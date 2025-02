VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

Questo documento spiega i termini e le pratiche di privacy di Express Technologies Ltd. (“ExpressVPN”) al fine di consentire a utenti selezionati di testare e valutare (il “Test”) le versioni beta dei Prodotti e Servizi di ExpressVPN (i “Servizi Beta”).

Quali Informazioni Raccogliamo?

A) Informazioni Personali

Le informazioni personali sono tutte le informazioni che possono essere utilizzate per identificare un individuo, come il vostro nome o l’indirizzo email. Per partecipare al Test, non è necessario fornire alcuna informazione personale aggiuntiva oltre a quelle già fornite nella creazione del vostro account ExpressVPN esistente, come indicato nell’ Informativa sulla privacy di ExpressVPN.

B) Dati di Test

Quando partecipate al Test, raccogliamo anche informazioni tecniche per valutare i risultati del vostro test, eseguire il debug e migliorare i Servizi Beta. Questo include la versione del vostro browser o sistema operativo, i dati di utilizzo (ad esempio, statistiche relative ai record delle password creati, modificati e cancellati, ma non il contenuto dei record delle password) e i rapporti di crash (collettivamente, i “Dati di Test”). I Dati di Test sono associati al vostro account e usati solo per informare come ottimizzare e migliorare l’esperienza dell’utente, e non per altri scopi.

C) Contenuti del Gestore di Password

I record delle password (“Contenuti del Gestore di Password”) che create con i Servizi Beta sono memorizzati protetti dalla vostra password principale, che è creata da voi e non viene trasferita dall’app ExpressVPN a nessun altro server o dispositivo. Il Contenuto del Gestore di Password è sempre crittografato durante il trasferimento dai vostri dispositivi ai nostri server e viene decrittografato solo localmente sui vostri dispositivi utilizzando la vostra password principale. ExpressVPN utilizza la crittografia a conoscenza zero, il che significa che ExpressVPN non ha la capacità tecnica di decrittografare e accedere ai vostri Contenuti del Gestore di Password.

Perché Raccogliamo Queste Informazioni?

Per partecipare al Test

Per migliorare e ottimizzare i Servizi Beta

Per avvisarvi dei nostri nuovi Servizi Beta o delle modifiche ai nostri Prodotti esistenti

Per inviarvi comunicazioni tecniche o relative ai Servizi Beta

Per applicare e rispettare i Termini di Test

Come Utilizziamo Queste Informazioni?

Utilizzeremo le vostre informazioni solo nel modo descritto qui e come strettamente necessario per il Test. Non cambieremo successivamente il modo in cui vengono utilizzate le vostre informazioni senza il vostro consenso.

Accesso e Aggiornamento delle Vostre Informazioni

Potete accedere, modificare o eliminare le vostre informazioni personali inviando un’email al team di Supporto. Potete cancellare il vostro account di Test e quindi ritirarvi dal Test in qualsiasi momento inviando un’email al team di Supporto. L’indirizzo email del team di Supporto è il seguente:

Conserviamo i vostri Contenuti del Gestore di Password solo fino a quando il vostro account di Test è attivo o quanto necessario per fornirvi i Servizi Beta. Questi Contenuti del Gestore di Password saranno cancellati dopo la cancellazione del vostro account di Test; tuttavia, le informazioni relative agli account di Test cancellati possono rimanere nei nostri backup di sistema per un massimo di 30 giorni.

Possiamo conservare i vostri Dati di Test, che non contengono informazioni personali identificabili o sensibili, dopo la cancellazione del vostro account per informare come ottimizzare e migliorare l’esperienza utente.

Per ulteriori dettagli su come le vostre informazioni personali vengono elaborate, memorizzate e protette, si prega di fare riferimento all’Informativa sulla privacy di ExpressVPN.

Nota Legale

Il Test e i Servizi Beta sono forniti sulla base di “disponibilità” e “fruibilità” e non garantiamo, né espressamente né implicitamente, l’accuratezza di qualsiasi materiale o informazione fornita tramite i Servizi Beta, o la loro idoneità per uno scopo particolare. Decliniamo espressamente tutte le garanzie di qualsiasi tipo, esplicite o implicite, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare o di non violazione. Non forniamo alcuna garanzia che i Servizi Beta soddisferanno i vostri requisiti, o che saranno ininterrotti, tempestivi, sicuri o privi di errori, o che eventuali difetti saranno corretti. Riconoscete che accedete ai Servizi Beta a vostro esclusivo rischio e discrezione.

Siti web di terze parti

I nostri Servizi Beta possono contenere link a siti di terze parti. ExpressVPN non è responsabile delle pratiche sulla privacy o del contenuto di tali siti web esterni.

Privacy dei Minori

I Servizi Beta e il Test sono destinati ad adulti di età pari o superiore a 18 anni. Se ritenete che vostro figlio ci abbia fornito informazioni, vi preghiamo di informarci immediatamente.

Aggiornamenti delle Norme

Ci riserviamo il diritto di modificare i Termini di Test in qualsiasi momento, quindi siete pregati di consultarli frequentemente. Se apportiamo modifiche sostanziali a questa politica, vi informeremo qui, via email, o tramite un avviso sulla nostra homepage prima che la modifica diventi effettiva.

Domande o Commenti?

Se avete domande sui Termini di Test e su come gestiamo le vostre informazioni, non esitate a contattare ExpressVPN al seguente indirizzo email: