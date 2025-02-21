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Этот справочник покажет вам как восстановить оригинальную прошивку роутера с установленным ExpressVPN. Перед началом убедитесь, что скачали оригинальную прошивку роутера на официальных сайтах Asus, Linksys, или Netgear, или для Aircove со страницы установки ExpressVPN.
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Восстановление оригинальной прошивки роутера с установленным ExpressVPN (v2 и выше)
Восстановление оригинальной прошивки роутера с установленным ExpressVPN (v1)
Восстановление оригинальной прошивки роутера с установленным ExpressVPN (v2 и выше)
- Войдите в ваш роутер, работающий с ExpressVPN.
- Выберите Расширенные настройки > Обновление программного обеспечения.
- Выберите Выбрать файл.
- Выберите файл оригинальной прошивки роутера, который вы скачали. Выберите Обновить сейчас.
- Процесс обновления прошивки роутера займет некоторое время. Во время этого процесса ваши устройства будут отключены от сети роутера.
- Подключитесь к сети роутера, используя кабель LAN или Wi-Fi.
- Доступ к умолчательному шлюзу вашего роутера, чтобы проверить, успешно ли восстановлена оригинальная прошивка.
Примечание: Для ExpressVPN Aircove восстановление прошивки означает её переустановку. Это может быть полезным решением, если Aircove работает неправильно.
“Неверный файл. Загрузите снова.”
Если вы видите сообщение “Неверный файл. Загрузите снова”, возможно, вы загрузили файл прошивки, который не подходит для вашей модели роутера или имеет неверный формат файла. Убедитесь, что скачали правильный файл прошивки для вашей модели роутера на официальных сайтах Asus, Linksys, или Netgear, или для Aircove со страницы установки ExpressVPN.
Правильный формат файла для различных прошивок роутеров:
- Aircove: img
- Asus: trx
- Netgear: chk
- Linksys: img
Я превратил мой роутер в “кирпич”
Если вы превратили ваш роутер в “кирпич” (он перестает реагировать из-за ошибки в процессе сброса прошивки), попробуйте выполнить следующие действия для следующих роутеров.
ExpressVPN Aircove
- Убедитесь, что роутер включен.
- Удерживайте кнопку сброса около десяти секунд.
- Светодиод будет мигать четыре раза.
- Проверьте, решена ли проблема.
Linksys
- Включите роутер.
- Держите его включенным от шести до десяти секунд.
- Выключите роутер.
Повторите эту процедуру еще три раза.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Восстановление оригинальной прошивки роутера с установленным ExpressVPN (v1)
Для Linksys WRT1200AC, WRT1900AC и WRT3200ACM
Перейдите на панель управления роутером ExpressVPN. Войдите в систему, используя администраторский пароль роутера.
В меню слева выберите Резервное копирование / Прошивка.
В разделе Прошивка нового образа снимите галочку с Сохранить настройки.
Выберите Выбрать файл и выберите прошивку.
Выберите Прошивка образа… > Продолжить.
Когда появится запрос, выберите предпочтение, хотите ли сохранить текущую конфигурацию.
Во время процесса обновления прошивки ваше устройство будет отключено от Wi-Fi роутера. Выберите Wi-Fi роутера, чтобы подключиться к роутеру снова.
После обновления прошивки войдите в систему с вашим роутерным именем пользователя и паролем.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Для Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (до v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S и RT-AC56U
Перейдите на панель управления роутером ExpressVPN. Войдите в систему, используя администраторский пароль роутера.
В верхней навигационной панели перейдите в Администрирование. В меню слева выберите Обновление прошивки.
В выпадающем меню выберите Сброс до стандартных настроек, затем выберите Выбрать файл, чтобы выбрать файл прошивки.
Выберите Обновить > Продолжить.
Пока происходит обновление прошивки, выберите ваше предпочтение, хотят ли сохранить текущие конфигурации.
Во время процесса обновления прошивки ваше устройство будет отключено от Wi-Fi роутера. Выберите Wi-Fi роутера, чтобы подключиться к роутеру снова.
После обновления прошивки войдите в систему с вашим роутерным именем пользователя и паролем.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.