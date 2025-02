Potrzebujesz VPN lub DNS dla swojego urządzenia? Zdobądź ExpressVPN teraz

Jedno konto ExpressVPN. Wszystkie urządzenia. Zdobądź aplikacje z darmo

Ten dokument wyjaśnia warunki prywatności i praktyki Express Technologies Ltd. („ExpressVPN”) w celu umożliwienia wybranym użytkownikom testowania i oceny („Testowanie”) wersji beta produktów i usług ExpressVPN („Usługi Beta”).

Jakie informacje zbieramy?

A) Informacje osobiste

Informacje osobiste to wszelkie dane, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Aby uczestniczyć w Testowaniu, nie musisz podawać żadnych dodatkowych informacji osobistych oprócz tych, które już podałeś podczas tworzenia istniejącego konta ExpressVPN, jak opisano w Polityce prywatności ExpressVPN.

B) Dane testowe

Podczas uczestnictwa w Testowaniu zbieramy również informacje techniczne w celu oceny wyników Twojego testu, debugowania i poprawy Usług Beta. Obejmuje to wersję przeglądarki lub systemu operacyjnego, dane użytkowania (np. statystyki dotyczące tworzenia, modyfikowania i usuwania rekordów haseł, ale nie jakiekolwiek treści rekordów haseł) oraz raporty awarii (zbiorczo „Dane Testowe”). Dane Testowe są powiązane z Twoim kontem i wykorzystywane wyłącznie do optymalizacji i poprawy doświadczenia użytkownika, a nie w jakimkolwiek innym celu.

C) Treści Menedżera Haseł

Rekordy haseł („Treści Menedżera Haseł”), które tworzysz z Usługami Beta, są przechowywane i chronione przez Twoje hasło główne, które jest tworzone przez Ciebie i nie jest przesyłane z aplikacji ExpressVPN na jakikolwiek inny serwer lub urządzenie. Treści Menedżera Haseł zawsze są szyfrowane podczas przesyłania z Twoich urządzeń na nasze serwery i są odszyfrowywane lokalnie na Twoich urządzeniach za pomocą Twojego hasła głównego. ExpressVPN stosuje szyfrowanie o zerowej wiedzy, co oznacza, że ExpressVPN nie ma technicznej możliwości odszyfrowania i uzyskania dostępu do Treści Menedżera Haseł.

Dlaczego zbieramy te informacje?

Aby uczestniczyć w Testowaniu

Aby poprawiać i optymalizować Usługi Beta

Aby informować Cię o naszych nowych Usługach Beta lub zmianach w istniejących Produktach

Aby przesyłać Ci informacje techniczne lub komunikaty związane z Usługami Beta

Aby egzekwować i przestrzegać Warunków Testowania

Jak wykorzystujemy te informacje?

Wykorzystamy Twoje informacje tylko w sposób opisany tutaj i tylko w zakresie koniecznym do Testowania. Nie zmienimy później sposobu wykorzystania Twoich informacji bez Twojej zgody.

Dostęp i aktualizacja Twoich informacji

Możesz uzyskać dostęp do swoich informacji osobistych, zmienić je lub usunąć, kontaktując się z Zespołem Pomocy Technicznej za pośrednictwem e-maila. Możesz anulować swoje konto Testowania, a tym samym wycofać się z Testowania w dowolnym momencie, wysyłając e-mail do Zespołu Pomocy Technicznej. Adres e-mail Zespołu Pomocy Technicznej jest następujący:

Przechowujemy Treści Menedżera Haseł tylko tak długo, jak aktywne jest Twoje konto Testowania lub tak długo, jak jest to potrzebne do świadczenia Usług Beta. Treści Menedżera Haseł zostaną usunięte po anulowaniu Twojego konta Testowania; jednak informacje dotyczące usuniętych kont Testowania mogą pozostać w naszych kopiach zapasowych systemowych przez okres do 30 dni.

Możemy zachować Twoje Dane Testowe, które nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych ani informacji wrażliwych, po anulowaniu Twojego konta, w celu informowania o tym, jak optymalizujemy i poprawiamy doświadczenie użytkownika.

Aby uzyskać dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania, przechowywania i ochrony Twoich danych osobowych, zapoznaj się z Polityką prywatności ExpressVPN.

Zastrzeżenie

Testowanie i Usługi Beta są dostarczane w stanie „takim, w jakim są” i „w miarę dostępności”, i nie gwarantujemy, wyraźnie ani dorozumianie, dokładności jakichkolwiek materiałów lub informacji dostarczanych za pośrednictwem Usług Beta ani ich przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. Nie udzielamy żadnej gwarancji, że Usługi Beta spełnią Twoje wymagania, ani że będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów, ani że ewentualne wady zostaną naprawione. Potwierdzasz, że uzyskujesz dostęp do Usług Beta na własne ryzyko i według własnego uznania.

Witryny stron trzecich

Nasze Usługi Beta mogą zawierać linki do stron trzecich. ExpressVPN nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich zewnętrznych stron internetowych.

Prywatność dzieci

Usługi Beta i Testowanie są przeznaczone dla osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam informacje, prosimy o natychmiastowy kontakt.

Aktualizacje polityki

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania Warunków Testowania w dowolnym momencie, więc prosimy o częste ich przeglądanie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tej polityce, powiadomimy Cię o tym tutaj, za pomocą e-maila lub poprzez zamieszczenie informacji na naszej stronie głównej przed wejściem zmiany w życie.

Pytania lub uwagi?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Warunków Testowania i sposobu, w jaki obsługujemy Twoje informacje, skontaktuj się z ExpressVPN pod następującym adresem e-mail: