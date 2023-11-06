ExpressVPN Keys: Şifre güvenliği anahtarınız
Şifrelerinizi ve gizliliğinizi koruma hedefimiz hakkında daha fazlasını okuyun.
Tasarımsal olarak güvenli, varsayılan olarak gizli
Dünyanın önde gelen gizlilik ve güvenlik uzmanları tarafından oluşturulan ExpressVPN Keys, güvenliğiniz düşünülerek tasarlanmıştır.
Kaydedilen verilerinizi ExpressVPN dâhil hiç kimse göremez. Yalnızca bir anahtar vardır, o da sizin elinizdedir.
Sırlarınız sizinle kalır
Sır vermeyen şifreleme, öğeleri Keys'de yalnızca sizin, yani gizli birincil şifreye sahip olan kişinin erişmesini sağlar. Diğer bir deyişle, kaydedilen öğeleriniz o kadar güvenli ki biz bile onları göremeyiz.
Keys'de öğeleri kaydettiğinizde, birincil şifreniz ve diğer düz metin bilgileri cihazınızdan asla ayrılmaz. Bu nedenle, ExpressVPN Keys'in ve ona ait sunucuların bu bilgilere erişmesinin imkanı yoktur. Çok yönlü bir saldırgan bir şekilde sistemimize erişim edinse bile, tüm bilgileriniz uçtan uca şifrelenmeye devam eder.
Öğeleriniz, kullanılana kadar şifrelenmiş kalır
Kullanıcı adlarınız, şifreleriniz, süre sınırlı tek kullanımlık şifreler (TOTP'ler), güvenli notlar ve kredi/banka kartı bilgileriniz, örneğin onları görmek veya panoya kopyalamak istediğiniz durumlar gibi, yalnızca kullanıldıkları sırada şifreleri çözülür. Kasanın kilidinin açık olduğu sırada bile bilgilerin şifrelenmiş kalmasına devam ederek, bu bilgilerin çalınması fırsatını azaltıyoruz.
Neden internet hızınızı test etmelisiniz
Teknik raporumuzda, Keys'in oluşturulduğu, sağlandığı ve geliştirildiği tasarım, felsefe ve kriptografi ilkelerini açıklıyoruz.
Şifre yönetcisinin kimlik bilgilerini saklamak için kullandığı kriptografik özellikler, bir bütün olarak sağlam bir izlenim sundu.
– Cure53
ExpressVPN Keys'in güvenliğini dâhili testlerin ötesinde doğrulamak amacıyla, siber güvenlik firması Cur53'ü Keys'i tüm platformlarda bağımsız bir şekilde denetlemeleri için davet etttik.
Şifrelerin ötesinde koruma
ExpressVPN Keys, bir şifre yöneticisinden çok daha fazlasıdır. Sizi veri ihlâllerine karşı uyarır, şifre sağlığınızı belirler ve hatta iki faktörlü kimlik doğrulama için tek kullanımlık kodlar bile oluşturabilir.
Veri ihlâli algılama
E-posta adresinizle ilişkili herhangi bir verinizin bir veri ihlâlinde ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Keys, ele geçirilen kimlik bilgilerini takip etmek ve bu konuda sizi uyarmak için HaveIBeenPwned (HIBP) kullanır.
Otomatik doldurma güvenliği
Keys, kimlik bilgisi toplama tehditlerini önlemek için sıkı kontroller gerçekleştirir. Kullandığınız sitenin güvenli olmaması veya Keys'de kaydedilen alan adıyla eşleşmemesi durumunda giriş bilgilerini otomatik olarak doldurmayacaktır.
Yerleşik kimlik doğrulama
İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ile çevrimiçi hesaplarınızın güvenliğini artırın. Giriş yaparken tek kullanımlık kodlar oluşturmak için Keys'î kullanın.
Güvenlik ekranı
Etkinleştirildiğinde, ekran görüntüleriniz, Keys arka planda açıkken hiçbir şeyi yakalamayacaktır, böylece hassas bilgilerinizi kazara ifşa etmeniz önlenir.
Biyometri ile kilit açma
Mobil cihazlarda Keys'de biyometri ile kilit açmayı etkinleştirmek, kaydettiğiniz öğelere güvenliğinizden ödün vermeyecek şekilde parmak izinizi veya yüzünüzü kullanarak erişmenizi sağlar.
Şifre sağlığı
Sizi önemli güvenlik sorunları konusunda uyaran bir özellik olan Şifre Sağlığı ile çevrimiçi hesaplarınızın güvenliğini takip edin ve iyileştirin.
Şifre güvenliğiniz önceliğimizdir
ExpressVPN Keys, çevrimiçi hesaplarınızın güvenliğini iyileştirmeyi kolaylaştırır. Şifre Sağlığı özelliğimiz, bir güvenlik skoru üzerinden şifre güvenliğinizi değerlendirerek ve bunu nasıl iyileştireceğiniz hakkında ipuçları vererek sizi şifre çalınmalarına karşı korur.
Şu konularda uyarılar alın:
Hassas bilgileri tehlikeye atan ele geçirilmiş şifreler
Kolayca tahmin edilen veya hem insanlar hem bilgisayarlar tarafından kırılan zayıf şifreler
Siz ve web sitesi arasında geçen verilerin şifrelenmemesi nedeniyle güvenli olmayan URL'ler
İki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmediği hesaplar; çünkü bu durum, şifreniz ele geçirilmişse çevrimiçi hesabınızı riske atar
Not: Şifre Sağlığı özelliği yalnızca Android ve iOS için ExpressVPN Keys'de mevcuttur ve yakında Keys tarayıcı uzantısında kullanılabilecek.
Tek uygulamada şifreler ve gizlilik
Keys, tüm ExpressVPN aboneliklerine dâhildir ve iOS ve Android için uygulamalarımız içerisinde yerleşiktir. Keys'i bilgisayarınızda kullanmak mı istiyorsunuz? Brave, Edge, Opera ve Vivaldi tarayıcılarla da uyumlu olan Chrome için Keys tarayıcı uzantısını indirin.
iOS için indirin (App Store)
Android için indirin (Google Play Store)
Chrome için indirin (Chrome Web Mağazası)
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