Este documento explica os termos e as práticas de privacidade da Express Technologies Ltd. (“ExpressVPN”) com o objetivo de permitir que usuários selecionados testem e avaliem (o “Teste”) versões beta dos Produtos e Serviços ExpressVPN (os “Serviços Beta”).

Que Informações Coletamos?

A) Informações pessoais

Informações pessoais são quaisquer informações que podem ser usadas para identificar um indivíduo, como seu nome ou endereço de email. Para participar do Teste, você não precisa fornecer informações pessoais adicionais além das que já forneceu ao criar sua conta existente na ExpressVPN, conforme descrito na Política de Privacidade da ExpressVPN.

B) Dados de Teste

Quando você participa do Teste, também coletamos informações técnicas para avaliar os resultados do seu teste, depurar e melhorar os Serviços Beta. Isso inclui a versão do seu navegador ou sistema operacional, dados de uso (por exemplo, estatísticas relacionadas a registros de senhas sendo criados, modificados e excluídos, mas não qualquer conteúdo dos registros de senhas) e relatórios de falhas (coletivamente, os “Dados de Teste”). Os Dados de Teste estão associados à sua conta e são usados apenas para informar como podemos otimizar e melhorar a experiência do usuário, e não para qualquer outro propósito.

C) Conteúdo do Gerenciador de Senhas

Os registros de senhas (“Conteúdo do Gerenciador de Senhas”) que você cria com os Serviços Beta são armazenados protegidos pela sua senha primária, que é criada por você e não é transferida do App ExpressVPN para qualquer outro servidor ou dispositivo. O Conteúdo do Gerenciador de Senhas está sempre criptografado quando transmitido dos seus dispositivos para nossos servidores e é sempre decifrado localmente em seus dispositivos usando sua senha primária. A ExpressVPN usa criptografia de conhecimento zero, o que significa que a ExpressVPN não tem a capacidade técnica de decifrar e acessar o seu Conteúdo do Gerenciador de Senhas.

Por Que Coletamos Estas Informações?

Para participar do Teste

Para melhorar e otimizar os Serviços Beta

Para notificá-lo sobre nossos novos Serviços beta ou mudanças em nossos Produtos existentes

Para enviar comunicações técnicas ou relacionadas aos Serviços Beta

Para aplicar e cumprir os Termos de Teste

Como Utilizamos Estas Informações?

Usaremos suas informações apenas na forma que descrevemos aqui e quando estritamente necessário para o Teste. Não mudaremos posteriormente a maneira como suas informações são usadas sem o seu consentimento.

Acessar e Atualizar Suas Informações

Você pode acessar, alterar ou excluir suas informações pessoais enviando um email para a Equipe de Suporte. Você pode cancelar sua conta de Teste e retirar-se do Teste a qualquer momento enviando um email para a Equipe de Suporte. O endereço de email da Equipe de Suporte é o seguinte:

Retemos seu Conteúdo do Gerenciador de Senhas somente enquanto sua conta de Teste estiver ativa ou conforme necessário para fornecer a Você os Serviços Beta. Este Conteúdo do Gerenciador de Senhas será excluído após o cancelamento de sua conta de Teste; entretanto, informações relacionadas a contas de Teste excluídas podem permanecer em nossos backups de sistema por até 30 dias.

Podemos reter seus Dados de Teste, que não contêm nenhuma informação pessoal identificável ou sensível, após o cancelamento de sua conta para informar como podemos otimizar e melhorar a experiência do usuário.

Para mais detalhes sobre como suas informações pessoais são processadas, armazenadas e protegidas, consulte a Política de Privacidade da ExpressVPN.

Isenção de Responsabilidade

O Teste e os Serviços Beta são fornecidos “como estão” e “como disponíveis”, e não garantimos, de forma expressa ou implícita, a precisão de quaisquer materiais ou informações fornecidos através dos Serviços Beta, ou sua adequação a qualquer finalidade específica. Renunciamos expressamente a todas as garantias de qualquer tipo, sejam expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico, ou não violação. Não garantimos que os Serviços Beta atenderão às suas necessidades, ou que serão ininterruptos, pontuais, seguros ou livres de erros, ou que quaisquer defeitos, se houver, serão corrigidos. Você reconhece que acessa os Serviços Beta por seu próprio risco e discrição.

Websites de Terceiros

Nossos Serviços Beta podem conter links para sites de terceiros. A ExpressVPN não é responsável pelas práticas de privacidade ou pelo conteúdo de tais sites externos.

Privacidade das Crianças

Os Serviços Beta e os Testes são destinados a adultos com 18 anos ou mais. Se Você acredita que seu filho nos forneceu informações, por favor nos avise imediatamente.

Atualizações da Política

Reservamo-nos o direito de modificar os Termos de Teste a qualquer momento, portanto, revise-os com frequência. Se fizermos alterações materiais a esta política, notificaremos Você aqui, por email, ou por meio de um aviso em nossa página inicial antes que a alteração entre em vigor.

Perguntas ou Comentários?

Se você tiver alguma dúvida sobre os Termos de Teste e como lidamos com suas informações, sinta-se à vontade para contatar a ExpressVPN no seguinte endereço de email: