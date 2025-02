Diese Anleitung ist für Benutzer, die Probleme beim Streaming von Disney+ haben, während sie mit dem VPN verbunden sind.

Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob das Problem behoben ist, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

Um die Disney+ Abonnentenvereinbarung und die ExpressVPN-Servicebedingungen einzuhalten, sollten Sie sich mit einem Serverstandort verbinden, der mit dem Land übereinstimmt, in dem Sie sich derzeit befinden.

1. Wechseln Sie zu einem anderen VPN-Serverstandort

Wenn Sie ein US-Benutzer sind und Probleme mit dem Streaming von Disney+ haben, versuchen Sie, zu diesen VPN-Serverstandorten in folgender Reihenfolge zu wechseln:

USA – San Francisco USA – Washington DC USA – New York USA – Los Angeles – 1

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihren VPN-Serverstandort ändern können, finden Sie unten Anweisungen dazu für:

iOS: Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, wobei Sie den Finger gedrückt halten, bis App-Vorschauen links erscheinen. Streichen Sie, um die Disney+ App-Vorschau zu finden, und streichen Sie dann nach oben, um die App zu schließen. Wenn Sie über die Disney+ App streamen, sollten Sie diese jedes Mal, wenn Sie den Standort wechseln, zwangsweise schließen und erneut öffnen. Unten finden Sie Anweisungen zum Zwangsschließen einer App auf:: Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, wobei Sie den Finger gedrückt halten, bis App-Vorschauen links erscheinen. Streichen Sie, um die Disney+ App-Vorschau zu finden, und streichen Sie dann nach oben, um die App zu schließen. Android: Öffnen Sie auf Ihrem Android-Gerät Ihre Multitasking-Oberfläche. Die Methode variiert je nach Gerät: Wenn Ihr Gerät drei Symbole am unteren Rand des Bildschirms hat, tippen Sie entweder auf das Symbol mit den drei vertikalen Linien oder das Quadrat.

Wenn Ihr Gerät am unteren Rand des Bildschirms eine einzelne horizontale Linie aufweist, streichen Sie von unten bis zur Mitte des Bildschirms, halten Sie eine Sekunde lang und lassen Sie dann los. Anschließend wischen Sie, um die Disney+ App-Vorschau zu finden, und wischen Sie, um die App zwangsweise zu schließen. Die Richtung, in die Sie wischen müssen, variiert je nach Gerät. Android TV: Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Apps und scrollen Sie, um die Disney+ App zu finden. Wählen Sie die App aus, und wählen Sie anschließend „Stopp erzwingen“. Fire TV/Fire Stick: Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Anwendungen und wählen Sie Installierte Anwendungen verwalten. Scrollen Sie, um die Disney+ App zu finden. Wählen Sie die App aus, und wählen Sie anschließend „Stopp erzwingen“. Apple TV: Drücken Sie zweimal auf das TV-Symbol Ihrer Fernbedienung, um die derzeit ausgeführten Apps zu sehen. Streichen Sie, um die Disney+ App-Vorschau zu finden, und streichen Sie dann nach oben, um die App zu schließen.

Sie benötigen Hilfe?

Zurück nach oben

2. Melden Sie sich von der Disney+ App ab und dann wieder an

Wenn Sie die Disney+ App verwenden:

Melden Sie sich von der Disney+ App ab. Starten Sie Ihr Gerät neu. Sobald Ihr Gerät neu gestartet wurde, melden Sie sich wieder in der Disney+ App an.

Sie sollten jetzt in der Lage sein, Disney+ zu streamen, während Sie mit dem VPN verbunden sind.

Wie man sich von der Disney+ App abmeldet

Android- und iOS-Geräte

Öffnen Sie die Disney+ App. Tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf Abmelden.

Android TV, Apple TV und Fire TV

Wählen Sie in der Navigationsleiste Einstellungen. Sie können die Navigationsleiste öffnen, indem Sie nach links scrollen oder auf Ihrer Fernbedienung zurück wählen. Wählen Sie Abmelden .

Sie benötigen Hilfe?

Zurück nach oben

3. Schauen Sie Disney+ in Ihrem Browser

Versuchen Sie, Disney+ über Ihren Browser zu streamen, indem Sie www.disneyplus.com/ aufrufen und sich mit Ihren Disney+ Kontodaten anmelden.

Wenn Sie Probleme beim Streaming von Disney+ aus Ihrem Browser haben, während Sie mit dem VPN verbunden sind:

Holen Sie sich die ExpressVPN-Browsererweiterung (verfügbar für Windows, Mac und Linux). Um die Browsererweiterung zu verwenden, müssen Sie auch die ExpressVPN-App auf Ihrem Computer installiert haben. US-Benutzer sollten versuchen, sich in folgender Reihenfolge mit diesen Serverstandorten zu verbinden: USA – San Francisco USA – Washington DC USA – New York USA – Los Angeles – 1 Nicht-US-Benutzer sollten mit dem nächsten Schritt fortfahren. Versuchen Sie, einen anderen Browser zu verwenden. Die ExpressVPN-Browsererweiterung ist verfügbar für Windows, Mac und Linux und funktioniert mit Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave und Microsoft Edge. Die ExpressVPN-App muss ebenfalls installiert sein.

Sie benötigen Hilfe?

Zurück nach oben

4. Kontaktieren Sie den Kundendienst

Wenn Sie weiterhin nicht in der Lage sind, Disney+ zu streamen, während Sie mit dem VPN verbunden sind, jederzeit durch Klicken oder Tippen auf das Chat-Fenster unten rechts auf Ihrem Bildschirm.

Zurück nach oben

ExpressVPN ist für den Betrieb mit Disney+ optimiert, damit Sie jederzeit Online-Datenschutz und -Sicherheit genießen können, ohne dass Ihnen das VPN in die Quere kommt. Es sollte niemals als Mittel zur Umgehung von Urheberrechten verwendet werden, was streng gegen unsere Servicebedingungen verstößt. Da wir weder sehen noch kontrollieren können, was Sie tun, während Sie mit unserem VPN verbunden sind, sind Sie jederzeit dafür verantwortlich, unsere Bedingungen, die Disney+ Abonnentenvereinbarung und alle anwendbaren Gesetze einzuhalten. Die Einhaltung erfordert, dass Sie sich in den Ländern befinden, in denen Disney+ verfügbar ist, während Sie Disney+ mit ExpressVPN streamen.