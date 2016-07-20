Из этой статьи вы узнаете, как отменить подписку на ExpressVPN до истечения ее срока действия.
Содержание
Подписка, оплаченная с помощью банковской карты или PayPal
Подписка, оплаченная с помощью Bitcoin или Paymentwall
Подписка, оплаченная через магазин приложений Apple
Подписка, оплаченная через магазин приложений Google Play
Подписка, оплаченная с помощью банковской карты или PayPal
Важно! Если после входа в свою учетную запись вы не найдете соответствующих настроек, обратитесь к нашей команде службы поддержки за помощью.
- Войдите в свою учетную запись ExpressVPN.
- На панели меню слева выберите пункт Моя подписка, а затем Управление настройками подписки.
- На странице настроек автоматического продления подписки выберите опцию Отключить автоматическое продление. Следуйте дальнейшим инструкциям, пока не увидите сообщение «Ваша подписка отменена».
Отменив автоматическое продление подписки, вы не получите счет в начале следующего платежного цикла. Вы можете продолжать работу с ExpressVPN до последнего дня текущего платежного цикла.
Узнайте, как продлить подписку.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Подписка, оплаченная с помощью Bitcoin или Paymentwall
Подписка, оплаченная с помощью Paymentwall или Bitcoin, не продлевается автоматически, поэтому вам придется отменить ее вручную.
Узнайте, как продлить подписку.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Подписка, оплаченная через магазин приложений Apple
Подписки, оплаченные через магазин приложений Apple, автоматически продляются в конце срока своего действия. Узнайте, как отменить подписку через магазин приложений Apple.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Подписка, оплаченная через магазин приложений Google Play
Подписки, оплаченные через магазин приложений Google Play, автоматически продляются в конце срока своего действия. Узнайте, как отменить подписку через магазин приложений Google Play.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.