Jos näet jommankumman seuraavista virheilmoituksista yhteyslokissasi:

Requested name is valid but does not have an IP address tai

Host not found

varmista, että olet yhteydessä internetiin. Jos sinun tarvitsee manuaalisesti aktivoida DSL-yhteytesi ennen kuin voit käyttää internetiä, katso DSL-ohjeet ja tee se ennen kuin yrität muodostaa yhteyden ExpressVPN:ään. VPN ei korvaa olemassa olevaa internet-yhteyttäsi, se toimii sen päällä.

Jos saat edelleen tämän virheilmoituksen, kun yrität muodostaa uudelleen yhteyden ExpressVPN:ään, Internet-palveluntarjoajasi saattaa estää pääsyn DNS-palvelimillemme. Tämän ratkaisemiseksi, aseta DNS-palvelimet manuaalisesti. Huomaa, että tämä voi johtaa DNS-vuotoihin.

Jos sinulla on muita ongelmia, ole hyvä ja .