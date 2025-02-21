Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu kılavuz size ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını nasıl geri yükleyeceğinizi gösterecektir. Başlamadan önce, yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını resmi Asus, Linksys veya Netgear sitelerinden veya Aircove için ExpressVPN kurulum sayfasından indirdiğinizden emin olun.

ExpressVPN çalışan bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını (v2 ve sonrası) geri yükleyin

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın. Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncellemesi seçeneklerini seçin.

Dosya Seç seçeneğini seçin.

İndirdiğiniz yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımı dosyasını seçin. Şimdi Güncelle seçeneğini seçin.

Yönlendiricinizin aygıt yazılımını güncellemesi biraz zaman alacaktır. Bu işlem sırasında cihazlarınız yönlendiricinin ağından bağlantısı kesilecektir. Bir LAN kablosu veya Wi-Fi kullanarak yönlendiricinin ağına bağlanın. Yönlendiricinizin varsayılan ağ geçidini erişerek orijinal aygıt yazılımını başarıyla geri yükleyip yüklemediğinizi kontrol edin.

Not: ExpressVPN Aircove için, aygıt yazılımını geri yüklemek, yeniden yüklemekle aynıdır. Aircove düzgün çalışmıyorsa, bu faydalı bir çözüm olabilir.

“Geçersiz dosya. Tekrar yükleyin.”

“Geçersiz dosya. Tekrar yükleyin” mesajını görüyorsanız, yönlendirici modelinize uygun olmayan veya yanlış dosya formatına sahip bir aygıt yazılımı dosyası yüklemiş olabilirsiniz. Yönlendirici modelinize uygun aygıt yazılımı dosyasını resmi Asus, Linksys veya Netgear sitelerinden veya Aircove için ExpressVPN kurulum sayfasından indirdiğinizden emin olun.

Farklı yönlendiriciler için doğru dosya formatları:

Aircove: img

Asus: trx

Netgear: chk

Linksys: img

Yönlendiricimi “tuğla haline getirdim”

Yönlendiricinizi “tuğla haline getirdiyseniz” (aygıt yazılımını sıfırlama işlemi sırasında bir hata nedeniyle yanıt vermemesi durumu), aşağıdaki yönlendiriciler için bu adımları deneyin.

ExpressVPN Aircove

Yönlendiricinin açık olduğundan emin olun. Sıfırlama pimini yaklaşık on saniye basılı tutun. LED dört kez yanıp sönecektir. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Linksys

Yönlendiriciyi açın. Altı ila on saniye açık tutun. Yönlendiriciyi kapatın.

Bu işlemi üç kez daha tekrarlayın.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

ExpressVPN çalışan bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını (v1) geri yükleyin

Önemli: Yönlendiriciler için ExpressVPN v1 artık kullanılmamaktadır ve indirilmesi mümkün değildir. En yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri için Yönlendiriciler için ExpressVPN v1 artık kullanılmamaktadır ve indirilmesi mümkün değildir. En yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri için en son sürümünü indirin Yönlendiriciler için ExpressVPN

Linksys WRT1200AC, WRT1900AC ve WRT3200ACM için

Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (v3’e kadar), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S ve RT-AC56U için