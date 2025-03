Hvis du ser noen av følgende feilmeldinger i tilkoblingsloggen din:

Requested name is valid but does not have an IP address eller

Host not found

sørg for at du er tilkoblet internett. Hvis du manuelt trenger å aktivere DSL-tilkoblingen din før du kan gå på nettet, vennligst se i DSL-instruksjonene dine og gjør dette før du prøver å koble til ExpressVPN. VPN erstatter ikke din eksisterende internettforbindelse, det fungerer sammen med den.

Hvis du fortsatt får denne feilmeldingen etter å ha prøvd å koble til ExpressVPN på nytt, kan det hende at din ISP blokkerer tilgang til våre DNS-servere. For å løse dette, sett opp DNS-servere manuelt. Vennligst merk at dette kan resultere i DNS-lekkasjer.

For eventuelle ytterligere problemer, vennligst .