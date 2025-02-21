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Этот документ объясняет условия конфиденциальности и практики компании Express Technologies Ltd. («ExpressVPN») для того, чтобы позволить выбранным пользователям тестировать и оценивать («Тестирование») бета-версии продуктов и услуг ExpressVPN («Бета-услуги»).

Какую информацию мы собираем?

A) Персональные данные

Персональные данные — это любая информация, которая может быть использована для идентификации личности, такая как ваше имя или адрес электронной почты. Для участия в тестировании вам не нужно предоставлять дополнительные персональные данные, кроме тех, которые вы уже предоставили при создании вашей существующей учетной записи в ExpressVPN, как это указано в Политике конфиденциальности ExpressVPN.

B) Данные тестирования

Когда вы участвуете в тестировании, мы также собираем техническую информацию для оценки результатов вашего теста, устранения ошибок и улучшения Бета-услуг. Это включает в себя версию вашего браузера или операционной системы, данные использования (например, статистика, связанная с созданием, изменением и удалением записей паролей, но не содержание записей паролей) и отчеты об ошибках (в совокупности «Данные тестирования»). Данные тестирования ассоциируются с вашей учетной записью и используются исключительно для оптимизации и улучшения пользовательского опыта, и ни для каких других целей.

C) Контент менеджера паролей

Записи паролей («Контент менеджера паролей»), которые вы создаете с помощью Бета-услуг, хранятся защищенными вашим основным паролем, который вы создаете самостоятельно и он не передается с приложения ExpressVPN на любой другой сервер или устройство. Контент менеджера паролей всегда шифруется при передаче с ваших устройств на наши серверы и расшифровывается исключительно локально на ваших устройствах с использованием вашего основного пароля. ExpressVPN использует шифрование с нулевым разглашением, что означает, что ExpressVPN не имеет технической возможности расшифровать и получить доступ к вашему Контенту менеджера паролей.

Зачем мы собираем эту информацию?

Для участия в тестировании

Для улучшения и оптимизации Бета-услуг

Для уведомления вас о новых Бета-услугах или изменениях в наших существующих продуктах

Для отправки вам технической информации или сообщений, связанных с Бета-услугами

Для соблюдения и выполнения Условий тестирования

Как мы используем эту информацию?

Мы будем использовать вашу информацию только так, как это описано здесь и в строго необходимых рамках для Тестирования. Мы не будем изменять способ использования вашей информации без вашего согласия.

Доступ и обновление вашей информации

Вы можете получить доступ, изменить или удалить ваши персональные данные, отправив письмо в службу поддержки. Вы можете отменить вашу учетную запись для Тестирования и, таким образом, отказаться от участия в Тестировании в любое время, отправив письмо в службу поддержки. Адрес электронной почты службы поддержки следующий:

Мы сохраняем ваш Контент менеджера паролей только до тех пор, пока ваша учетная запись для Тестирования активна или настолько, насколько это необходимо для предоставления вам Бета-услуг. Этот Контент менеджера паролей будет удален после отмены вашей учетной записи для Тестирования; однако информация, касающаяся удаленных учетных записей для Тестирования, может сохраняться в наших резервных копиях системы в течение до 30 дней.

Мы можем сохранять ваши Данные тестирования, которые не содержат никаких персонально идентифицируемых или конфиденциальных данных, после отмены вашей учетной записи, чтобы информировать нас о том, как мы оптимизируем и улучшаем пользовательский опыт.

Более подробная информация о том, как обрабатываются, хранятся и защищаются ваши персональные данные, содержится в Политике конфиденциальности ExpressVPN.

Отказ от ответственности

Тестирование и Бета-услуги предоставляются на условиях «как есть» и «по доступности», и мы не гарантируем, ни прямо, ни косвенно, точность любых материалов или информации, предоставляемых через Бета-услуги, или их пригодность для каких-либо конкретных целей. Мы категорически отказываемся от всех гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, включая, помимо возможных прочих, гарантии товарного состояния, пригодности для конкретной цели или ненарушения прав. Мы не даем никаких гарантий того, что Бета-услуги будут соответствовать вашим требованиям, что они будут бесперебойными, своевременными, защищенными или безошибочными, или что дефекты, если таковые имеются, будут исправлены. Вы подтверждаете, что берете на себя все риски, пользуясь Бета-услугами.

Сторонние веб-сайты

Наши Бета-услуги могут содержать ссылки на сторонние сайты. ExpressVPN не несет ответственности за политику конфиденциальности или содержание таких сторонних сайтов.

Конфиденциальность детей

Бета-услуги и Тестирование предназначены для взрослых в возрасте 18 лет и старше. Если вы считаете, что ваш ребенок предоставил нам информацию, пожалуйста, сообщите нам об этом незамедлительно.

Обновления политики

Мы оставляем за собой право изменять Условия тестирования в любое время, поэтому, пожалуйста, проверяйте их регулярно. Если мы внесем существенные изменения в эту политику, мы уведомим вас здесь, по электронной почте или на главной странице нашего сайта до вступления изменений в силу.

Вопросы или комментарии?

Если у вас есть вопросы относительно Условий тестирования и того, как мы обрабатываем вашу информацию, пожалуйста, свяжитесь с ExpressVPN по следующему адресу электронной почты: