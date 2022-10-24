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ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısını yüklediğinizde, tasarlandığı gibi çalışması için belirli izinler gerekir. Bu izinlerin ne olduğunu ve her birinin ne için kullanıldığını öğrenin.

İzinler Kullanım Alarms (Alarmlar) En son şifre yöneticisi verilerini düzenli olarak senkronize etmek için kullanılır. Idle (Kullanılmayan) Chrome kullanılmıyorsa bir süre sonra şifre kasasını kilitlemek için kullanılır. NativeMessaging (Yerel Mesajlaşma) Kullanıcının kimliğini doğrulamak maksadı ile ExpressVPN masaüstü uygulamasıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için kullanılır. Privacy (Gizlilik) Varsayılan şifre yöneticisini ayarlamak ve ExpressVPN Keys’in varsayılan şifre yöneticisi olup olmadığını bilmek için kullanılır. Storage (Depolama) Şifre yöneticisi için yapılandırma ayarlarını depolamak için kullanılır. WebNavigation (Web’de Gezinme) iFrame’lerde güvenli otomatik doldurma işlevini etkinleştirmek için kullanılır. WebRequest (Web İsteği) HTTP Temel Yetkilendirme desteğini etkinleştirmek için kullanılır. WebRequestBlocking (Web İsteği Engelleme) HTTP Temel Yetkilendirme desteğini etkinleştirmek için kullanılır. Tabs (Sekmeler) Kullanıcının geçerli sekmede otomatik olarak doldurulacak bir giriş seçmesine ve sekme URL’sini almasına izin vermek için sekmeyle güvenli bir şekilde iletişim kurmak için kullanılır. UnlimitedStorage (Sınırsız Depolama) Uzantının kullanabileceği depolama alanını artırmak için kullanılır. Uzantı ayarlarını ve durum bilgilerini saklarız. Bu depolama alanına yalnızca uzantının kendisi tarafından erişilebilir. Hiçbir web sitesi veya başka bir uzantı göremez. Notifications (Bildirimler) Kullanıcılara ExpressVPN Keys’in güncellendiğini bildirmek ve diğer güncellemeleri bildirmek için kullanılır. ClipboardWrite (Pano Yazma) Kullanıcıların ExpressVPN Keys’den veri kopyalamasına izin vermek ve gizliliğinizi korumak için bir süre sonra panoyu temizlemek için kullanılır. Host Permission (Ana Bilgisayar İzni) Otomatik doldurma metinlerini sayfaya yerleştirmek için tüm web sitelerine erişerek otomatik doldurma işlevini etkinleştirmek için kullanılır.

ExpressVPN, çevrimiçi etkinliğinizin veya bağlantılarınızın verilerini izlemez veya toplamaz. Gizliliğinize olan bağlılığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için ExpressVPN Gizlilik Politikasına bakın.

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