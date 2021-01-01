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Загрузите ExpressVPN — лучшую VPN для мобильных устройств

VPN для вашего смартфона

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Верните себе по-настоящему свободный доступ онлайн с надежной VPN для смартфонов.

Смартфоны, подключенные к серверам ExpressVPN.
Смартфон с интерфейсом ExpressVPN на экране.

Как установить приложение ExpressVPN на смартфоне

  1. Оформите подписку на ExpressVPN.

  2. Загрузите и установите приложение ExpressVPN на вашем смартфоне.

  3. Подключитесь к любой из 160 локаций VPN-сервисов.

  4. Работайте онлайн так, как вы того хотите!

Если вам потребуется помощь, то вы сможете связаться со службой поддержки ExpressVPN в онлайн-чате и по электронной почте.

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Подключайтесь к VPN на вашем смартфоне в 3 простых шага

Шаг 1

Интерфейс приложения ExpressVPN для iOS: VPN-соединение отключено.

Для использования VPN просто коснитесь кнопки подключения. Чтобы подключиться к серверу, коснитесь панели локаций.

Шаг 2

Интерфейс приложения ExpressVPN для iOS: выбор VPN-сервера.

Выберите одну из локаций VPN-серверов во вкладке «Рекомендуемые» (Recommended) или «Все локации» (All Locations).

Шаг 3

Интерфейс приложения ExpressVPN для iOS: VPN-соединение установлено.

Подключившись, вы сможете смотреть потоковое видео, искать информацию онлайн и скачивать файлы безопасно и анонимно.

Кто-то глядит на смартфон, окруженный значками интернет-сервисов и приложений.

Как работает VPN для смартфона?

Загрузив приложение ExpressVPN на свой смартфон, вы сможете подключиться в VPN-серверу в одно нажатие. После этого приложение будет работать в фоновом режиме, перенаправляя ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель, защищая тем самым ваши данные. Даже ваш интернет-провайдер не получит доступ к вашим онлайн-действиям. Кроме того, у вас будет новый IP-адрес, что обеспечит вам более приватную работу в Сети.

С помощью VPN-сервиса можно представиться жителем другого региона. С ExpressVPN вы сможете подключиться к любой из 160 локаций в 94 странах мира, что откроет вам свободный доступ к сайтам и приложениям, которые могут быть по той или иной причине заблокированы в вашей стране.

Зачем нужна VPN для смартфона?

Наши смартфоны совершенно незаметным образом стали нашими вернейшими помощниками в любых, в том числе повседневных делах. С их помощью мы общаемся с друзьями и родными, смотрим видео и случаем музыку, сидим в соцсетях, играем в игры, решаем финансовые вопросы, делаем фото и смотрим карты. Ваш мобильный трафик содержит огромный объем персональных данных, которые изучает интернет-провайдер, отслеживают шпионы и даже продают посторонним — если, конечно, вы не обеспечили себе надежную защиту. ExpressVPN защитит ваши данные всего в одно движение пальца.

Если вы путешествуете в другой стране, то с помощью VPN сможете обойти местные блокировки доступа и представиться выходным из другой страны. Так вы вернете себе доступ к любимым сайтам и приожениям. Если вы захотите посмотреть фильм или сериал, недоступный к показу в вашем регионе, то VPN поможет справиться и с этой проблемой.

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Ключевые особенности ExpressVPN для смартфонов

Больше серверных локаций

Подключите свое устройство к огромной сети ExpressVPN, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

Максимальная скорость

ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

Исключительная надежность соединения

Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

Многоязычный интерфейс

Ваш родной язык — не английский? Приложения ExpressVPN доступны на 16 других языках.

Самое мощное шифрование

Защитите все свои данные с помощью самого надежного алгоритма шифрования AES-256.

Непревзойденная защита от утечки данных

В приложении по умолчанию включена мощная система защиты от утечки данных, обеспечивающая вам полную конфиденциальность и безопасность.

Автоподключение при использовании ненадежных сетей Wi-Fi

Настройте атоматическое подключение к VPN при использовании сетей, не отмеченных вами ранее как «надежные».

Раздельное туннелирование

При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.

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Узнайте, за что владельцы смартфонов полюбили ExpressVPN

Аватар по умолчанию.

Обожаю работать с @expressvpn на iPhone. Наконец-то я могу подключаться к бесплатным Wi-Fi в аэропортах и не бояться, что мой трафик просматривают.

Кристофер
Аватар по умолчанию.

Отличная скорость и великолепная служба поддержки. Удобный интерфейс, очень просто пользоваться. Рекомендую.

Caro
Аватар по умолчанию.

Мне нравится ExpressVPN, все работает так, как задумано. На мой глупый вопрос ответили быстро и дружелюбно. Впечатлен!

Jeremy
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Почему именно ExpressVPN?

Технология TrustedServer

Технология TrustedServer устанавливает новый стандарт безопасности и обеспечивает защиту конфиденциальности — проверено аудиторами.

Быстрая настройка

Хотите подключиться к ExpressVPN? Нет ничего проще. Купите подписку, скачайте приложение и подключайтесь!

Доступ к любимым веб-сайтам

Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многие другие сервисы.

Повышенная анонимность

Скройте IP-адрес и местоположение устройства, чтобы ваши действия в Интернете невозможно было отследить.

Доступ к потоковым сервисам

Слушайте музыку на Spotify и смотрите фильмы на Netflix, Hulu, BBC и других сервисах не только в полной безопасности и конфиденциальности, но еще и на невероятной скорости.

Помощь в онлайн-чате

Если у вас возникнут трудности при работе с любым из приложений ExpressVPN, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

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30
ДНЕЙ
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Надежная VPN для мобильных устройств

Если вам не понравится ExpressVPN, мы вернем ваши деньги обратно без лишних вопросов. Установите ExpressVPN на ваш смартфон уже сегодня, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег, и работайте онлайн под надежной защитой!

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