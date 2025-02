Vous avez besoin d'un VPN ou d'un DNS ? Essayez ExpressVPN maintenant

Ce document explique les conditions et pratiques de confidentialité de Express Technologies Ltd. (« ExpressVPN ») dans le but de permettre à des utilisateurs sélectionnés de tester et évaluer (le « Test ») des versions bêta des produits et services d’ExpressVPN (les « Services Bêta »).

Quelles Informations Collectons-Nous ?

A) Informations personnelles

Les informations personnelles sont toutes informations pouvant être utilisées pour identifier un individu, telles que votre nom ou votre adresse e-mail. Pour participer au Test, vous n’avez pas besoin de fournir d’informations personnelles supplémentaires à celles déjà fournies lors de la création de votre compte ExpressVPN existant, comme indiqué dans la Politique de confidentialité d’ExpressVPN.

B) Données de test

Lorsque vous participez au Test, nous collectons également des informations techniques afin d’évaluer les résultats de votre test, déboguer et améliorer les Services Bêta. Cela inclut votre version de navigateur ou de système d’exploitation, les données d’utilisation (par ex., statistiques liées aux enregistrements de mots de passe créés, modifiés et supprimés, mais aucun contenu des enregistrements de mots de passe) et les rapports de plantage (collectivement, les « Données de test »). Les Données de test sont associées à votre compte et utilisées uniquement pour nous informer de la façon dont nous optimisons et améliorons l’expérience utilisateur, et non à d’autres fins.

C) Contenu du gestionnaire de mots de passe

Les enregistrements de mots de passe (« Contenu du gestionnaire de mots de passe ») que vous créez avec les Services Bêta sont stockés protégés par votre mot de passe principal, que vous créez et qui n’est pas transféré de l’appli ExpressVPN vers un autre serveur ou appareil. Le Contenu du gestionnaire de mots de passe est toujours chiffré lors de sa transmission de vos appareils à nos serveurs et n’est décrypté localement sur vos appareils qu’en utilisant votre mot de passe principal. ExpressVPN utilise le chiffrement à connaissance nulle, ce qui signifie qu’ExpressVPN n’a pas la capacité technique de décrypter et d’accéder à votre Contenu du gestionnaire de mots de passe.

Pourquoi Collectons-Nous Ces Informations ?

Pour participer au Test

Pour améliorer et optimiser les Services Bêta

Pour vous notifier de nos nouveaux Services Bêta ou des changements à nos produits existants

Pour vous envoyer des communications techniques ou liées aux Services Bêta

Pour appliquer et respecter les Conditions de test

Comment Utilisons-Nous Ces Informations ?

Nous n’utiliserons vos informations que de la manière que nous avons décrite ici et uniquement si nécessaire pour le Test. Nous ne changerons pas ensuite la façon dont vos informations sont utilisées sans votre consentement.

Accéder et Mettre à Jour Vos Informations

Vous pouvez accéder, changer ou supprimer vos informations personnelles en envoyant un e-mail à l’Équipe Support client. Vous pouvez annuler votre compte de Test et ainsi vous retirer du Test à tout moment en envoyant un e-mail à l’Équipe Support client. L’adresse e-mail de l’Équipe Support client est la suivante :

Nous ne conservons votre Contenu du gestionnaire de mots de passe que tant que votre compte de Test est actif ou que nécessaire pour vous fournir les Services Bêta. Ce Contenu du gestionnaire de mots de passe sera supprimé après l’annulation de votre compte de Test ; cependant, les informations relatives aux comptes de Test supprimés peuvent rester dans nos sauvegardes système jusqu’à 30 jours.

Nous pouvons conserver vos Données de test, qui ne contiennent aucune information personnelle identifiable ou sensible, après l’annulation de votre compte afin de nous informer de la manière dont nous optimisons et améliorons l’expérience utilisateur.

Pour plus de détails sur la façon dont vos informations personnelles sont traitées, stockées et protégées, veuillez consulter la Politique de confidentialité d’ExpressVPN.

Clause de non-responsabilité

Le Test et les Services Bêta sont fournis « en l’état » et « selon leur disponibilité », et nous ne garantissons pas, expressément ou implicitement, l’exactitude des documents ou des informations fournis par l’intermédiaire des Services Bêta, ni leur adéquation à un usage particulier. Nous déclinons expressément toute garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou d’absence de contrefaçon. Nous ne garantissons pas que les Services Bêta répondront à vos exigences, qu’ils seront ininterrompus, opportuns, sûrs ou exempts d’erreurs, ou que les défauts éventuels seront corrigés. Vous reconnaissez que vous accédez aux Services Bêta à vos propres risques et à votre seule discrétion.

Sites Web de tiers

Nos Services Bêta peuvent contenir des liens vers des sites tiers. ExpressVPN n’est pas responsable des pratiques de confidentialité ou du contenu de ces sites web externes.

Confidentialité des enfants

Les Services Bêta et le Test sont destinés aux adultes âgés de 18 ans et plus. Si vous pensez que votre enfant nous a fourni des informations, veuillez nous en informer immédiatement.

Mises à jour de la politique

Nous nous réservons le droit de modifier les Conditions de test à tout moment, alors veuillez les consulter fréquemment. Si nous apportons des modifications importantes à cette politique, nous vous en informerons ici, par e-mail ou au moyen d’un avis sur notre page d’accueil avant que la modification ne devienne effective.

Des questions ou des commentaires ?

Si vous avez des questions concernant les Conditions de test et la manière dont nous gérons vos informations, n’hésitez pas à contacter ExpressVPN à l’adresse e-mail suivante :