Bu kılavuz, ExpressVPN Keys Chrome tarayıcı eklentisini (ExpressVPN’in şifre yöneticisi) nasıl kuracağınızı gösterecek. Eklenti, Chrome Web Mağazası üzerinden indirilebilir ve Chrome’un yanı sıra Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile tam uyumludur.

Eklentiyi kullanmak için Windows, Mac veya Linux cihazınıza ExpressVPN uygulamasını kurmuş olmanız ve bir ExpressVPN hesabınızın olması gereklidir.

Nasıl kurulur

1. İndir

Chrome, Opera, Edge, Vivaldi veya Brave tarayıcılarından indirme sayfasını ziyaret edin. (Microsoft Edge kullanıyorsanız, ekranın üst kısmında Diğer mağazalardan uzantı ekle seçeneğini görebilirsiniz. Buna tıklayın ve ardından İzin Ver’i seçin.) [Tarayıcıya] Ekle > Uzantıyı ekle seçeneğine tıklayın.

2. Kurulum

ExpressVPN Keys tarayıcı eklentisine tıklayın. Cihazınızda (Windows, Mac veya Linux) ExpressVPN’in en son sürümünü kurmanız ve etkinleştirmeniz istenebilir. Talimatları izleyin.

Henüz bir ExpressVPN Keys hesabı oluşturmadıysanız bir sonraki bölümdeki talimatları izleyin.

3. ExpressVPN Keys hesabı oluşturun

Bir ana şifre oluşturun. Güçlü bir şifre nasıl oluşturulur öğrenin. Kurtarma kodunu güvenli bir yerde saklayın. Ana şifrenizi kaybederseniz bu kodu kullanarak şifre yöneticinize erişebilirsiniz. Eğer istenirse e-posta adresinize gönderilen altı haneli doğrulama kodunu girin. Uygulamalara veya web sitelerine giriş yaparken şifre yöneticisi, giriş bilgilerinizi kaydetmenizi isteyecektir.

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Başka bir cihazda ExpressVPN Keys kurulumu

Zaten bir ExpressVPN Keys hesabınız varsa tüm cihazlarınıza kurmak için şu adımları izleyin:

Başka bir cihazda ExpressVPN Keys’i kurun: Windows, Mac ve Linux: ExpressVPN Keys Chrome eklentisi

Android: ExpressVPN Android uygulaması

iOS: ExpressVPN iOS uygulaması Şifre yöneticisini etkinleştirmek için talimatları izleyin. Eğer istenirse e-posta adresinize gönderilen altı haneli doğrulama kodunu girin. Şifre yöneticisini kilidini açın.

Giriş bilgileriniz cihazlarınız arasında otomatik olarak senkronize edilecektir.

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ExpressVPN Keys nasıl kullanılır?

ExpressVPN Keys kullanımına ilişkin talimatlara göz atın:

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Hata bildir

Tarayıcı eklentisini kullanırken bir sorunla karşılaşırsanız:

ExpressVPN Keys Chrome eklentisine tıklayın. YARDIM sekmesine tıklayın. Bir sorunu bildir seçeneğine tıklayın. Talimatları izleyin.

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