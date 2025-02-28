Примечание: Эта статья предназначена для пользователей с техническим опытом. Для других пользователей, пожалуйста, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN для получения прямой помощи.
Пользователи, которые недавно переключились на ExpressVPN, могут увидеть сообщение об ошибке в их диагностике, подобное этому:
MANAGEMENT: Socket bind failed on local address [AF_INET]180.168.41.175:49314: Can't assign requested address
Если вы видите это сообщение, проблема может заключаться в том, что в вашем файле hosts отсутствуют некоторые важные строки. Подтвердить:
- Откройте Терминал
- В Терминале введите «ping localhost«
- Вы должны увидеть что-то подобное ниже:
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.303 ms
- Чтобы остановить, нажмите Control + C
Если вы видите IP-адрес, который НЕ является 127.0.0.1, в вашем файле hosts отсутствуют некоторые важные строки. Чтобы исправить это:
- Откройте Терминал через Spotlight Search (command + пробел, затем введите «terminal»)
- В Терминале введите
sudo nano /private/etc/hosts
- Введите ваш административный пароль. Вы не сможете видеть, какие символы вы вводите, поэтому введите осторожно.
- Ваш файл hosts будет загружен в Терминал. Используйте клавиши со стрелками для перемещения между строками в файле.
- Введите три строки ниже, если вы не видите их в вашем файле hosts:
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
- После редактирования файла нажмите Control + O , затем Enter, чтобы подтвердить изменение файла. Ваш файл должен выглядеть так:
- Нажмите Control + X, чтобы выйти из редактирования файла hosts
- Вам нужно очистить существующий кэш DNS, чтобы изменения вступили в силу. Смотрите инструкции по очистке кэша DNS.
- Откройте ExpressVPN и подключитесь к серверной локации
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