Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства? Купить ExpressVPN сейчас

Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства. Установить приложения бесплатно

Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Переходите к нужному вам разделу.

Автозаполнение не работает на определенных веб-сайтах

Если функция автозаполнения не работает на некоторых сайтах, проверьте, совпадает ли URL-адрес посещаемого сайта с тем, который введен в менеджере паролей:

Не имеет значения, начинается ли URL-адрес с «https://» или «http://».

Логины, сохраненные для сайта www.example.com, должны по-прежнему предлагаться менеджером паролей для www.example.com/test, и наоборот.

Если проблема сохраняется, вы можете сообщить об этом как об ошибке, выполнив следующие действия:

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:

Нажмите на расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Выберите вкладку СПРАВКА. Нажмите Сообщить о проблеме. Следуйте инструкциям.

Приложение ExpressVPN для Android или iOS:

В приложении нажмите Помощь > Написать нам. Следуйте инструкциям.

Нужна помощь?

Наверх

Автозаполнение вообще не работает

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:

Если функция автозаполнения не работает ни на одном сайте, выполните следующие действия в указанном порядке и после каждого из них проверьте, решена ли проблема:

Убедитесь, что менеджер паролей разблокирован, нажав на расширение. Откройте страницу chrome://extensions и отключите любые другие расширения менеджеров паролей. Отключите встроенный менеджер паролей Chrome. Для этого: Щелкните меню с тремя точками в правом верхнем углу браузера Chrome. Выберите Настройки. Выберите Автозаполнение в меню слева. Нажмите Пароли. Отключите Предлагать сохранять пароли. Отключите Автоматический вход. Откройте chrome://extensions и отключите любые расширения, которые могут изменять веб-страницы (например, блокировщики рекламы), так как они могут конфликтовать с расширением менеджера паролей.

Если проблема сохраняется, вы можете сообщить об этом как об ошибке, выполнив следующие действия:

Нажмите на расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Выберите вкладку СПРАВКА. Нажмите Сообщить о проблеме. Следуйте инструкциям.

Приложение ExpressVPN для Android:

Если функция автоподстановки не работает ни на одном сайте, возможно, вы не активировали автоподстановку для Android. Выполните следующие действия, чтобы включить эту функцию и решить проблему:

Откройте приложение ExpressVPN. Выберите вкладку Настройки. Нажмите Настройки. Нажмите Активировать автоподстановку авторизационных данных. Следуйте инструкциям.

Если проблема сохраняется, вы можете сообщить об этом как об ошибке, выполнив следующие действия:

В приложении нажмите Помощь > Написать нам. Следуйте инструкциям.

Приложение ExpressVPN для iOS:

Если функция автоподстановки не работает ни на одном сайте, возможно, вы не активировали автоподстановку для iOS. Выполните следующие действия, чтобы включить эту функцию и решить проблему:

Откройте приложение Настройки. Нажмите Пароли. Нажмите AutoFill Passwords (Автозаполнять пароли). Нажмите ExpressVPN, чтобы включить автоподстановку. Нажмите iCloud Keychain, чтобы выключить автоподстановку.

Если проблема сохраняется, вы можете сообщить об этом как об ошибке, выполнив следующие действия:

В приложении нажмите Помощь > Написать написать нам. Следуйте инструкциям.

Нужна помощь?

Наверх