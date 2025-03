Bağlantı günlüğünüzde aşağıdaki hata mesajlarından birini görürseniz:

Requested name is valid but does not have an IP address veya

Host not found

İnternete bağlı olduğunuzdan emin olun. İnternete bağlanmadan önce DSL bağlantınızı manuel olarak etkinleştirmeniz gerekiyorsa, lütfen DSL talimatlarınıza başvurun ve ExpressVPN’e bağlanmayı denemeden önce bunu yapın. VPN, mevcut internet bağlantınızın yerini almaz; onun üzerinde çalışır.

ExpressVPN’e yeniden bağlanmayı denedikten sonra bu hata mesajını almaya devam ederseniz, İSS’niz DNS sunucularımıza erişimi engelliyor olabilir. Bunu çözmek için, DNS sunucularını manuel olarak ayarlayın. Bunu yapmanın DNS sızıntılarına yol açabileceğini unutmayın.

Başka bir sorun için, lütfen .