgi simgesine veya kare simgesine dokunun.
- Ekranın altında tek bir yatay çizgi bulunan cihazlarda, ekranın altından ortasına kadar yukarı kaydırın, bir saniye bekletin, sonra serbest bırakın.
Ardından, Disney+ uygulaması önizlemesini bulmak için kaydırın, ardından uygulamayı zorla kapatmak için kaydırın. Kaydırmanız gereken yön, cihazınıza bağlı olarak değişir.
Android TV: Ayarlara gidin, Uygulamalar’ı seçin ve Disney+ uygulamasını bulmak için kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin.
Fire TV/Fire Stick: Ayarlara gidin, Uygulamalar’ı seçin, Yüklenmiş Uygulamaları Yönet’i seçin. Disney+ uygulamasını bulmak için kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin.
Apple TV: Kumandanızdaki TV simgesine iki kez basarak şu anda çalışan uygulamaları görün. Disney+ uygulaması önizlemesini bulmak için kaydırın, ardından uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
2. Disney+ uygulamasından çıkış yapın, ardından tekrar giriş yapın
Disney+ uygulamasını kullanıyorsanız:
- Disney+ uygulamasından çıkış yapın.
- Cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihazınız yeniden başlatıldığında, Disney+ uygulamasına tekrar giriş yapın.
Artık VPN’e bağlıyken Disney+ akışı yapabilmelisiniz.
Disney+ uygulamasından nasıl çıkış yapılır
Android ve iOS cihazlar
- Disney+ uygulamasını açın.
- Sağ üst köşedeki Profil simgesine dokunun.
- Ekranın altındaki Çıkış Yap seçeneğine dokunun.
Android TV, Apple TV, ve Fire TV
- Navigasyon çubuğundan Ayarlar seçeneğini seçin. Navigasyon çubuğunu açmak için sola kaydırarak veya kumandanızın geri düğmesine basarak seçebilirsiniz.
- Çıkış Yap seçeneğini seçin.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
3. Tarayıcınızdan Disney+ izleyin
Tarayıcınız üzerinden Disney+ akışını deneyin www.disneyplus.com/ adrese gidip Disney+ hesap ayrıntılarınız ile oturum açarak.
VPN’e bağlıyken tarayıcınızdan Disney+ akışında sorun yaşıyorsanız:
- ExpressVPN tarayıcı uzantısını edinin (Windows, Mac ve Linux için kullanılabilir). Tarayıcı uzantısını kullanmak için ayrıca bilgisayarınıza ExpressVPN uygulamasının kurulmuş olması gerekmektedir.
- ABD kullanıcıları aşağıdaki sırayla bu sunucu konumlarına bağlanmayı denemelidir:
- ABD – San Francisco
- ABD – Washington DC
- ABD – New York
- ABD – Los Angeles – 1
ABD dışındaki kullanıcılar bir sonraki adıma geçmelidir.
- Farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. ExpressVPN tarayıcı uzantısı, Windows, Mac ve Linux’ta kullanılabilir ve Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave ve Microsoft Edge ile uyumludur. ExpressVPN uygulaması da kurulu olmalıdır.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
4. Destek ile İletişime Geçin
Hâlâ VPN’e bağlıyken Disney+ akışı yapamıyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.