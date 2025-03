연결 로그에 다음 오류 메시지가 표시되면:

Requested name is valid but does not have an IP address 또는

Host not found

인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오. 온라인으로 접속하기 전에 수동으로 DSL 연결을 활성화해야 하는 경우, DSL 설명서를 참조하여 ExpressVPN에 연결하기 전에 수행하십시오. VPN은 기존 인터넷 연결을 대체하지 않으며, 그 위에서 작동합니다.

ExpressVPN에 다시 연결을 시도한 후에도 이 오류 메시지가 계속 나타나면, 귀하의 ISP가 저희 DNS 서버에 대한 액세스를 차단하고 있을 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 DNS 서버를 수동으로 설정하십시오. 이를 수행하면 DNS 유출이 발생할 수 있음을 유의하십시오.

