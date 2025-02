Om onze apps en configuraties te gebruiken moet je je eerst aanmelden voor een ExpressVPN-account.

Deze handleiding laat je zien hoe je de originele firmware van een router met ExpressVPN kunt herstellen. Voordat je begint, zorg ervoor dat je de originele firmware van de router downloadt van de officiële websites van Asus, Linksys, of Netgear, of voor Aircove van de ExpressVPN installatiepagina.

Herstel de originele firmware van een router met ExpressVPN (v2 en later)

Log in op je router met ExpressVPN. Selecteer Geavanceerde Instellingen > Softwareupdate.

Selecteer Bestand kiezen.

Selecteer het originele firmware-bestand van je router dat je hebt gedownload. Selecteer Nu bijwerken.

Je router heeft wat tijd nodig om de firmware bij te werken. Tijdens dit proces worden je apparaten losgekoppeld van het netwerk van de router. Maak verbinding met het netwerk van de router via een LAN-kabel of wifi. Ga naar de standaardgateway van je router om te controleren of je de originele firmware met succes hebt hersteld.

Opmerking: Voor ExpressVPN Aircove is het herstellen van de firmware hetzelfde als het opnieuw installeren ervan. Het kan een nuttige oplossing zijn als de Aircove niet goed werkt.

“Ongeldig bestand. Upload opnieuw.”

Als je het bericht “Ongeldig bestand. Upload opnieuw” ziet, kan het zijn dat je een firmware-bestand hebt geüpload dat niet voor je routermodel is of met een onjuist bestandsformaat. Zorg ervoor dat je het juiste firmware-bestand voor je routermodel downloadt van de officiële websites van Asus, Linksys, of Netgear, of voor Aircove van de ExpressVPN installatiepagina.

Het juiste bestandsformaat voor verschillende routerfirmwares is:

Aircove: img

Asus: trx

Netgear: chk

Linksys: img

Ik heb mijn router “gebrickt”

Als je je router hebt “gebrickt” (hij reageert niet meer na een fout in het proces van het resetten van de firmware), probeer dan deze stappen voor de volgende routers.

ExpressVPN Aircove

Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld. Houd de resetpin ongeveer tien seconden ingedrukt. De LED zal vier keer knipperen. Controleer of het probleem is opgelost.

Linksys

Zet de router aan. Laat hem zes tot tien seconden aan staan. Zet de router uit.

Herhaal dit proces nog drie keer.

Herstel de originele firmware van een router met ExpressVPN (v1)

Belangrijk: ExpressVPN voor routers v1 is stopgezet en niet langer beschikbaar voor download. Voor de nieuwste functies en beveiligingsupdates, download de laatste versie van ExpressVPN voor routers

Voor Linksys WRT1200AC, WRT1900AC, en WRT3200ACM

Voor Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (tot v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S, en RT-AC56U