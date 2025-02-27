Это руководство покажет вам, как устранить ошибку установки, которая говорит «Установка не удалась», при попытке установить приложение ExpressVPN для Mac.

Эта ошибка установки вызвана неправильными разрешениями папки /temp на вашем Mac.

Предварительная проверка

Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы сталкиваетесь с той же ошибкой установки, которая рассматривается в этом руководстве. Чтобы подтвердить это, проверьте, появляется ли следующее сообщение об ошибке также в вашем журнале установки:

PackageKit: Install Failed: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 "Operation not permitted”

Чтобы найти сообщение об ошибке:

Откройте Spotlight, нажав Command-Пробел. Введите console.app. В Консоли нажмите Журналы. Дважды щелкните install.log, чтобы открыть файл. В вашем журнале найдите сообщение об ошибке:

PackageKit: Install Failed: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 "Operation not permitted”

Если вы не видите это сообщение в вашем журнале, ошибка установки, с которой вы столкнулись, может отличаться от той, что рассматривается в этом руководстве. Для получения правильных шагов по устранению неполадок .

Если вы видите это сообщение об ошибке в вашем журнале, выполните следующие шаги для решения проблемы:

Перезагрузите ваш Mac. После сигнала удерживайте Command-R. Нажмите Утилиты > Терминал. Введите следующую команду: /usr/bin/csrutil disable Перезагрузите ваш Mac снова. Откройте Терминал. Введите следующую команду: Введите следующую команду: Введите следующую команду: /usr/bin/sudo /usr/bin/chflags -R norestricted /private/tmp/ Перезагрузите ваш Mac. После сигнала удерживайте Command-R. Нажмите Утилиты > Терминал. Введите следующую команду: /usr/bin/csrutil enable Перезагрузите ваш Mac и запустите установщик приложения ExpressVPN.

Теперь вы должны иметь возможность запустить установщик приложения ExpressVPN без проблем. Если вы все еще не можете запустить установщик приложения ExpressVPN, вы можете выполнить чистую установку приложения ExpressVPN:

Откройте Терминал. Введите следующую команду: /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool Когда будет предложено удалить, введите Y. Введите пароль от вашего Mac. Перезагрузите ваш Mac и снова запустите установщик приложения ExpressVPN.

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