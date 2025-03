Om du ser något av följande felmeddelanden i din anslutningslogg:

Requested name is valid but does not have an IP address eller

Host not found

se till att du är ansluten till internet. Om du manuellt behöver aktivera din DSL-anslutning innan du kan gå online, vänligen följ dina DSL-instruktioner och gör det innan du försöker ansluta till ExpressVPN. VPN ersätter inte din befintliga internetanslutning, det fungerar ovanpå den.

Om du fortsätter att få detta felmeddelande efter att ha försökt återansluta till ExpressVPN, kan din internetleverantör blockera åtkomst till våra DNS-servrar. För att lösa detta, ställ in DNS-servrar manuellt. Observera att detta kan resultera i DNS-läckage.

För ytterligare problem, vänligen .