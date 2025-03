หากพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกการเชื่อมต่อของคุณ:

Requested name is valid but does not have an IP address หรือ

Host not found

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว หากคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ DSL ของคุณด้วยตนเองก่อนที่จะสามารถใช้งานออนไลน์ได้ โปรดดูที่คำแนะนำ DSL ของคุณและดำเนินการก่อนที่จะพยายามเชื่อมต่อกับ ExpressVPN VPN ไม่ได้แทนที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ของคุณ มันทำงานบนพื้นฐานที่มีอยู่

หากคุณยังคงได้รับข้อความข้อผิดพลาดนี้หลังจากพยายามเชื่อมต่อใหม่กับ ExpressVPN ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณอาจบล็อกการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DNS ของเรา เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ด้วยตนเอง โปรดทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของ DNS

สำหรับปัญหาเพิ่มเติม โปรด