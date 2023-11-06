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ExpressVPN Keys: Şifre güvenliği anahtarınız

Şifrelerinizi ve gizliliğinizi koruma hedefimiz hakkında daha fazlasını okuyun.

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Güncellenmiş ExpressVPN Keys ana görüntüsü
Şifre yöneticisi, şifreleriniz için bir çevrimiçi kasa gibidir.

Tasarımsal olarak güvenli, varsayılan olarak gizli

Dünyanın önde gelen gizlilik ve güvenlik uzmanları tarafından oluşturulan ExpressVPN Keys, güvenliğiniz düşünülerek tasarlanmıştır.

Kaydedilen verilerinizi ExpressVPN dâhil hiç kimse göremez. Yalnızca bir anahtar vardır, o da sizin elinizdedir.

ExpressVPN Keys'de kayıtlı şifrelerinizi sizin dışınızda hiç kimse göremez.

Sırlarınız sizinle kalır

Sır vermeyen şifreleme, öğeleri Keys'de yalnızca sizin, yani gizli birincil şifreye sahip olan kişinin erişmesini sağlar. Diğer bir deyişle, kaydedilen öğeleriniz o kadar güvenli ki biz bile onları göremeyiz.

Keys'de öğeleri kaydettiğinizde, birincil şifreniz ve diğer düz metin bilgileri cihazınızdan asla ayrılmaz. Bu nedenle, ExpressVPN Keys'in ve ona ait sunucuların bu bilgilere erişmesinin imkanı yoktur. Çok yönlü bir saldırgan bir şekilde sistemimize erişim edinse bile, tüm bilgileriniz uçtan uca şifrelenmeye devam eder.

ExpressVPN Keys şifreli öğe görseli

Öğeleriniz, kullanılana kadar şifrelenmiş kalır

Kullanıcı adlarınız, şifreleriniz, süre sınırlı tek kullanımlık şifreler (TOTP'ler), güvenli notlar ve kredi/banka kartı bilgileriniz, örneğin onları görmek veya panoya kopyalamak istediğiniz durumlar gibi, yalnızca kullanıldıkları sırada şifreleri çözülür. Kasanın kilidinin açık olduğu sırada bile bilgilerin şifrelenmiş kalmasına devam ederek, bu bilgilerin çalınması fırsatını azaltıyoruz.

ExpressVPN Keys güvenlik raporu görüntüsü

Neden internet hızınızı test etmelisiniz

Teknik raporumuzda, Keys'in oluşturulduğu, sağlandığı ve geliştirildiği tasarım, felsefe ve kriptografi ilkelerini açıklıyoruz.

sağda bir ok bulunan konuşma balonu

Şifre yönetcisinin kimlik bilgilerini saklamak için kullandığı kriptografik özellikler, bir bütün olarak sağlam bir izlenim sundu.

– Cure53

ExpressVPN Keys'in güvenliğini dâhili testlerin ötesinde doğrulamak amacıyla, siber güvenlik firması Cur53'ü Keys'i tüm platformlarda bağımsız bir şekilde denetlemeleri için davet etttik.

Daha Fazlasını Öğrenin

Şifrelerin ötesinde koruma

ExpressVPN Keys, bir şifre yöneticisinden çok daha fazlasıdır. Sizi veri ihlâllerine karşı uyarır, şifre sağlığınızı belirler ve hatta iki faktörlü kimlik doğrulama için tek kullanımlık kodlar bile oluşturabilir.

Password manager/ExpressVPN Keys data breach detection lozenge

Veri ihlâli algılama

E-posta adresinizle ilişkili herhangi bir verinizin bir veri ihlâlinde ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Keys, ele geçirilen kimlik bilgilerini takip etmek ve bu konuda sizi uyarmak için HaveIBeenPwned (HIBP) kullanır.

Otomatik doldurulan giriş bilgisi alanı.

Otomatik doldurma güvenliği

Keys, kimlik bilgisi toplama tehditlerini önlemek için sıkı kontroller gerçekleştirir. Kullandığınız sitenin güvenli olmaması veya Keys'de kaydedilen alan adıyla eşleşmemesi durumunda giriş bilgilerini otomatik olarak doldurmayacaktır.

ExpressVPN Keys 2FA code lozenge

Yerleşik kimlik doğrulama

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ile çevrimiçi hesaplarınızın güvenliğini artırın. Giriş yaparken tek kullanımlık kodlar oluşturmak için Keys'î kullanın.

ExpressVPN Keys/password manager security screen lozenge

Güvenlik ekranı

Etkinleştirildiğinde, ekran görüntüleriniz, Keys arka planda açıkken hiçbir şeyi yakalamayacaktır, böylece hassas bilgilerinizi kazara ifşa etmeniz önlenir.

ExpressVPN Keys/password manager biometric unlock lozenge

Biyometri ile kilit açma

Mobil cihazlarda Keys'de biyometri ile kilit açmayı etkinleştirmek, kaydettiğiniz öğelere güvenliğinizden ödün vermeyecek şekilde parmak izinizi veya yüzünüzü kullanarak erişmenizi sağlar.

Keys'in Şifre Sağlığı özelliği için dörtgen biçimli grafik

Şifre sağlığı

Sizi önemli güvenlik sorunları konusunda uyaran bir özellik olan Şifre Sağlığı ile çevrimiçi hesaplarınızın güvenliğini takip edin ve iyileştirin.

ExpressVPN Keys'de Ele Geçirilmiş Şifreler bölümü ile Şifre Sağlığı arayüzü ExpressVPN zayıf veya yeniden kullanılan şifreler ile güvensiz URL'leri bulabilir.

Şifre güvenliğiniz önceliğimizdir

ExpressVPN Keys, çevrimiçi hesaplarınızın güvenliğini iyileştirmeyi kolaylaştırır. Şifre Sağlığı özelliğimiz, bir güvenlik skoru üzerinden şifre güvenliğinizi değerlendirerek ve bunu nasıl iyileştireceğiniz hakkında ipuçları vererek sizi şifre çalınmalarına karşı korur.

Şu konularda uyarılar alın:

  • Hassas bilgileri tehlikeye atan ele geçirilmiş şifreler

  • Kolayca tahmin edilen veya hem insanlar hem bilgisayarlar tarafından kırılan zayıf şifreler

  • Siz ve web sitesi arasında geçen verilerin şifrelenmemesi nedeniyle güvenli olmayan URL'ler

  • İki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmediği hesaplar; çünkü bu durum, şifreniz ele geçirilmişse çevrimiçi hesabınızı riske atar

Not: Şifre Sağlığı özelliği yalnızca Android ve iOS için ExpressVPN Keys'de mevcuttur ve yakında Keys tarayıcı uzantısında kullanılabilecek.

ExpressVPN Keys'e tüm cihazlarınızdan erişin.

Tek uygulamada şifreler ve gizlilik

Keys, tüm ExpressVPN aboneliklerine dâhildir ve iOS ve Android için uygulamalarımız içerisinde yerleşiktir. Keys'i bilgisayarınızda kullanmak mı istiyorsunuz? Brave, Edge, Opera ve Vivaldi tarayıcılarla da uyumlu olan Chrome için Keys tarayıcı uzantısını indirin.

Hâlâ ExpressVPN'iniz yok mu? Güçlü korumadan %100 taahhütsüz faydalanmak için hemen kaydolun.

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