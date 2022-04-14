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このガイドでは、ExpressVPN Keys Chromeブラウザ拡張機能（ExpressVPNのパスワードマネージャー）の設定方法を説明します。この拡張機能はChromeウェブストアからダウンロードできます。Chromeだけでなく、Opera、Edge、Vivaldi、Braveにも対応しています。

拡張機能を使用するには、Windows、Mac、LinuxデバイスにExpressVPNアプリがインストールされている必要があり、ExpressVPNアカウントが必要です。

目次

設定方法
別のデバイスでExpressVPN Keysを設定する
ExpressVPN Keysの使い方
不具合を報告する

設定方法

1. ダウンロード

  1. Chrome、Opera、Edge、Vivaldi、Braveでダウンロードページにアクセスします
    （Microsoft Edgeを使用している場合は、画面上部に他のストアから拡張機能を追加というメッセージが表示されることがあります。その場合は許可をクリックしてください）
  2. [ブラウザ] に追加 > 拡張機能を追加をクリックします

2. 設定

  1. ExpressVPN Keysブラウザー拡張機能をクリックします
  2. Windows、Mac、Linuxデバイスに最新版のExpressVPNをインストールおよび有効化するよう指示される場合があります。画面の指示に従ってください

ExpressVPN Keysアカウントをまだ作成していない場合は、次のセクションの指示に従ってください。

3. ExpressVPN Keysアカウントの作成

  1. プライマリパスワードを作成します。強力なパスワードを作成する方法をご覧ください
  2. リカバリーコードを安全な場所に保存してください。プライマリパスワードを忘れた場合、このコードが必要です
  3. 画面の指示に従い、メールに送信された6桁の認証コードを入力します
    アプリやウェブサイトにサインインする際、パスワードマネージャーがログイン情報を保存するよう促します

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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別のデバイスでExpressVPN Keysを設定する

すでにExpressVPN Keysアカウントを設定している場合、以下の手順に従ってすべてのデバイスにExpressVPN Keysをインストールしてください。

  1. 別のデバイスにExpressVPN Keysをインストールします
  2. 画面の指示に従ってパスワードマネージャーを有効化します
  3. 必要に応じて、メールで送信された6桁の認証コードを入力します
  4. パスワードマネージャーを解除します

ログイン情報はデバイス間で自動的に同期されます。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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ExpressVPN Keysの使い方

ExpressVPN Keysの使用方法については、以下のリンクを参照してください。

サポートが必要ですか？ExpressVPNサポートチームにお問い合わせください。

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不具合を報告する

ブラウザ拡張機能を使用中に問題が発生した場合：

  1. ExpressVPN Keys Chrome拡張機能をクリックします
  2. ヘルプタブをクリックします
  3. 問題を報告をクリックします
  4. 画面の指示に従います

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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