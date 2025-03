Если вы видите одно из следующих сообщений об ошибке в журнале подключения:

Requested name is valid but does not have an IP address или

Host not found

убедитесь, что вы подключены к Интернету. Если вам необходимо вручную активировать ваше DSL-подключение перед выходом в сеть, обратитесь к инструкции по DSL и выполните активацию перед подключением к ExpressVPN. VPN не заменяет ваше существующее соединение с Интернетом, он работает поверх него.

Если вы продолжаете получать это сообщение об ошибке после повторной попытки подключения к ExpressVPN, возможно, ваш интернет-провайдер блокирует доступ к нашим DNS-серверам. Чтобы решить эту проблему, установите DNS-серверы вручную. Обратите внимание, что это может привести к утечке DNS.

Если проблемы сохраняются, пожалуйста, .