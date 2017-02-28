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Bu kılavuz, iOS için Kodi’de ExpressVPN’i nasıl kuracağınızı gösterecek.

Başlamadan önce ihtiyacınız olanlar:

Önemli: iOS cihazınıza Kodi yüklemek için jailbreak yapmanız gerekecek. Bunu yapmak kendi sorumluluğunuzdadır.

ExpressVPN’i Kodi ile kullanmak için:

  1. ExpressVPN iOS uygulamasını indirin ve kurun.
  2. Uygulamada, Daha fazla simgesi. simgesine dokunun.
  3. Tercih ettiğiniz VPN sunucusu konumuna bağlanın.
  4. VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulamak için IP adresinizi kontrol edin.
  5. Kodi’yi açın ve normal bir şekilde kullanın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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