接続ログに次のエラーメッセージが表示された場合:

Requested name is valid but does not have an IP address または

Host not found

インターネットに接続されていることを確認してください。 インターネットに接続する前に手動でDSL接続をアクティブにする必要がある場合は、DSLの指示を参照し、ExpressVPNに接続する前に実行してください。 VPNは既存のインターネット接続を置き換えるものではなく、その上に動作します。

ExpressVPNに再接続しようとしてもこのエラーメッセージが表示され続ける場合、ISPが当社のDNSサーバーへのアクセスをブロックしている可能性があります。 これを解決するには、DNSサーバーを手動で設定してください。 この操作によりDNS漏洩が発生する可能性があることに注意してください。

。