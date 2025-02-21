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Bu belge, belirlenen kullanıcıların Express Technologies Ltd. (“ExpressVPN”) tarafından sağlanan beta sürümlerini (“Beta Hizmetleri”) test etmeleri ve değerlendirmeleri (“Test”) amacıyla, ExpressVPN Ürünleri ve Hizmetlerine ilişkin gizlilik şartlarını ve uygulamalarını açıklar.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

A) Kişisel Bilgi

Kişisel bilgi, bir bireyi tanımlamak için kullanılabilecek tüm bilgileri ifade eder, örneğin adınız veya e-posta adresiniz. ExpressVPN Gizlilik Politikası‘nda belirtildiği üzere, mevcut ExpressVPN hesabınızı oluştururken sağladığınız bilgilerin yanı sıra Test’e katılmak için ek herhangi bir kişisel bilgi sağlamanıza gerek yoktur.

B) Test Verileri

Test’e katıldığınızda, test sonuçlarınızı değerlendirmek ve Beta Hizmetlerini hata ayıklamak ve geliştirmek amacıyla teknik bilgiler de toplarız. Bu bilgiler, tarayıcınız veya işletim sistemi sürümünüz, kullanım verileri (örneğin, oluşturulan, değiştirilen ve silinen şifre kayıtlarına ilişkin istatistikler, ancak şifre kayıtlarının içeriği değil) ve çökme raporlarını (birlikte, “Test Verileri” olarak adlandırılır) içerir. Test Verileri, hesabınızla ilişkilendirilir ve yalnızca kullanıcı deneyimini optimize etmek ve geliştirmek için kullanılır, başka bir amaç için kullanılmaz.

C) Şifre Yöneticisi İçeriği

Beta Hizmetleri ile oluşturduğunuz şifre kayıtları (“Şifre Yöneticisi İçeriği”), sizin tarafınızdan oluşturulan birincil şifre ile korunarak saklanır ve ExpressVPN Uygulamasından başka bir sunucu veya cihaza aktarılmaz. Şifre Yöneticisi İçeriği, cihazlarınızdan sunucularımıza iletilirken her zaman şifrelenir ve yalnızca cihazlarınızda yerel olarak birincil şifreniz kullanılarak şifresi çözülebilir. ExpressVPN, sır vermeyen şifreleme kullanır; bu, ExpressVPN’in Şifre Yöneticisi İçeriğinizin şifresini çözme ve erişme teknik yeteneğine sahip olmadığı anlamına gelir.

Bu Bilgileri Neden Topluyoruz?

Test’e Katılmak İçin

Beta Hizmetlerini İyileştirmek ve Optimizasyonunu Sağlamak İçin

Yeni Beta Hizmetlerimiz veya Mevcut Ürünlerimizdeki Değişiklikler Hakkında Sizi Bilgilendirmek İçin

Teknik veya Beta Hizmetleriyle İlgili İletişimler Göndermek İçin

Test Koşullarını Uygulamak ve Uyum Sağlamak İçin

Bu Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Bilgilerinizi burada belirtildiği şekilde ve Test için kesinlikle gerekli olan şekilde kullanacağız. Bilgilerinizin kullanımını sizin izniniz olmadan sonradan değiştirmeyeceğiz.

Bilgilerinize Erişme ve Güncelleme

Destek Ekibine e-posta göndererek kişisel bilgilerinize erişebilir, bunları değiştirebilir veya silebilirsiniz. Destek Ekibine e-posta göndererek Test hesabınızı iptal edebilir ve böylece Test’ten çekilebilirsiniz. Destek Ekibinin e-posta adresi aşağıdaki gibidir:

Şifre Yöneticisi İçeriğinizi yalnızca Test hesabınız aktif olduğu sürece veya Beta Hizmetlerini size sağlamak için gerektiği sürece saklarız. Bu Şifre Yöneticisi İçeriği, Test hesabınızın iptal edilmesinin ardından silinecektir; ancak, silinen Test hesaplarına ilişkin bilgiler sistem yedeklerimizde 30 güne kadar kalabilir.

Kişisel olarak tanımlayıcı veya hassas bilgileri içermeyen Test Verilerinizi, hesabınızın iptal edilmesinin ardından kullanıcı deneyimini optimize etmek ve geliştirmek için saklayabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimiz, sakladığımız ve koruduğumuz hakkında daha fazla bilgi için ExpressVPN Gizlilik Politikası‘na başvurabilirsiniz.

Feragatname

Test ve Beta Hizmetleri “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu haliyle” sağlanmaktadır ve Beta Hizmetleri aracılığıyla sağlanan herhangi bir materyalin veya bilginin doğruluğunu veya belirli bir amaca uygunluğunu açıkça veya dolaylı olarak garanti etmiyoruz. Pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Beta Hizmetlerinin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağına veya varsa kusurların düzeltileceğine dair hiçbir garanti vermiyoruz. Beta Hizmetlerine yalnızca kendi riskiniz ve takdirinizle eriştiğinizi kabul edersiniz.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Beta Hizmetlerimiz üçüncü taraf sitelere bağlantılar içerebilir. ExpressVPN, bu tür harici web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değildir.

Çocukların Gizliliği

Beta Hizmetleri ve Test, 18 yaş ve üzeri yetişkinler için tasarlanmıştır. Çocuğunuzun bize bilgi verdiğini düşünüyorsanız, lütfen hemen bize bildirin.

Politika Güncellemeleri

Test Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır, bu nedenle lütfen sık sık gözden geçirin. Bu politikada önemli değişiklikler yaparsak, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce burada, e-posta ile veya ana sayfamızda bir bildirim yoluyla size haber vereceğiz.

Sorular veya Yorumlar?

Test Koşulları ve bilgilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki e-posta adresinden ExpressVPN ile iletişime geçmekten çekinmeyin: