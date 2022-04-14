このガイドでは、ExpressVPN Keys Chromeブラウザ拡張機能（ExpressVPNのパスワードマネージャー）の設定方法を説明します。この拡張機能はChromeウェブストアからダウンロードできます。Chromeだけでなく、Opera、Edge、Vivaldi、Braveにも対応しています。
拡張機能を使用するには、Windows、Mac、LinuxデバイスにExpressVPNアプリがインストールされている必要があり、ExpressVPNアカウントが必要です。
目次
設定方法
別のデバイスでExpressVPN Keysを設定する
ExpressVPN Keysの使い方
不具合を報告する
設定方法
1. ダウンロード
- Chrome、Opera、Edge、Vivaldi、Braveでダウンロードページにアクセスします
（Microsoft Edgeを使用している場合は、画面上部に他のストアから拡張機能を追加というメッセージが表示されることがあります。その場合は許可をクリックしてください）
- [ブラウザ] に追加 > 拡張機能を追加をクリックします
2. 設定
- ExpressVPN Keysブラウザー拡張機能をクリックします
- Windows、Mac、Linuxデバイスに最新版のExpressVPNをインストールおよび有効化するよう指示される場合があります。画面の指示に従ってください
ExpressVPN Keysアカウントをまだ作成していない場合は、次のセクションの指示に従ってください。
3. ExpressVPN Keysアカウントの作成
- プライマリパスワードを作成します。強力なパスワードを作成する方法をご覧ください
- リカバリーコードを安全な場所に保存してください。プライマリパスワードを忘れた場合、このコードが必要です
- 画面の指示に従い、メールに送信された6桁の認証コードを入力します
アプリやウェブサイトにサインインする際、パスワードマネージャーがログイン情報を保存するよう促します
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
別のデバイスでExpressVPN Keysを設定する
すでにExpressVPN Keysアカウントを設定している場合、以下の手順に従ってすべてのデバイスにExpressVPN Keysをインストールしてください。
- 別のデバイスにExpressVPN Keysをインストールします
- Windows、Mac、Linux：ExpressVPN Keys Chrome拡張機能
- Android：ExpressVPN Androidアプリ
- iOS：ExpressVPN iOSアプリ
- 画面の指示に従ってパスワードマネージャーを有効化します
- 必要に応じて、メールで送信された6桁の認証コードを入力します
- パスワードマネージャーを解除します
ログイン情報はデバイス間で自動的に同期されます。
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
ExpressVPN Keysの使い方
ExpressVPN Keysの使用方法については、以下のリンクを参照してください。
サポートが必要ですか？ExpressVPNサポートチームにお問い合わせください。
不具合を報告する
ブラウザ拡張機能を使用中に問題が発生した場合：
- ExpressVPN Keys Chrome拡張機能をクリックします
- ヘルプタブをクリックします
- 問題を報告をクリックします
- 画面の指示に従います
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。