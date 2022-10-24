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При установке браузерного расширения ExpressVPN Keys вам нужно предоставить несколько разрешений, чтобы оно могло функционировать. Из этой статьи вы узнаете, какие расширения требуются, и зачем они нужны.

Разрешения Назначение Предупреждения Используется для синхронизации последних данных менеджера паролей на регулярной основе. Режим бездействия Используется для блокировки хранилища паролей через некоторое время неактивности в Chrome. NativeMessaging Используется для защищенной коммуникации с десктопным приложением ExpressVPN, чтобы аутентифицировать пользователя. Конфиденциальность Используется для установки менеджера паролей по умолчанию, а также чтобы определить, является ли таковым ExpressVPN Keys. Хранилище Используется для хранения изменений в настройках менеджера паролей. WebNavigation Используется для защиты функций автозаполнения в iFrames. WebRequest Используется, чтобы включить поддержку протокола HTTP Basic Auth. WebRequestBlocking Используется, чтобы включить поддержку протокола HTTP Basic Auth. Вкладки Используется для безопасной коммуникации со вкладкой, чтобы пользователь мог выбрать логин для автоподстановки в текущей вкладке, а также для получения URL вкладки. UnlimitedStorage Используется для увеличения места в хранилище, которым может пользоваться расширение. Мы сохраняем настройки расширения и информацию о его состоянии. К этому хранилищу имеет доступ только расширение. Его не могут видеть ни веб-сайты, ни другие расширения. Уведомления Используется для осведомления пользователя об обновлениях ExpressVPN Keys, а также других обновлениях. ClipboardWrite Используется, чтобы пользователь мог скопировать данные из ExpressVPN Keys, а также для очищения буфера обмена по прошествии определенного периода времени, чтобы защитить конфиденциальность пользователя. Доступ хоста Используется для активации функций автоподстановки путем доступа ко всем сайтам и внедрения сценариев автоподстановки на страницу.

ExpressVPN не отслеживает и не хранит никакие данные о ваших действиях онлайн или подключениях. Вы можете узнать больше о том, как мы защищаем вашу конфиденциальность в Политике конфиденциальности ExpressVPN.

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