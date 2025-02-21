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Этот справочник покажет вам как восстановить оригинальную прошивку роутера с установленным ExpressVPN. Перед началом убедитесь, что скачали оригинальную прошивку роутера на официальных сайтах Asus, Linksys, или Netgear, или для Aircove со страницы установки ExpressVPN.

Восстановление оригинальной прошивки роутера с установленным ExpressVPN (v2 и выше)

Войдите в ваш роутер, работающий с ExpressVPN. Выберите Расширенные настройки > Обновление программного обеспечения.

Выберите Выбрать файл.

Выберите файл оригинальной прошивки роутера, который вы скачали. Выберите Обновить сейчас.

Процесс обновления прошивки роутера займет некоторое время. Во время этого процесса ваши устройства будут отключены от сети роутера. Подключитесь к сети роутера, используя кабель LAN или Wi-Fi. Доступ к умолчательному шлюзу вашего роутера, чтобы проверить, успешно ли восстановлена оригинальная прошивка.

Примечание: Для ExpressVPN Aircove восстановление прошивки означает её переустановку. Это может быть полезным решением, если Aircove работает неправильно.

“Неверный файл. Загрузите снова.”

Если вы видите сообщение “Неверный файл. Загрузите снова”, возможно, вы загрузили файл прошивки, который не подходит для вашей модели роутера или имеет неверный формат файла. Убедитесь, что скачали правильный файл прошивки для вашей модели роутера на официальных сайтах Asus, Linksys, или Netgear, или для Aircove со страницы установки ExpressVPN.

Правильный формат файла для различных прошивок роутеров:

Aircove: img

Asus: trx

Netgear: chk

Linksys: img

Я превратил мой роутер в “кирпич”

Если вы превратили ваш роутер в “кирпич” (он перестает реагировать из-за ошибки в процессе сброса прошивки), попробуйте выполнить следующие действия для следующих роутеров.

ExpressVPN Aircove

Убедитесь, что роутер включен. Удерживайте кнопку сброса около десяти секунд. Светодиод будет мигать четыре раза. Проверьте, решена ли проблема.

Linksys

Включите роутер. Держите его включенным от шести до десяти секунд. Выключите роутер.

Повторите эту процедуру еще три раза.

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Восстановление оригинальной прошивки роутера с установленным ExpressVPN (v1)

Важно: ExpressVPN для роутеров v1 снят с производства и более недоступен для скачивания. Для получения новых функций и обновлений безопасности, ExpressVPN для роутеров v1 снят с производства и более недоступен для скачивания. Для получения новых функций и обновлений безопасности, скачайте последнюю версию ExpressVPN для роутеров

Для Linksys WRT1200AC, WRT1900AC и WRT3200ACM

Для Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (до v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S и RT-AC56U