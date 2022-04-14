Из этого руководства вы узнаете, как настроить расширение ExpressVPN Keys для браузера Chrome (менеджер паролей от ExpressVPN). Расширение можно скачать в интернет-магазине Chrome; оно полностью совместимо с Chrome, а также с Opera, Edge, Vivaldi и Brave.

Вы сможете пользоваться расширением, только если на вашем устройстве с Windows, Mac или Linux установлено приложение ExpressVPN, а также, если у вас есть активная учетная запись ExpressVPN.

Как настроить расширение

1. Скачивание расширения

В браузере Chrome, Opera, Edge, Vivaldi или Brave откройте страницу загрузки.

(Если вы пользуетесь браузером Microsoft Edge, то вверху страницы можно найти ссылку «Добавить расширения из других магазинов». Нажмите на неё, затем выберите «Разрешить»). Нажмите Добавить в [браузер] > Добавить расширение.

2. Настройка расширения

Нажмите на значок расширения ExpressVPN Keys в браузере. Вам может быть предложено установить и активировать последнюю версию ExpressVPN на своем устройстве с Windows, Mac или Linux. Следуйте инструкциям.

Если вы ещё не создали аккаунт ExpressVPN Keys, выполните действия из следующего раздела.

3. Создание аккаунта ExpressVPN Keys

Придумайте основной пароль. Узнайте, как создать надежный пароль. Сохраните код восстановления в безопасном месте. Он понадобится вам для доступа к менеджеру паролей, если вы забудете основной пароль. Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный на ваш адрес электронной почты. При входе в учетные записи на сайтах или в приложениях менеджер паролей предложит сохранить ваши данные для входа.

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Установка ExpressVPN Keys на другое устройство

Если вы уже создали аккаунт ExpressVPN Keys, выполните следующие шаги, чтобы установить его на все свои устройства:

На другом устройстве установите ExpressVPN Keys: Windows, Mac и Linux: расширение ExpressVPN Keys для Chrome

Android: приложение ExpressVPN для Android

iOS: приложение ExpressVPN для iOS Следуйте инструкциям по активации менеджера паролей. Если потребуется, введите шестизначный код подтверждения, отправленный на ваш адрес электронной почты. Разблокируйте менеджер паролей.

Ваши данные для входа будут автоматически синхронизироваться на всех устройствах.

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Как пользоваться ExpressVPN Keys

Чтобы узнать, как пользоваться ExpressVPN Keys, ознакомьтесь с соответствующими инструкциями:

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Как сообщить об ошибке

Если вы столкнулись с проблемами при использовании расширения:

Нажмите на значок расширения ExpressVPN Keys в браузере. Перейдите во вкладку «Помощь». Нажмите «Сообщить о проблеме». Следуйте инструкциям.

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