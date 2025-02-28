Not: Bu makale teknik deneyimi olan kullanıcılar içindir. Diğer kullanıcılar için lütfen doğrudan yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Son zamanlarda ExpressVPN’e geçiş yapan kullanıcılar, tanılama raporlarında buna benzer bir hata mesajı görebilirler:
MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address
Bu mesajı görüyorsanız, sorun ana makine dosyanızda bazı önemli satırların eksik olmasından kaynaklanıyor olabilir. Onaylamak için:
- Terminal‘i açın
- Terminal’e “ping localhost” yazın
- Aşağıdakine benzer bir şey görmelisiniz:
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.303 ms
- Durdurmak için Control + C‘ye basın
127.0.0.1 olmayan bir IP adresi görüyorsanız, ana makine dosyanızda bazı önemli satırlar eksik demektir. Bunu düzeltmek için:
- Spotlight Arama’dan (komut + boşluk, ardından “terminal” yazın) Terminal‘i açın
- Terminal’e girin
sudo nano /private/etc/hosts
- Yönetici şifrenizi girin. Hangi karakterleri girdiğinizi göremeyeceksiniz, bu yüzden dikkatli yazın.
- Ana makine dosyanız Terminal’e yüklenecektir. Dosya içinde satırlar arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın.
- Ana makine dosyanızda görmüyorsanız aşağıdaki üç satırı girin:
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
- Dosyayı düzenledikten sonra, dosya değişikliğini onaylamak için Control + O‘ya ve ardından Enter‘a basın. Dosyanız şu şekilde görünmelidir:
- Ana makine dosyasını düzenlemeyi bırakmak için Control + X‘e basın
- Girişlerin etkili olabilmesi için mevcut DNS önbelleğini boşaltmanız gerekecektir. DNS önbelleğinin boşaltılmasıyla ilgili talimatlar için buraya bakın.
- ExpressVPN’i açın ve bir sunucu konumuna bağlanın
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