Загрузите ExpressVPN — лучшую VPN для мобильных устройств

Как работает VPN для смартфона?

Загрузив приложение ExpressVPN на свой смартфон, вы сможете подключиться в VPN-серверу в одно нажатие. После этого приложение будет работать в фоновом режиме, перенаправляя ваш интернет-трафик через зашифрованный туннель, защищая тем самым ваши данные. Даже ваш интернет-провайдер не получит доступ к вашим онлайн-действиям. Кроме того, у вас будет новый IP-адрес, что обеспечит вам более приватную работу в Сети.

С помощью VPN-сервиса можно представиться жителем другого региона. С ExpressVPN вы сможете подключиться к любой из 160 локаций в 94 странах мира, что откроет вам свободный доступ к сайтам и приложениям, которые могут быть по той или иной причине заблокированы в вашей стране.