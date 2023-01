Denne guide viser dig, hvordan du annullerer dit ExpressVPN-abonnement, før dit abonnement slutter.

Vigtigt: Du kan ikke opsige dit abonnement i ExpressVPN-appen.

Abonnementer købt med kreditkort eller PayPal

Vigtigt! Hvis du ikke kan se følgende muligheder efter at have logget ind på din konto, skal du Hvis du ikke kan se følgende muligheder efter at have logget ind på din konto, skal du kontakte supportteamet for at få hjælp.

Log ind på din konto. Vælg Mine abonnementer fra menuen til venstre, og vælg derefter Redigér abonnementsindstillinger. Vælg Deaktivér automatisk fornyelse på siden Indstillinger for automatisk fornyelse, og følg derefter beskederne, indtil du ser “Dit abonnement er blevet opsagt”.

Når du har slået automatisk fornyelse fra, vil du ikke blive faktureret for endnu en abonnementscyklus. Du kan stadig bruge ExpressVPN indtil den sidste dag i din abonnementscyklus.

Vigtigt: Hvis du brugte PayPals IPN-tjeneste til dit ExpressVPN-abonnement, skal du annullere IPN.

Lær, hvordan du fornyer dit abonnement.

Har du brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN’s supportteam for at få hjælp.

Tilbage til toppen

Abonnementer købt med BitPay eller Paymentwall

Da abonnementer købt med Paymentwall eller Bitcoin ikke fornys automatisk, behøver du ikke manuelt at annullere dit abonnement.

Lær hvordan du fornyer dit abonnement.

Brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN-supportteamet for at få hjælp.

Tilbage til toppen

Abonnementer købt gennem App Store

Abonnementer købt gennem App Store i appen fornyes automatisk ved slutdatoen for din abonnementscyklus. Lær, hvordan du opsiger dit abonnement i App Store.

Har du brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN’s supportteam for at få hjælp.

Tilbage til toppen

Abonnementer købt gennem Google Play Store

Abonnementer, der er købt gennem Google Play Store i appen, fornyes automatisk ved slutdatoen for din abonnementscyklu. Lær, hvordan du opsiger dit abonnement.

Har du brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN’s supportteam for at få hjælp.

Tilbage til toppen