Este guia mostrará como restaurar o firmware original de um roteador executando ExpressVPN. Antes de começar, certifique-se de baixar o firmware original do roteador nos sites oficiais da Asus, Linksys ou Netgear, ou para Aircove na página de configuração ExpressVPN.

Restaurar o firmware original de um roteador executando ExpressVPN (v2 em diante)

Faça login no seu roteador executando o ExpressVPN. Selecione Configurações Avançadas > Atualização de Software.

Selecione Escolher Arquivo.

Selecione o arquivo de firmware original do roteador que você baixou. Selecione Atualizar Agora.

Seu roteador levará algum tempo para atualizar seu firmware. Durante esse processo, seus dispositivos serão desconectados da rede do roteador. Conecte-se à rede do roteador usando um cabo LAN ou Wi-Fi. Acesse o gateway padrão do seu roteador para verificar se você restaurou o firmware original com sucesso.

Nota: Para ExpressVPN Aircove, restaurar o firmware é o mesmo que reinstalá-lo. Pode ser uma correção útil se o Aircove não estiver funcionando corretamente.

“Arquivo inválido. Faça o upload novamente.”

Se você vir a mensagem “Arquivo inválido. Faça o upload novamente”, pode ser que tenha enviado um arquivo de firmware que não é do modelo do seu roteador ou com um formato de arquivo incorreto. Certifique-se de baixar o arquivo de firmware correto para o modelo do seu roteador nos sites oficiais da Asus, Linksys ou Netgear, ou para Aircove na página de configuração ExpressVPN.

O formato de arquivo correto para os firmwares diferentes de roteadores são:

Aircove: img

Asus: trx

Netgear: chk

Linksys: img

Eu “bloqueei” meu roteador

Se você “bloqueou” seu roteador (ele para de responder devido a uma falha no processo de restauração do firmware), tente estas etapas para os seguintes roteadores.

ExpressVPN Aircove

Certifique-se de que o roteador esteja ligado. Mantenha pressionado o pino de reset por cerca de dez segundos. O LED piscará quatro vezes. Verifique se o problema foi resolvido.

Linksys

Ligue o roteador. Mantenha-o ligado por seis a dez segundos. Desligue o roteador.

Repita este processo mais três vezes.

Restaurar o firmware original de um roteador executando ExpressVPN (v1)

Importante: O ExpressVPN para roteadores v1 foi descontinuado e não está mais disponível para download. Para os recursos mais recentes e atualizações de segurança, O ExpressVPN para roteadores v1 foi descontinuado e não está mais disponível para download. Para os recursos mais recentes e atualizações de segurança, baixe a versão mais recente do ExpressVPN para roteadores

Para Linksys WRT1200AC, WRT1900AC e WRT3200ACM

Para Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (até v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S e RT-AC56U