Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du gjenoppretter den originale firmwaren for en ruter som kjører ExpressVPN. Før du begynner, sørg for å laste ned ruterens originale firmware fra de offisielle Asus, Linksys, eller Netgear nettsidene, eller for Aircove fra ExpressVPN oppsettsiden.

Gjenopprett den originale firmwaren for en ruter som kjører ExpressVPN (v2 og senere)

Logg inn på din ruter med ExpressVPN. Velg Avanserte innstillinger > Programvareoppdatering.

Velg Velg fil.

Velg ruterens originale firmware-fil du lastet ned. Velg Oppdater nå.

Ruteren din vil bruke litt tid på å oppdatere firmwaren. Under denne prosessen vil enhetene dine bli koblet fra ruterens nettverk. Koble til ruterens nettverk ved å bruke en LAN-kabel eller Wi-Fi. Få tilgang til ruteren din sin standard gateway for å sjekke om du har gjenopprettet den originale firmwaren vellykket.

Merk: For ExpressVPN Aircove er gjenoppretting av firmwaren det samme som å reinstallere den. Det kan være en nyttig løsning hvis Aircove ikke fungerer ordentlig.

«Ugyldig fil. Last opp igjen.»

Hvis du ser meldingen «Ugyldig fil. Last opp igjen», kan det hende at du har lastet opp en firmware-fil som ikke er for din ruter modell eller med et feil filformat. Sørg for å laste ned riktig firmware-fil for din ruter modell på de offisielle Asus, Linksys, eller Netgear nettsidene, eller for Aircove fra ExpressVPN oppsettsiden.

Det riktige filformatet for forskjellige ruter firmwares er:

Aircove: img

Asus: trx

Netgear: chk

Linksys: img

Jeg har «bricked» ruteren min

Hvis du har «bricked» ruteren din (den slutter å svare etter en feil i firmware tilbakestillingsprosessen), prøv disse trinnene for følgende rutere.

ExpressVPN Aircove

Sørg for at ruteren er slått på. Hold inne reset-knappen i omtrent ti sekunder. LED-en vil blinke fire ganger. Sjekk om problemet er løst.

Linksys

Slå på ruteren. Hold den på i seks til ti sekunder. Slå av ruteren.

Gjenta denne prosessen tre ganger til.

Gjenopprett den originale firmwaren for en ruter som kjører ExpressVPN (v1)

Viktig: ExpressVPN for rutere v1 har blitt avviklet og er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting. For de nyeste funksjonene og sikkerhetsoppgraderingene, ExpressVPN for rutere v1 har blitt avviklet og er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting. For de nyeste funksjonene og sikkerhetsoppgraderingene, last ned den nyeste versjonen av ExpressVPN for rutere

For Linksys WRT1200AC, WRT1900AC og WRT3200ACM

For Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (opp til v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S, og RT-AC56U