Sırlarınız sizinle kalır

Sır vermeyen şifreleme, öğeleri Keys'de yalnızca sizin, yani gizli birincil şifreye sahip olan kişinin erişmesini sağlar. Diğer bir deyişle, kaydedilen öğeleriniz o kadar güvenli ki biz bile onları göremeyiz.

Keys'de öğeleri kaydettiğinizde, birincil şifreniz ve diğer düz metin bilgileri cihazınızdan asla ayrılmaz. Bu nedenle, ExpressVPN Keys'in ve ona ait sunucuların bu bilgilere erişmesinin imkanı yoktur. Çok yönlü bir saldırgan bir şekilde sistemimize erişim edinse bile, tüm bilgileriniz uçtan uca şifrelenmeye devam eder.