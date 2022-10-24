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При установке браузерного расширения ExpressVPN Keys вам нужно предоставить несколько разрешений, чтобы оно могло функционировать. Из этой статьи вы узнаете, какие расширения требуются, и зачем они нужны.

РазрешенияНазначение
ПредупрежденияИспользуется для синхронизации последних данных менеджера паролей на регулярной основе.
Режим бездействияИспользуется для блокировки хранилища паролей через некоторое время неактивности в Chrome.
NativeMessagingИспользуется для защищенной коммуникации с десктопным приложением ExpressVPN, чтобы аутентифицировать пользователя.
КонфиденциальностьИспользуется для установки менеджера паролей по умолчанию, а также чтобы определить, является ли таковым ExpressVPN Keys.
ХранилищеИспользуется для хранения изменений в настройках менеджера паролей.
WebNavigationИспользуется для защиты функций автозаполнения в iFrames.
WebRequestИспользуется, чтобы включить поддержку протокола HTTP Basic Auth.
WebRequestBlockingИспользуется, чтобы включить поддержку протокола HTTP Basic Auth.
ВкладкиИспользуется для безопасной коммуникации со вкладкой, чтобы пользователь мог выбрать логин для автоподстановки в текущей вкладке, а также для получения URL вкладки.
UnlimitedStorageИспользуется для увеличения места в хранилище, которым может пользоваться расширение. Мы сохраняем настройки расширения и информацию о его состоянии. К этому хранилищу имеет доступ только расширение. Его не могут видеть ни веб-сайты, ни другие расширения.
УведомленияИспользуется для осведомления пользователя об обновлениях ExpressVPN Keys, а также других обновлениях.
ClipboardWriteИспользуется, чтобы пользователь мог скопировать данные из ExpressVPN Keys, а также для очищения буфера обмена по прошествии определенного периода времени, чтобы защитить конфиденциальность пользователя.
Доступ хостаИспользуется для активации функций автоподстановки путем доступа ко всем сайтам и внедрения сценариев автоподстановки на страницу.

ExpressVPN не отслеживает и не хранит никакие данные о ваших действиях онлайн или подключениях. Вы можете узнать больше о том, как мы защищаем вашу конфиденциальность в Политике конфиденциальности ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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