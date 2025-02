For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne guide vil vise dig hvordan du gendanner den originale firmware på en router, der kører ExpressVPN. Før du starter, skal du sørge for at downloade routerens originale firmware fra de officielle Asus, Linksys eller Netgear hjemmesider, eller for Aircove fra ExpressVPN opsætningssiden.

Gendan den originale firmware på en router, der kører ExpressVPN (v2 og frem)

Log ind på din router med ExpressVPN. Vælg Avancerede indstillinger > Softwareopdatering.

Vælg Vælg fil.

Vælg den originale firmwarefil til routeren, som du har downloadet. Vælg Opdater nu.

Din router vil tage noget tid at opdatere dens firmware. Under denne proces vil dine enheder blive afbrudt fra routerens netværk. Forbind dig til routerens netværk ved hjælp af et LAN-kabel eller wi-fi. Åbn routerens standard gateway for at se, om du har gendannet den originale firmware med succes.

Bemærk: For ExpressVPN Aircove er gendannelse af firmwaren det samme som geninstallation. Det kan være en nyttig løsning, hvis Aircove ikke fungerer korrekt.

“Ugyldig fil. Upload igen.”

Hvis du ser beskeden “Ugyldig fil. Upload igen,” har du muligvis uploadet en firmwarefil, der ikke er til din routermodel, eller med et forkert filformat. Sørg for at downloade den rigtige firmwarefil til din routermodel fra de officielle Asus, Linksys eller Netgear hjemmesider, eller for Aircove fra ExpressVPN opsætningssiden.

Det korrekte filformat for forskellige routeres firmwares er:

Aircove: img

Asus: trx

Netgear: chk

Linksys: img

Jeg har “bricked” min router

Hvis du har “bricked” din router (den holder op med at reagere på grund af en fejl i firmware-nulstillingsprocessen), så prøv disse trin for de følgende routere.

ExpressVPN Aircove

Sørg for, at routeren er tændt. Hold nulstillingspinden nede i cirka ti sekunder. LED’en vil blinke fire gange. Tjek om problemet er løst.

Linksys

Tænd for routeren. Hold den tændt i seks til ti sekunder. Sluk for routeren.

Gentag denne proces tre gange mere.

Gendan den originale firmware på en router, der kører ExpressVPN (v1)

Vigtigt: ExpressVPN til routere v1 er blevet afbrudt og er ikke længere tilgængelig til download. For de nyeste funktioner og sikkerhedsopgraderinger, download den nyeste version af ExpressVPN til routere

For Linksys WRT1200AC, WRT1900AC og WRT3200ACM

For Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (op til v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S og RT-AC56U