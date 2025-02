VPN of DNS nodig voor je apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Dit document legt de privacyvoorwaarden en praktijken van Express Technologies Ltd. (“ExpressVPN”) uit met het doel geselecteerde gebruikers toe te staan bèta-versies van ExpressVPN Producten en Diensten (de “Bèta Diensten”) te testen en evalueren (de “Testen”).

Welke informatie verzamelen we?

A) Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie is alle informatie die kan worden gebruikt om een individu te identificeren, zoals jouw naam of e-mailadres. Om deel te nemen aan het Testen hoef je geen extra persoonlijke informatie te verstrekken buiten wat je al hebt gegeven bij het aanmaken van jouw bestaande ExpressVPN-account, zoals beschreven in het ExpressVPN privacybeleid.

B) Testgegevens

Wanneer je deelneemt aan het Testen, verzamelen we ook technische informatie om de resultaten van jouw test te evalueren, fouten op te sporen en de Bèta Diensten te verbeteren. Dit omvat je browser- of besturingssysteemversie, gebruiksgegevens (b.v. statistieken gerelateerd aan wachtwoordrecords die worden aangemaakt, aangepast en verwijderd, maar niet de inhoud van de wachtwoordrecords), en crashrapporten (gezamenlijk de “Testgegevens”). De Testgegevens zijn gekoppeld aan jouw account en worden alleen gebruikt om ons te informeren over hoe we de gebruikerservaring kunnen optimaliseren en verbeteren, en niet voor enig ander doel.

C) Wachtwoordmanagerinhoud

De wachtwoordrecords (“Wachtwoordmanagerinhoud”) die je aanmaakt met de Bèta Diensten worden opgeslagen beschermd door jouw primaire wachtwoord, dat door jou is gecreëerd en niet wordt overgedragen van de ExpressVPN app naar een andere server of apparaat. Wachtwoordmanagerinhoud wordt altijd versleuteld bij overdracht van jouw apparaten naar onze servers en wordt alleen lokaal op jouw apparaten ontsleuteld met gebruik van jouw primaire wachtwoord. ExpressVPN gebruikt zero-knowledge encryptie, wat betekent dat ExpressVPN niet de technische mogelijkheid heeft om jouw Wachtwoordmanagerinhoud te ontsleutelen en te benaderen.

Waarom verzamelen we deze informatie?

Om deel te nemen aan het Testen

Om de Bèta Diensten te verbeteren en optimaliseren

Om je te informeren over onze nieuwe Bèta Diensten of wijzigingen in onze bestaande Producten

Om je technische of Bèta Diensten gerelateerde communicaties te sturen

Om de Testvoorwaarden te handhaven en na te leven

Hoe gebruiken we deze informatie?

We zullen jouw informatie alleen gebruiken op de manier die we hierin beschreven hebben en zoals strikt noodzakelijk voor het Testen. We zullen de manier waarop jouw informatie wordt gebruikt niet later veranderen zonder jouw toestemming.

Jouw informatie openen en bijwerken

Je kunt toegang krijgen tot, wijzigen of je persoonlijke informatie verwijderen door een e-mail te sturen naar het Support Team. Je kunt jouw Testaccount annuleren en je daarmee terugtrekken uit het Testen op elk moment door een e-mail te sturen naar het Support Team. Het e-mailadres van het Support Team is als volgt:

Wij bewaren jouw Wachtwoordmanagerinhoud alleen zolang als jouw Testaccount actief is of zoals nodig is om jou de Bèta Diensten te bieden. Deze Wachtwoordmanagerinhoud zal worden verwijderd na annulering van jouw Testaccount; echter, informatie gerelateerd aan verwijderde Testaccounts kan tot 30 dagen in onze systeemback-ups blijven.

We kunnen jouw Testgegevens, die geen persoonlijk identificeerbare of gevoelige informatie bevatten, bewaren na annulering van jouw account om ons te informeren over hoe we de gebruikerservaring kunnen optimaliseren en verbeteren.

Voor meer details over hoe jouw persoonlijke informatie wordt verwerkt, opgeslagen en beschermd, raadpleeg het ExpressVPN privacybeleid.

Vrijwaring

Het Testen en de Bèta Diensten worden verstrekt op een “as-is”- en “as-available” basis en wij garanderen niet, expliciet of impliciet, de juistheid van enig materiaal of informatie verstrekt door de Bèta Diensten, of hun geschiktheid voor een bepaald doel. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook van de hand, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. Wij verlenen geen enkele garantie dat de Bèta Diensten aan jouw vereisten zullen voldoen, of dat ze ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn, of dat eventuele gebreken zullen worden verholpen. Je erkent dat je de Bèta Diensten bezoekt op eigen risico en naar eigen goeddunken.

Websites van externe partijen

Onze Bèta Diensten kunnen links naar websites van derden bevatten. ExpressVPN is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke externe websites.

Privacy van kinderen

De Bèta Diensten en Testen zijn bedoeld voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Als je denkt dat jouw kind ons informatie heeft verstrekt, laat het ons dan onmiddellijk weten.

Beleidsupdates

We behouden ons het recht voor om de Testvoorwaarden op elk moment te wijzigen, dus bekijk ze regelmatig. Als we materiële wijzigingen in dit beleid aanbrengen, zullen we je hier, per e-mail, of via een kennisgeving op onze homepage op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt.

Vragen of opmerkingen?

Als je vragen hebt over de Testvoorwaarden en hoe we met jouw informatie omgaan, neem dan gerust contact op met ExpressVPN via het volgende e-mailadres: