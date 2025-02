Sie möchten ein VPN / DNS für Ihr Gerät? Jetzt ExpressVPN nutzen

Dieses Dokument erklärt die Datenschutzrichtlinien und -praktiken von Express Technologies Ltd. („ExpressVPN“), um ausgewählten Benutzern das Testen und Bewerten (das „Testing“) von Betaversionen der Produkte und Dienstleistungen von ExpressVPN (die „Beta-Dienste“) zu ermöglichen.

Welche Informationen erfassen wir?

A) Persönliche Angaben

Persönliche Informationen sind alle Informationen, die zur Identifizierung einer Person verwendet werden können, wie Ihr Name oder Ihre E-Mail-Adresse. Um am Testing teilzunehmen, müssen Sie keine zusätzlichen persönlichen Informationen angeben, abgesehen von denjenigen, die Sie bereits bei der Erstellung Ihres bestehenden ExpressVPN-Kontos bereitgestellt haben, wie in der ExpressVPN-Datenschutzrichtlinie beschrieben.

B) Testdaten

Wenn Sie am Testing teilnehmen, erfassen wir auch technische Informationen, um die Ergebnisse Ihres Tests zu bewerten, Fehler zu beheben und die Beta-Dienste zu verbessern. Dies umfasst Ihre Browser- oder Betriebssystemversion, Nutzungsdaten (z. B. Statistiken zu erstellten, geänderten und gelöschten Passwortaufzeichnungen, jedoch nicht den Inhalt der Passwortaufzeichnungen) und Absturzberichte (zusammenfassend die „Testdaten“). Die Testdaten sind mit Ihrem Konto verknüpft und werden nur verwendet, um zu beurteilen, wie wir die Benutzererfahrung optimieren und verbessern können, und nicht zu einem anderen Zweck.

C) Passwort-Manager-Inhalte

Die Passwortaufzeichnungen („Passwort-Manager-Inhalte“), die Sie mit den Beta-Diensten erstellen, werden durch Ihr Hauptpasswort geschützt gespeichert, das von Ihnen erstellt wird und nicht von der ExpressVPN-App auf einen anderen Server oder ein anderes Gerät übertragen wird. Die Inhalte des Passwort-Managers sind immer verschlüsselt, wenn sie von Ihren Geräten an unsere Server übertragen werden und werden nur lokal auf Ihren Geräten mit Ihrem Hauptpasswort entschlüsselt. ExpressVPN verwendet Zero-Knowledge-Verschlüsselung, was bedeutet, dass ExpressVPN technisch nicht in der Lage ist, Ihre Passwort-Manager-Inhalte zu entschlüsseln und darauf zuzugreifen.

Warum erfassen wir diese Informationen?

Um am Testing teilzunehmen

Um die Beta-Dienste zu verbessern und zu optimieren

Um Sie über unsere neuen Beta-Dienste oder Änderungen an unseren bestehenden Produkten zu informieren

Um Ihnen technische oder Beta-Dienste bezogene Mitteilungen zu senden

Um die Testbedingungen durchzusetzen und einzuhalten

Wie verwenden wir diese Informationen?

Wir verwenden Ihre Informationen nur in der hier beschriebenen Weise und nur soweit erforderlich für das Testing. Wir werden nicht nachträglich die Art und Weise ändern, wie Ihre Informationen ohne Ihre Zustimmung verwendet werden.

Zugriff auf und Aktualisierung Ihrer Informationen

Sie können auf Ihre persönlichen Informationen zugreifen, sie ändern oder löschen, indem Sie das Support-Team per E-Mail kontaktieren. Sie können Ihr Testkonto jederzeit kündigen und sich damit vom Testing zurückziehen, indem Sie das Support-Team per E-Mail kontaktieren. Die E-Mail-Adresse des Support-Teams lautet wie folgt:

Wir bewahren Ihre Passwort-Manager-Inhalte nur so lange auf, wie Ihr Testkonto aktiv ist oder wie erforderlich, um Ihnen die Beta-Dienste bereitzustellen. Diese Passwort-Manager-Inhalte werden nach der Kündigung Ihres Testkontos gelöscht; jedoch können Informationen zu gelöschten Testkonten bis zu 30 Tage in unseren System-Backups verbleiben.

Wir können Ihre Testdaten, die keine persönlich identifizierbaren oder sensiblen Informationen enthalten, nach der Kündigung Ihres Kontos aufbewahren, um zu beurteilen, wie wir die Benutzererfahrung optimieren und verbessern können.

Weitere Informationen darüber, wie Ihre persönlichen Informationen verarbeitet, gespeichert und geschützt werden, finden Sie in der ExpressVPN-Datenschutzrichtlinie.

Haftungsausschluss

Die Testing- und Beta-Dienste werden auf einer „as-is“- und „as-available“-Basis bereitgestellt, und wir übernehmen keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Genauigkeit von Materialien oder Informationen, die durch die Beta-Dienste bereitgestellt werden, oder deren Eignung für einen bestimmten Zweck. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Garantien jeglicher Art ab, ob ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung. Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass die Beta-Dienste Ihren Anforderungen entsprechen, oder dass sie ununterbrochen, rechtzeitig, sicher oder fehlerfrei sein werden, oder dass Mängel, falls vorhanden, behoben werden. Sie erkennen an, dass Sie auf eigene Gefahr und eigenes Ermessen auf die Beta-Dienste zugreifen.

Websites von Dritten

Unsere Beta-Dienste können Links zu Websites von Drittanbietern enthalten. ExpressVPN ist nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken oder den Inhalt solcher externen Websites.

Datenschutz von Kindern

Die Beta-Dienste und das Testing sind für Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Kind uns Informationen gegeben hat, lassen Sie es uns bitte umgehend wissen.

Richtlinienaktualisierungen

Wir behalten uns das Recht vor, die Testbedingungen jederzeit zu ändern, daher bitten wir Sie, diese regelmäßig zu überprüfen. Wenn wir wesentliche Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen, werden wir Sie hier, per E-Mail oder durch einen Hinweis auf unserer Homepage darüber informieren, bevor die Änderung wirksam wird.

Fragen oder Anmerkungen?

Wenn Sie Fragen zu den Testbedingungen und unserer Handhabung Ihrer Informationen haben, wenden Sie sich bitte an ExpressVPN unter der folgenden E-Mail-Adresse: