Из этой статьи вы узнаете, как отменить подписку на ExpressVPN до истечения ее срока действия.

Важно! Отменить подписку через само приложение ExpressVPN нельзя.

Подписка, оплаченная с помощью банковской карты или PayPal

Важно! Если после входа в свою учетную запись вы не найдете соответствующих настроек, за помощью.

Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. На панели меню слева выберите пункт Моя подписка, а затем Управление настройками подписки. На странице настроек автоматического продления подписки выберите опцию Отключить автоматическое продление. Следуйте дальнейшим инструкциям, пока не увидите сообщение «Ваша подписка отменена».

Отменив автоматическое продление подписки, вы не получите счет в начале следующего платежного цикла. Вы можете продолжать работу с ExpressVPN до последнего дня текущего платежного цикла.

Важно! Если вы оплачивали подписку с помощью сервиса IPN от PayPal, то вам потребуется отменить и подписку на IPN.

Узнайте, как продлить подписку.

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Подписка, оплаченная с помощью Bitcoin или Paymentwall

Подписка, оплаченная с помощью Paymentwall или Bitcoin, не продлевается автоматически, поэтому вам придется отменить ее вручную.

Узнайте, как продлить подписку.

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Подписка, оплаченная через магазин приложений Apple

Подписки, оплаченные через магазин приложений Apple, автоматически продляются в конце срока своего действия. Узнайте, как отменить подписку через магазин приложений Apple.

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Подписка, оплаченная через магазин приложений Google Play

Подписки, оплаченные через магазин приложений Google Play, автоматически продляются в конце срока своего действия. Узнайте, как отменить подписку через магазин приложений Google Play.

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