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Содержание
Автозаполнение не работает на определенных веб-сайтах
Автозаполнение вообще не работает
Автозаполнение не работает на определенных веб-сайтах
Если функция автозаполнения не работает на некоторых сайтах, проверьте, совпадает ли URL-адрес посещаемого сайта с тем, который введен в менеджере паролей:
- Не имеет значения, начинается ли URL-адрес с «https://» или «http://».
- Логины, сохраненные для сайта www.example.com, должны по-прежнему предлагаться менеджером паролей для www.example.com/test, и наоборот.
Если проблема сохраняется, вы можете сообщить об этом как об ошибке, выполнив следующие действия:
Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:
- Нажмите на расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- Выберите вкладку СПРАВКА.
- Нажмите Сообщить о проблеме.
- Следуйте инструкциям.
Приложение ExpressVPN для Android или iOS:
- В приложении нажмите Помощь > Написать нам.
- Следуйте инструкциям.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Автозаполнение вообще не работает
Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:
Если функция автозаполнения не работает ни на одном сайте, выполните следующие действия в указанном порядке и после каждого из них проверьте, решена ли проблема:
- Убедитесь, что менеджер паролей разблокирован, нажав на расширение.
- Откройте страницу chrome://extensions и отключите любые другие расширения менеджеров паролей.
- Отключите встроенный менеджер паролей Chrome. Для этого:
- Щелкните меню с тремя точками в правом верхнем углу браузера Chrome.
- Выберите Настройки.
- Выберите Автозаполнение в меню слева.
- Нажмите Пароли.
- Отключите Предлагать сохранять пароли.
- Отключите Автоматический вход.
- Откройте chrome://extensions и отключите любые расширения, которые могут изменять веб-страницы (например, блокировщики рекламы), так как они могут конфликтовать с расширением менеджера паролей.
Если проблема сохраняется, вы можете сообщить об этом как об ошибке, выполнив следующие действия:
- Нажмите на расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- Выберите вкладку СПРАВКА.
- Нажмите Сообщить о проблеме.
- Следуйте инструкциям.
Приложение ExpressVPN для Android:
Если функция автоподстановки не работает ни на одном сайте, возможно, вы не активировали автоподстановку для Android. Выполните следующие действия, чтобы включить эту функцию и решить проблему:
- Откройте приложение ExpressVPN.
- Выберите вкладку Настройки.
- Нажмите Настройки.
- Нажмите Активировать автоподстановку авторизационных данных.
- Следуйте инструкциям.
Если проблема сохраняется, вы можете сообщить об этом как об ошибке, выполнив следующие действия:
- В приложении нажмите Помощь > Написать нам.
- Следуйте инструкциям.
Приложение ExpressVPN для iOS:
Если функция автоподстановки не работает ни на одном сайте, возможно, вы не активировали автоподстановку для iOS. Выполните следующие действия, чтобы включить эту функцию и решить проблему:
- Откройте приложение Настройки.
- Нажмите Пароли.
- Нажмите AutoFill Passwords (Автозаполнять пароли).
- Нажмите ExpressVPN, чтобы включить автоподстановку.
- Нажмите iCloud Keychain, чтобы выключить автоподстановку.
Если проблема сохраняется, вы можете сообщить об этом как об ошибке, выполнив следующие действия:
- В приложении нажмите Помощь > Написать написать нам.
- Следуйте инструкциям.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.