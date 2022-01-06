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Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Sorununuza karşılık gelen bölüme başvurun.

Otomatik doldurma bazı web sitelerinde çalışmıyor

Otomatik doldurma bazı web sitelerinde çalışmıyorsa ziyaret ettiğiniz web sitesinin URL’sinin şifre yöneticisinde girmiş olduğunuz URL ile eşleştiğinden emin olun:

URL içerisinde “https://” veya “http://” olması veya her ikisinin de olmaması önemli değildir.

www.websitesi.com için kaydedilen giriş bilgileri, şifre yöneticisi tarafından www.websitesi.com/test sayfasında veya tam tersi durumda da gösterilir.

Bu sorun devam ederse aşağıdaki adımları izleyerek bir hata bildirin:

ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:

ExpressVPN Keys Chrome uzantısına tıklayın. YARDIM sekmesine tıklayın. Bir sorun bildirin‘e tıklayın. Yönergeleri takip edin.

Android veya iOS için ExpressVPN:

Uygulamada Yardım > Bize e-posta gönder‘e dokunun. Yönergeleri takip edin.

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Otomatik doldurma hiçbir web sitesinde çalışmıyor

ExpressVPN Keys Chrome uzantısı:

Otomatik doldurma hiçbir web sitesinde çalışmıyorsa şu adımları sırasıyla izleyin ve her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin:

Tarayıcı uzantısına tıklayarak şifre yöneticisinin kilitli olmadığından emin olun. chrome://extensions sayfasını ziyaret edin ve diğer şifre yöneticisi uzantılarını devre dışı bırakın. Chrome’un yerleşik şifre yöneticisinin devre dışı olduğunu kontrol edin. Bunun için: Chrome tarayıcınızın sağ üst tarafındaki üç nokta menüsüne tıklayın. Ayarlar‘a tıklayın. Sol taraftaki menüde Otomatik doldurma‘ya tıklayın. Şifreler’e tıklayın. Şifreleri kaydetmeyi öner‘i kapatın. Otomatik Oturum Aç‘ı kapatın. chrome://extensions adresini ziyaret edin ve web sitelerini değiştirebilen tüm uzantıları (örneğin reklam engelleyiciler) şifre yöneticisi uzantısıyla çakışabileceklerinden dolayı devre dışı bırakın.

Bu sorun devam ederse aşağıdaki adımları izleyerek bir hata bildirin:

ExpressVPN Keys Chrome uzantısına tıklayın. YARDIM sekmesine tıklayın. Bir sorun bildirin‘e tıklayın. Yönergeleri takip edin.

Android için ExpressVPN:

Otomatik doldurma hiçbir web sitesinde çalışmıyorsa Android’in otomatik doldurma hizmetini etkinleştirmemiş olabilirsiniz. Etkinleştirmek ve sorunu çözmek için şu adımları izleyin:

ExpressVPN uygulamasını açın. Seçenekler sekmesine dokunun. Ayarlar‘a dokunun. Giriş Bilgilerini Otomatik Doldurmayı Etkinleştir‘e dokunun. Yönergeleri takip edin.

Sorun devam ederse aşağıdaki adımları izleyerek bir hata bildirin:

Uygulamada Yardım > Bize e-posta gönder‘e dokunun. Yönergeleri takip edin.

iOS için ExpressVPN:

Otomatik doldurma hiçbir web sitesinde çalışmıyorsa iOS’un otomatik doldurma hizmetini etkinleştirmemiş olabilirsiniz. Etkinleştirmek ve sorunu çözmek için şu adımları izleyin:

Ayarlar‘ı açın. Şifreler‘e dokunun. Şifreleri Otomatik Doldur‘a dokunun. Etkinleştirmek için ExpressVPN‘e dokunun. Devre dışı bırakmak için iCloud Anahtar Zinciri‘ne dokunun.

Sorun devam ederse aşağıdaki adımları izleyerek bir hata bildirin:

Uygulamada Yardım > Bize e-posta gönder‘e dokunun. Yönergeleri takip edin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

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