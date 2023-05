VPN of DNS nodig voor je apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een Chrome browser-extensie , en in de ExpressVPN app voor iOS en Android

Raadpleeg de sectie die betrekking heeft op uw probleem.

Automatisch aanvullen werkt niet op specifieke websites

Als automatisch aanvullen op specifieke websites niet werkt, controleer dan of de URL van de website die u bezoekt overeenkomt met de URL die is ingevoerd in de wachtwoordmanager:

Het zou niet mogen uitmaken of “https://” of “http://” al dan niet in de URL voorkomen.

Inloggegevens die zijn opgeslagen voor www.voorbeeld.com moeten nog steeds worden voorgesteld door de wachtwoordmanager op www.voorbeeld.com/test of andersom.

Als het probleem zich blijft voordoen, meld het dan als een bug door deze stappen te volgen:

ExpressVPN Keys Chrome extensie:

Klik op de ExpressVPN Keys Chrome extensie. Klik op het tabblad HULP. Klik op Een probleem melden. Volg de instructies.

ExpressVPN voor Android:

In de app, tik op Help > Stuur ons een e-mail. Volg de instructies.

Automatisch aanvullen werkt op geen enkele website

Als automatisch aanvullen op geen enkele website werkt, volg dan deze stappen in deze volgorde en controleer na elke stap of het probleem is opgelost:

Controleer of de wachtwoordmanager is ontgrendeld door op de browserextensie te klikken. Ga naar chrome://extensions en schakel andere wachtwoordmanager extensies uit. Controleer of de ingebouwde wachtwoordmanager van Chrome is uitgeschakeld. Dit doet u als volgt: Klik op het menu met de drie puntjes rechtsboven in uw Chrome browser. Klik op Instellingen. Klik op Automatisch aanvullen in het linkermenu. Klik op Wachtwoorden. Schakel Aanbieden wachtwoorden op te slaan uit. Schakel Automatisch inloggen uit. Ga naar chrome://extensions en schakel alle extensies uit die webpagina’s kunnen wijzigen (bijv. ad blockers), aangezien deze in conflict kunnen komen met de wachtwoordmanager extensie.

ExpressVPN voor Android:

Als automatisch aanvullen op geen enkele website werkt, volg dan deze stappen in deze volgorde en controleer na elke stap of het probleem is opgelost:

Open de ExpressVPN app. Tik op het tabblad Opties. Tik op Instellingen. Tik op Automatisch aanvullen inloggegevens inschakelen. Volg de instructies.

ExpressVPN voor iOS:

Als automatisch aanvullen op geen enkele website werkt, is het mogelijk dat u het automatisch aanvullen van iOS niet hebt ingeschakeld. Volg deze stappen om het in te schakelen en het probleem op te lossen:

Open de Instellingen app. Tik op Wachtwoorden. Tik op Wachtwoorden automatisch aanvullen. Tik op ExpressVPN om het in te schakelen. Tik op iCloud Keychain om het uit te schakelen.

