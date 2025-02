Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

Dette dokument forklarer privatlivsvilkårene og -praksis for Express Technologies Ltd. (“ExpressVPN”) med henblik på at give udvalgte brugere mulighed for at teste og evaluere (“testen”) betaversioner af ExpressVPN produkter og tjenester (“beta-tjenesterne”).

Hvilke oplysninger indsamler vi?

A) Personlige oplysninger

Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, såsom dit navn eller e-mailadresse. For at deltage i testen behøver du ikke at give yderligere personlige oplysninger ud over dem, du allerede har givet ved oprettelsen af din nuværende ExpressVPN-konto, som beskrevet i ExpressVPN’s databeskyttelsespolitik.

B) Testdata

Når du deltager i testen, indsamler vi også tekniske oplysninger for at vurdere resultaterne af din test, fejlrette og forbedre beta-tjenesterne. Dette inkluderer din browser- eller operativsystemversion, brug data (f.eks. statistikker relateret til oprettelse, ændring og sletning af adgangskoderegistre, men ikke noget indhold af adgangskoderegistre) og fejlrapporter (samlet kaldet “testdata”). Testdata tilknyttes din konto og bruges kun til at informere, hvordan vi optimerer og forbedrer brugeroplevelsen, og ikke til andre formål.

C) Indhold fra adgangskodeadministrator

De adgangskoderegistre (“indhold fra adgangskodeadministrator”) du opretter med beta-tjenesterne, gemmes beskyttet af din primære adgangskode, som oprettes af dig og ikke overføres fra ExpressVPN-appen til nogen anden server eller enhed. Indhold fra adgangskodeadministrator er altid krypteret, når det overføres fra dine enheder til vores servere og dekrypteres kun lokalt på dine enheder ved hjælp af din primære adgangskode. ExpressVPN bruger vidensfri kryptering, hvilket betyder, at ExpressVPN ikke har den tekniske mulighed for at dekryptere og tilgå dit indhold fra adgangskodeadministrator.

Hvorfor indsamler vi disse oplysninger?

For at deltage i testen

For at forbedre og optimere beta-tjenesterne

For at informere dig om vores nye beta-tjenester eller ændringer til vores eksisterende produkter

For at sende dig tekniske eller beta-tjenesterelaterede meddelelser

For at håndhæve og overholde testvilkårene

Hvordan bruger vi disse oplysninger?

Vi bruger kun dine oplysninger på den måde, som vi har beskrevet heri, og kun når det er strengt nødvendigt for testen. Vi vil ikke efterfølgende ændre, hvordan dine oplysninger bruges, uden dit samtykke.

Adgang til og opdatering af dine oplysninger

Du kan få adgang til, ændre eller slette dine personlige oplysninger ved at sende en e-mail til supportteamet. Du kan annullere din testkonto og dermed trække dig fra testen når som helst ved at sende en e-mail til supportteamet. Supportteamets e-mailadresse er som følger:

Vi beholder kun dit indhold fra adgangskodeadministrator, så længe din testkonto er aktiv eller efter behov for at levere beta-tjenesterne. Dette indhold fra adgangskodeadministrator vil blive slettet, når din testkonto annulleres; dog kan oplysninger vedrørende slettede testkonti forblive i vores systembackup i op til 30 dage.

Vi kan beholde dine testdata, som ikke indeholder personligt identificerbare eller følsomme oplysninger, efter annulleringen af din konto for at informere, hvordan vi optimerer og forbedrer brugeroplevelsen.

For yderligere oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger behandles, opbevares og beskyttes, henvises til ExpressVPN’s databeskyttelsespolitik.

Ansvarsfraskrivelse

Testen og beta-tjenesterne leveres “som de er” og “som tilgængelige”, og vi garanterer ikke, hverken udtrykkeligt eller underforstået, nøjagtigheden af materialer eller oplysninger, der leveres gennem beta-tjenesterne, eller deres egnethed til et bestemt formål. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Vi giver ingen garanti for, at beta-tjenesterne vil opfylde dine krav, eller at det vil være uafbrudt, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, eller at eventuelle fejl vil blive rettet. Du anerkender, at du tilgår beta-tjenesterne på egen risiko og efter eget skøn.

Tredjepartshjemmesider

Vores beta-tjenester kan indeholde links til tredjepartswebsteder. ExpressVPN er ikke ansvarlig for databeskyttelsespraksis eller indholdet på eksterne hjemmesider.

Børns privatliv

Beta-tjenesterne og testen er beregnet til voksne på 18 år og derover. Hvis du mener, at dit barn har givet os oplysninger, bedes du give os besked med det samme.

Opdateringer af politik

Vi forbeholder os retten til at ændre testvilkårene når som helst, så gennemgå dem venligst ofte. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne politik, vil vi give dig besked her, via e-mail eller ved hjælp af en meddelelse på vores hjemmeside, før ændringen træder i kraft.

Spørgsmål eller kommentarer?

Hvis du har spørgsmål vedrørende testvilkårene og hvordan vi håndterer dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte ExpressVPN på følgende e-mailadresse: