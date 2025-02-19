Bu kılavuz, VPN’e bağlıyken Disney+ akışında sorun yaşayan kullanıcılar içindir.

Her adımdan sonra problemi kontrol edin ve sonraki bölüme geçmeden önce sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Disney+ Abonelik Sözleşmesi ve ExpressVPN Hizmet Koşulları’na uymak için şu anda bulunduğunuz ülkeyle eşleşen bir sunucu konumuna bağlanmalısınız.

1. Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Amerika Birleşik Devletleri kullanıcısıysanız ve Disney+ akışında sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki sırayla bu VPN sunucusu konumlarına geçiş yapmayı deneyin:

ABD – San Francisco ABD – Washington DC ABD – New York ABD – Los Angeles – 1

VPN sunucusu konumunuzu nasıl değiştireceğinizden emin değilseniz, aşağıda tüm cihazlarımız için talimatları bulabilirsiniz:

iOS: Ana ekranın altından yukarı kaydırın, parmağınızı basılı tutun, uygulama önizlemeleri solda görünene kadar. Disney+ uygulaması önizlemesini bulmak için kaydırın, ardından uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın. Disney+ uygulaması üzerinden akış yapıyorsanız, her konum değiştirdiğinizde uygulamayı zorlayarak kapatıp yeniden açmalısınız. Aşağıda bir uygulamanın zorla kapatılması için talimatlar verilmiştir:: Ana ekranın altından yukarı kaydırın, parmağınızı basılı tutun, uygulama önizlemeleri solda görünene kadar. Disney+ uygulaması önizlemesini bulmak için kaydırın, ardından uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın. Android: Android cihazınızda çoklu görev arayüzünü açın. Bunu yapma yöntemi cihazınıza göre değişiklik gösterebilir: Cihazınızın ekranının altında üç simge varsa, üç dikey çizgi simgesine veya kare simgesine dokunun.

Ekranın altında tek bir yatay çizgi bulunan cihazlarda, ekranın altından ortasına kadar yukarı kaydırın, bir saniye bekletin, sonra serbest bırakın. Ardından, Disney+ uygulaması önizlemesini bulmak için kaydırın, ardından uygulamayı zorla kapatmak için kaydırın. Kaydırmanız gereken yön, cihazınıza bağlı olarak değişir. Android TV: Ayarlara gidin, Uygulamalar’ı seçin ve Disney+ uygulamasını bulmak için kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin. Fire TV/Fire Stick: Ayarlara gidin, Uygulamalar’ı seçin, Yüklenmiş Uygulamaları Yönet’i seçin. Disney+ uygulamasını bulmak için kaydırın. Uygulamayı seçin, ardından Zorla Durdur’u seçin. Apple TV: Kumandanızdaki TV simgesine iki kez basarak şu anda çalışan uygulamaları görün. Disney+ uygulaması önizlemesini bulmak için kaydırın, ardından uygulamayı kapatmak için yukarı kaydırın.

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2. Disney+ uygulamasından çıkış yapın, ardından tekrar giriş yapın

Disney+ uygulamasını kullanıyorsanız:

Disney+ uygulamasından çıkış yapın. Cihazınızı yeniden başlatın. Cihazınız yeniden başlatıldığında, Disney+ uygulamasına tekrar giriş yapın.

Artık VPN’e bağlıyken Disney+ akışı yapabilmelisiniz.

Disney+ uygulamasından nasıl çıkış yapılır

Android ve iOS cihazlar

Disney+ uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki Profil simgesine dokunun. Ekranın altındaki Çıkış Yap seçeneğine dokunun.

Android TV, Apple TV, ve Fire TV

Navigasyon çubuğundan Ayarlar seçeneğini seçin. Navigasyon çubuğunu açmak için sola kaydırarak veya kumandanızın geri düğmesine basarak seçebilirsiniz. Çıkış Yap seçeneğini seçin.

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3. Tarayıcınızdan Disney+ izleyin

Tarayıcınız üzerinden Disney+ akışını deneyin www.disneyplus.com/ adrese gidip Disney+ hesap ayrıntılarınız ile oturum açarak.

VPN’e bağlıyken tarayıcınızdan Disney+ akışında sorun yaşıyorsanız:

ExpressVPN tarayıcı uzantısını edinin (Windows, Mac ve Linux için kullanılabilir). Tarayıcı uzantısını kullanmak için ayrıca bilgisayarınıza ExpressVPN uygulamasının kurulmuş olması gerekmektedir. ABD kullanıcıları aşağıdaki sırayla bu sunucu konumlarına bağlanmayı denemelidir: ABD – San Francisco ABD – Washington DC ABD – New York ABD – Los Angeles – 1 ABD dışındaki kullanıcılar bir sonraki adıma geçmelidir. Farklı bir tarayıcı kullanmayı deneyin. ExpressVPN tarayıcı uzantısı, Windows, Mac ve Linux’ta kullanılabilir ve Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave ve Microsoft Edge ile uyumludur. ExpressVPN uygulaması da kurulu olmalıdır.

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4. Destek ile İletişime Geçin

Hâlâ VPN’e bağlıyken Disney+ akışı yapamıyorsanız, ekranınızın sağ alt köşesindeki sohbet kutusuna tıklayarak veya dokunarak .

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ExpressVPN, Disney+ ile çalışması için optimize edilmiştir, böylece VPN müdahalesi olmadan çevrimiçi gizlilik ve güvenliği her zaman sağlayabilirsiniz. Kesinlikle Hizmet Koşulları’mıza aykırı olan telif hakkı ihlali aracı olarak kullanılmamalıdır. VPN’imize bağlıyken ne yaptığınızı göremediğimiz ya da kontrol edemediğimiz için, her zaman kendi şartlarımıza, Disney+ Abonelik Sözleşmesi’ne ve geçerli yasalara uymanız sizin sorumluluğunuzdadır. Uygunluk, Disney+’ın mevcut olduğu ülkelerde ExpressVPN ile Disney+ izlerken bu ülkelerde bulunmanızı gerektirir.