Hvis du ser en af følgende fejlmeddelelser i din forbindelseslog:

Requested name is valid but does not have an IP address eller

Host not found

Sørg for, at du er forbundet til internet. Hvis du manuelt skal aktivere din DSL-forbindelse før du kan komme online, se venligst dine DSL-instruktioner og gør dette, før du prøver at forbinde til ExpressVPN. VPN’en erstatter ikke din eksisterende internetforbindelse, den fungerer ovenpå den.

Hvis du fortsat får denne fejlmeddelelse efter at have prøvet at genoprette forbindelse til ExpressVPN, kan din internetudbyder blokere adgang til vores DNS-servere. For at løse dette, indstil DNS-servere manuelt. Bemærk, at dette kan resultere i DNS-brud.

For yderligere problemer, venligst .