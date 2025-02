Per utilizzare le nostre app e configurazioni, prima devi aprire un nuovo account su ExpressVPN.

Questa guida le mostrerà come ripristinare il firmware originale di un router in esecuzione ExpressVPN. Prima di iniziare, assicurati di scaricare il firmware originale del router sui siti ufficiali di Asus, Linksys, o Netgear, o per Aircove dalla pagina di configurazione di ExpressVPN.

Ripristina il firmware originale di un router in esecuzione con ExpressVPN (v2 e versioni successive)

Accedi al tuo router che esegue ExpressVPN. Seleziona Impostazioni Avanzate > Aggiornamento Software.

Seleziona Scegli File.

Seleziona il file del firmware originale del router che hai scaricato. Seleziona Aggiorna Ora.

Il suo router impiegherà un po’ di tempo per aggiornare il firmware. Durante questo processo, i suoi dispositivi saranno disconnessi dalla rete del router. Connettiti alla rete del router utilizzando un cavo LAN o il Wi-Fi. Accedi al gateway predefinito del router per verificare se hai ripristinato correttamente il firmware originale.

Nota: Per ExpressVPN Aircove, ripristinare il firmware è lo stesso che reinstallarlo. Può essere una soluzione utile se l’Aircove non funziona correttamente.

“File non valido. Carica di nuovo.”

Se vede il messaggio “File non valido. Carica di nuovo”, potrebbe aver caricato un file firmware che non è del modello del suo router o con un formato file errato. Assicurati di scaricare il file firmware corretto per il modello del tuo router sui siti ufficiali di Asus, Linksys, o Netgear, o per Aircove dalla pagina di configurazione di ExpressVPN.

Il formato file corretto per i diversi firmware del router è:

Aircove: img

Asus: trx

Netgear: chk

Linksys: img

Ho “brickato” il mio router

Se hai “brickato” il tuo router (smette di rispondere a causa di un errore nel processo di ripristino del firmware), prova questi passaggi per i seguenti router.

ExpressVPN Aircove

Assicurati che il router sia acceso. Tieni premuto il pulsante di reset per circa dieci secondi. Il LED lampeggerà quattro volte. Verifica se il problema è risolto.

Linksys

Accendi il router. Tienilo acceso per sei-dieci secondi. Spegni il router.

Ripeti questo processo altre tre volte.

Ripristina il firmware originale di un router in esecuzione con ExpressVPN (v1)

Importante: ExpressVPN per router v1 è stato interrotto e non è più disponibile per il download. Per le funzionalità più recenti e gli aggiornamenti di sicurezza, scarica l'ultima versione di ExpressVPN per router

Per Linksys WRT1200AC, WRT1900AC, e WRT3200ACM

Per Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (fino a v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S, e RT-AC56U