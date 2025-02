¿Necesita una VPN o DNS en su dispositivo? Comprar ExpressVPN ahora

Este documento explica los términos y prácticas de privacidad de Express Technologies Ltd. (“ExpressVPN”) con el propósito de permitir a usuarios seleccionados probar y evaluar (la “Prueba”) versiones beta de los Productos y Servicios de ExpressVPN (los “Servicios Beta”).

¿Qué Información Recopilamos?

A) Información Personal

La información personal es cualquier información que puede ser utilizada para identificar a un individuo, como su nombre o dirección de correo electrónico. Para participar en la Prueba, no necesita proporcionar ninguna información personal adicional además de la que ya ha proporcionado al crear su cuenta existente de ExpressVPN, como se describe en la Política de privacidad de ExpressVPN.

B) Datos de Prueba

Cuando participa en la Prueba, también recopilamos información técnica para evaluar los resultados de su prueba, depurar y mejorar los Servicios Beta. Esto incluye su versión de navegador o sistema operativo, datos de uso (por ejemplo, estadísticas relacionadas con los registros de contraseñas que se crean, modifican y eliminan, pero no cualquier contenido de los registros de contraseñas), e informes de fallos (colectivamente, los “Datos de Prueba”). Los Datos de Prueba están asociados con su cuenta y solo se utilizan para informar cómo optimizamos y mejoramos la experiencia del usuario, y no para ningún otro propósito.

C) Contenido del Gestor de Contraseñas

Los registros de contraseñas (“Contenido del Gestor de Contraseñas”) que crea con los Servicios Beta están protegidos por su contraseña principal, que usted crea y no se transfiere desde la aplicación de ExpressVPN a ningún otro servidor o dispositivo. El Contenido del Gestor de Contraseñas siempre está encriptado cuando se transmite desde sus dispositivos a nuestros servidores y solo se descifra localmente en sus dispositivos utilizando su contraseña principal. ExpressVPN utiliza encriptación de conocimiento nulo, lo que significa que ExpressVPN no tiene la capacidad técnica de descifrar y acceder a su Contenido del Gestor de Contraseñas.

¿Por qué Recopilamos Esta Información?

Para participar en la Prueba

Para mejorar y optimizar los Servicios Beta

Para notificarle sobre nuestros nuevos Servicios Beta o cambios en nuestros Productos existentes

Para enviarle comunicaciones técnicas o relacionadas con los Servicios Beta

Para hacer cumplir y cumplir con los Términos de Prueba

¿Cómo Utilizamos Esta Información?

Solo utilizaremos su información de la manera descrita aquí y estrictamente según sea necesario para la Prueba. No cambiaremos posteriormente la forma en que se utiliza su información sin su consentimiento.

Acceso y Actualización de Su Información

Puede acceder, cambiar o eliminar su información personal enviando un correo electrónico al equipo de soporte técnico. Puede cancelar su cuenta de Prueba y, por lo tanto, retirarse de la Prueba en cualquier momento enviando un correo electrónico al equipo de soporte técnico. La dirección de correo electrónico del equipo de soporte técnico es la siguiente:

Solo retenemos su Contenido del Gestor de Contraseñas mientras su cuenta de Prueba esté activa o según sea necesario para proporcionarle los Servicios Beta. Este Contenido del Gestor de Contraseñas se eliminará después de la cancelación de su cuenta de Prueba; sin embargo, la información relacionada con las cuentas de prueba eliminadas puede permanecer en nuestras copias de seguridad del sistema hasta por 30 días.

Podemos retener sus Datos de Prueba, que no contienen ninguna información personal identificable o sensible, después de la cancelación de su cuenta para informar cómo optimizamos y mejoramos la experiencia del usuario.

Para obtener más detalles sobre cómo se procesa, almacena y protege su información personal, por favor consulte la Política de privacidad de ExpressVPN.

Descargo de Responsabilidad

La Prueba y los Servicios Beta se proporcionan “tal como están” y “según su disponibilidad”, y no garantizamos, ni expresamente ni implícitamente, la precisión de ningún material o información proporcionada a través de los Servicios Beta, ni su idoneidad para ningún propósito en particular. Renunciamos expresamente a todas las garantías de cualquier tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular o no infracción. No ofrecemos ninguna garantía de que los Servicios Beta cumplirán con sus requisitos, o que serán ininterrumpidos, oportunos, seguros o libres de errores, o que los defectos, si los hubiera, serán corregidos. Usted reconoce que accede a los Servicios Beta bajo su propio riesgo y discreción.

Páginas web de terceros

Nuestros Servicios Beta pueden contener enlaces a sitios de terceros. ExpressVPN no es responsable de las prácticas de privacidad ni del contenido de dichos sitios web externos.

Privacidad de los Niños

Los Servicios Beta y la Prueba están destinados a adultos mayores de 18 años. Si cree que su hijo nos ha proporcionado información, por favor háganoslo saber de inmediato.

Actualizaciones de la Política

Nos reservamos el derecho de modificar los Términos de Prueba en cualquier momento, por lo que le pedimos que los revise con frecuencia. Si hacemos cambios sustanciales a esta política, le notificaremos aquí, por correo electrónico o mediante un aviso en nuestra página de inicio antes de que los cambios entren en vigor.

¿Preguntas o Comentarios?

Si tiene alguna pregunta sobre los Términos de Prueba y cómo manejamos su información, no dude en contactar con ExpressVPN en la siguiente dirección de correo electrónico: