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Bu kılavuz size ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını nasıl geri yükleyeceğinizi gösterecektir. Başlamadan önce, yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını resmi Asus, Linksys veya Netgear sitelerinden veya Aircove için ExpressVPN kurulum sayfasından indirdiğinizden emin olun.

Git…

ExpressVPN çalışan bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını (v2 ve sonrası) geri yükleyin
ExpressVPN çalışan bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını (v1) geri yükleyin

ExpressVPN çalışan bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını (v2 ve sonrası) geri yükleyin

  1. ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın.
  2. Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncellemesi seçeneklerini seçin.
    “Yazılım Güncelleme”ye tıklayın.
  3. Dosya Seç seçeneğini seçin.
  4. İndirdiğiniz yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımı dosyasını seçin. Şimdi Güncelle seçeneğini seçin.
  5. Yönlendiricinizin aygıt yazılımını güncellemesi biraz zaman alacaktır. Bu işlem sırasında cihazlarınız yönlendiricinin ağından bağlantısı kesilecektir.
  6. Bir LAN kablosu veya Wi-Fi kullanarak yönlendiricinin ağına bağlanın.
  7. Yönlendiricinizin varsayılan ağ geçidini erişerek orijinal aygıt yazılımını başarıyla geri yükleyip yüklemediğinizi kontrol edin.

Not: ExpressVPN Aircove için, aygıt yazılımını geri yüklemek, yeniden yüklemekle aynıdır. Aircove düzgün çalışmıyorsa, bu faydalı bir çözüm olabilir.

“Geçersiz dosya. Tekrar yükleyin.”

“Geçersiz dosya. Tekrar yükleyin” mesajını görüyorsanız, yönlendirici modelinize uygun olmayan veya yanlış dosya formatına sahip bir aygıt yazılımı dosyası yüklemiş olabilirsiniz. Yönlendirici modelinize uygun aygıt yazılımı dosyasını resmi Asus, Linksys veya Netgear sitelerinden veya Aircove için ExpressVPN kurulum sayfasından indirdiğinizden emin olun.

Farklı yönlendiriciler için doğru dosya formatları:

  • Aircove: img
  • Asus: trx
  • Netgear: chk
  • Linksys: img

Yönlendiricimi “tuğla haline getirdim”

Yönlendiricinizi “tuğla haline getirdiyseniz” (aygıt yazılımını sıfırlama işlemi sırasında bir hata nedeniyle yanıt vermemesi durumu), aşağıdaki yönlendiriciler için bu adımları deneyin.

ExpressVPN Aircove

  1. Yönlendiricinin açık olduğundan emin olun.
  2. Sıfırlama pimini yaklaşık on saniye basılı tutun.
  3. LED dört kez yanıp sönecektir.
  4. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Linksys

  1. Yönlendiriciyi açın.
  2. Altı ila on saniye açık tutun.
  3. Yönlendiriciyi kapatın.

Bu işlemi üç kez daha tekrarlayın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN çalışan bir yönlendiricinin orijinal aygıt yazılımını (v1) geri yükleyin

Önemli: Yönlendiriciler için ExpressVPN v1 artık kullanılmamaktadır ve indirilmesi mümkün değildir. En yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri için en son sürümünü indirin Yönlendiriciler için ExpressVPN.

ExpressVPN yönlendirici panosuna gidin. yönlendirici yönetici şifreniz ile giriş yapın.

Sol taraftaki menüden Yedekle / Aygıt Yazılımı Yükle seçeneğini seçin.

sistem-yazma

Yeni aygıt yazılımı görüntüsünü yazma altında, Ayarları Tut kutusunun işaretini kaldırın.

ayarları tut kutusunun işaretini kaldırın

Dosya Seç seçeneğini seçin ve aygıt yazılımını seçin.

dosya seçe tıklayın

Görüntüyü Flash Et… > Devam Et seçeneğini seçin.

flash görüntüsüne tıklayın

İstendiğinde, mevcut yapılandırmanızı koruma tercihinizi seçin.

Aygıt yazılımı yükseltme sürecinde, cihazınız yönlendiricinin Wi-Fi bağlantısından kesilecektir. Tekrar bağlanmak için yönlendiricinin Wi-Fi’sini seçin.

Aygıt yazılımı güncellendikten sonra, yönlendiricinizin kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN yönlendirici panosuna gidin. yönlendirici yönetici şifreniz ile giriş yapın.

Üst gezinti çubuğunda, Yönetim seçeneğine gidin. Sol taraftaki menüden Aygıt Yazılımı Yükseltme seçeneğini seçin.

netgear yönetimi

Açılır menüden Varsayılan ayarlara sıfırla seçeneğini ve ardından aygıt yazılımı dosyasını seçmek için dosya seç seçeneğini seçin.

Önemli: Yönlendirici modelinize uygun doğru aygıt yazılımını indirdiğinizden emin olun..

aygıt yazılımını seç

Yükselt > Devam Et seçeneğini seçin.

devam et'e tıklayın

Aygıt yazılımı yükseltilirken mevcut yapılandırmaları koruyup korumama tercihinizi seçin.

Aygıt yazılımı yükseltme sürecinde, cihazınız yönlendiricinin Wi-Fi bağlantısından kesilecektir. Tekrar bağlanmak için yönlendiricinin Wi-Fi’sini seçin.

Aygıt yazılımı güncellendikten sonra, yönlendiricinizin kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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