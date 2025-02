Trenger du et VPN eller DNS for enheten din? Skaff deg ExpressVPN nå

Dette dokumentet forklarer personvernbetingelsene og praksisene til Express Technologies Ltd. («ExpressVPN») med formålet å tillate utvalgte brukere å teste og evaluere («Testingen») betaversjoner av ExpressVPN-produktene og -tjenestene («Betatjenestene»).

Hvilken informasjon samler vi inn?

A) Personlig informasjon

Personlig informasjon er all informasjon som kan brukes til å identifisere en person, som ditt navn eller din e-postadresse. For å delta i testingen, trenger du ikke å oppgi ytterligere personlig informasjon utover det du allerede har gitt ved opprettelsen av din eksisterende ExpressVPN-konto, som beskrevet i ExpressVPNs personvernerklæring.

B) Testdata

Når du deltar i testingen, samler vi også inn teknisk informasjon for å evaluere resultatene av testen din, feilsøke og forbedre betatjenestene. Dette inkluderer din nettleser- eller operativsystemversjon, bruksdata (for eksempel statistikk relatert til passordoppføringer som opprettes, endres og slettes, men ikke noe innhold fra passordoppføringene), og krasjrapporter (samlet, «Testdata»). Testdata er tilknyttet kontoen din og brukes kun for å informere hvordan vi optimaliserer og forbedrer brukeropplevelsen, og ikke til noe annet formål.

C) Innhold i passordadministrator

Passordoppføringene («Innhold i passordadministrator») som du oppretter med betatjenestene, lagres beskyttet av ditt hovedpassord, som er opprettet av deg og ikke overføres fra ExpressVPN-appen til noen annen server eller enhet. Innhold i passordadministrator er alltid kryptert når det overføres fra dine enheter til våre servere og dekrypteres kun lokalt på dine enheter ved bruk av ditt hovedpassord. ExpressVPN bruker null-kunnskap kryptering, noe som betyr at ExpressVPN ikke har den tekniske evnen til å dekryptere og få tilgang til ditt innhold i passordadministrator.

Hvorfor samler vi inn denne informasjonen?

For å delta i testingen

For å forbedre og optimalisere betatjenestene

For å varsle deg om våre nye betatjenester eller endringer i våre eksisterende produkter

For å sende deg tekniske eller betatjenester-relaterte meldinger

For å håndheve og etterleve testvilkårene

Hvordan bruker vi denne informasjonen?

Vi vil kun bruke informasjonen din på den måten vi har beskrevet her, og som er strengt nødvendig for testingen. Vi vil ikke senere endre måten informasjonen din brukes på uten ditt samtykke.

Tilgang til og oppdatering av din informasjon

Du kan få tilgang til, endre eller slette din personlige informasjon ved å sende en e-post til supportteamet. Du kan kansellere testkontoen din og dermed trekke deg fra testingen når som helst ved å sende en e-post til supportteamet. Supportteamets e-postadresse er som følger:

Vi beholder bare innholdet i passordadministratoren din så lenge testkontoen din er aktiv eller etter behov for å kunne gi deg betatjenestene. Dette innholdet i passordadministratoren vil bli slettet etter kanselleringen av testkontoen din; men informasjon knyttet til slettede testkontoer kan forbli i systembackupene våre i opptil 30 dager.

Vi kan beholde dine testdata, som ikke inneholder noen personlig identifiserbar eller sensitiv informasjon, etter opphevelsen av kontoen din for å informere hvordan vi optimaliserer og forbedrer brukeropplevelsen.

For ytterligere detaljer om hvordan din personlige informasjon behandles, lagres og beskyttes, vennligst henvis til ExpressVPNs personvernerklæring.

Ansvarsfraskrivelse

Testing- og betatjenestene leveres «som de er» og «som tilgjengelige», og vi gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller ved implikasjon, for nøyaktigheten av noe materiale eller informasjon gitt gjennom betatjenestene, eller deres egnethet for noe bestemt formål. Vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier av alle slag, enten uttrykkelig eller antydet, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, eller ikke-overtredelse. Vi gir ingen garanti for at betatjenestene vil møte dine krav, eller at de vil være uavbrutt, i tide, sikre, eller feilfrie, eller at feil, hvis noen, vil bli rettet. Du erkjenner at du har tilgang til betatjenestene på egen risiko og skjøn.

Tredjepartsnettsteder

Våre betatjenester kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. ExpressVPN er ikke ansvarlig for personvernpraksisene eller innholdet på slike eksterne nettsteder.

Barns personvern

Betatjenestene og testingen er beregnet for voksne over 18 år. Hvis du tror barnet ditt har gitt oss informasjon, vennligst la oss vite det umiddelbart.

Oppdateringer av policy

Vi forbeholder oss retten til å endre testvilkårene når som helst, så vennligst gjennomgå dem ofte. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne policyen, vil vi varsle deg her, per e-post, eller gjennom en melding på vår hjemmeside før endringen trer i kraft.

Spørsmål eller kommentarer?

Hvis du har noen spørsmål angående testvilkårene og hvordan vi håndterer informasjonen din, ta gjerne kontakt med ExpressVPN på følgende e-postadresse: