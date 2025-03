Jeśli zobaczysz którykolwiek z następujących komunikatów o błędzie w swoim dzienniku połączeń:

Requested name is valid but does not have an IP address lub

Host not found

upewnij się, że jesteś połączony z Internetem. Jeśli musisz ręcznie aktywować połączenie DSL przed uzyskaniem dostępu do internetu, zapoznaj się z instrukcjami DSL i zrób to przed próbą połączenia z ExpressVPN. VPN nie zastępuje istniejącego połączenia internetowego, działa na jego podstawie.

Jeśli w dalszym ciągu otrzymujesz ten komunikat o błędzie po próbie ponownego połączenia z ExpressVPN, twój dostawca usług internetowych może blokować dostęp do naszych serwerów DNS. Aby rozwiązać ten problem, ręcznie ustaw serwery DNS. Należy pamiętać, że może to skutkować wyciekiem DNS.

W przypadku dalszych problemów, proszę .