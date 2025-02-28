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Son zamanlarda ExpressVPN’e geçiş yapan kullanıcılar, tanılama raporlarında buna benzer bir hata mesajı görebilirler:

MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address

Bu mesajı görüyorsanız, sorun ana makine dosyanızda bazı önemli satırların eksik olmasından kaynaklanıyor olabilir. Onaylamak için:

Terminal‘i açın Terminal’e “ping localhost” yazın Aşağıdakine benzer bir şey görmelisiniz: 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.064 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.069 ms

64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.303 ms Durdurmak için Control + C‘ye basın

127.0.0.1 olmayan bir IP adresi görüyorsanız, ana makine dosyanızda bazı önemli satırlar eksik demektir. Bunu düzeltmek için:

Spotlight Arama’dan (komut + boşluk, ardından “terminal” yazın) Terminal‘i açın Terminal’e girin sudo nano /private/etc/hosts Yönetici şifrenizi girin. Hangi karakterleri girdiğinizi göremeyeceksiniz, bu yüzden dikkatli yazın. Ana makine dosyanız Terminal’e yüklenecektir. Dosya içinde satırlar arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın. Ana makine dosyanızda görmüyorsanız aşağıdaki üç satırı girin: 127.0.0.1 localhost

255.255.255.255 broadcasthost

::1 localhost Dosyayı düzenledikten sonra, dosya değişikliğini onaylamak için Control + O‘ya ve ardından Enter‘a basın. Dosyanız şu şekilde görünmelidir: Ana makine dosyasını düzenlemeyi bırakmak için Control + X‘e basın Girişlerin etkili olabilmesi için mevcut DNS önbelleğini boşaltmanız gerekecektir. DNS önbelleğinin boşaltılmasıyla ilgili talimatlar için buraya bakın. ExpressVPN’i açın ve bir sunucu konumuna bağlanın

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